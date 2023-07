LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo del duo tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella quale oggi si assegnano le medaglie del duo tecnico. Per l’Italia è una gara molto importante perché al via ci sono Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, due delle esponenti di punta del movimento azzurro che arriva da una giornata molto positiva, quella di ieri, con il quinto posto di Susanna Pedotti nel solo tecnico e che deve fare i conti con un’assenza pesantissima come quella di Giorgio Minisini, alle prese con un infortunio.

La coppia azzurra, che si esibisce insieme da un solo anno si esibirà con una routine dedicata alla fenice, con un esercizio che è il terzo del lotto per difficoltà. In qualificazione nessuna sbavatura per Cerruti e Ruggiero e punteggio totale di 234.2667 (26.2000, 97.3500, 136.9167) che ha consentito una tranquilla qualificazione in finale. Il preliminare è stato dominato dalle coppie di gemelle: in testa le cinesi Liuyi e Qianyi Wang con 280.3340, bagarre alle loro spalle, con le austriache Anna-Maria ed Eirini-Marina Alexandri con 275.3233 e poco dietro le ucraine Maryna e Bladyslava Aleksiiva (campionesse uscenti) con 274.1934. Quarte invece Bregje e Noortje De Brouwer con 259.9635.

Quinto posto per le israeliane Shelly Bobritsky ed Ariel Nassee con 248.7284, poi la forbice si allarga. Le messicane Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia totalizzano il sesto miglior punteggio con 244.2000, settime le greche Sofia Evangelia Malkogeorgou ed Evangelia Platanioti con 236.1667, di poco davanti all’Italia. A chiudere il parterre che si sfiderà oggi in finale sono Spagna, Gran Bretagna, Portogallo e Giappone.

