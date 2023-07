Italia-Portogallo, Finale Europei Under 19 oggi: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

L’Italia si gioca l’ennesimo titolo della sua stagione 2022/2023, per poter chiudere anche la striscia di sconfitte arrivata tra squadre di club e Under 20. Stavolta a poter regalare una gioia è la selezione Under 19 di Alberto Bollini, arrivata all’ultimo atto degli Europei di categoria di scena a Malta contro il Portogallo, grazie all’emozionante successo contro la Spagna.

C’è la possibilità di riconquistare un trofeo che manca da 21 anni, ma anche per guadagnarsi il riscatto dopo il brutto ko patito contro i lusitani nei gironi. Dieci giorni fa finì con un pesantissimo 5-1, viziato anche dall’espulsione di Luca Lipani, fino a lì probabilmente il migliore degli azzurrini.

I portoghesi dovrebbero confermare il loro 4-3-3 visto sin dall’inizio del torneo, appoggiandosi sul gran talento di Hugo Felix, fratellino del ben più noto Joao. Un po’ di dubbi per Bollini, che ritrova Cher Ndour; contro la Spagna però Hasa ha convinto tantissimo nel ruolo di mezzala, così come Kayode da esterno alto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Portogallo, Finale degli Europei Under 19 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Tre, in diretta streaming su Rai Play e Uefa Tv, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-PORTOGALLO, FINALE EUROPEI UNDER 19

Domenica 16 luglio

Ore 21.00 Italia vs Portogallo – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Tre

Diretta streaming: Rai Play e Uefa Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA-PORTOGALLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA U19 (4-3-3) – Mastrantonio; Missori, Dellavalle L., Dellavalle A., Regonesi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Hasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Bollini.

PORTOGALLO U19 (4-3-3) – Gonçalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, Antonio Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Marques; Samuel Justo, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges. CT: Joaquim Milheiro.

