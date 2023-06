Sport in tv oggi (venerdì 30 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 30 giugno, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’undicesima giornata di gare dei Giochi Europei 2023. La rassegna continentale multisportiva prosegue senza soste e in casa Italia si punta a fare il meglio possibile per portare a casa soddisfazioni e medaglia dalla competizione in Polonia.

In primo piano la Nations League di volley femminile con l’Italia impegnata contro il Canada, il sorteggio dei tabelloni di Wimbledon, i tanti tornei tennistici della settimana, con Camila Giorgi e Lucia Bronzetti in campo, la prima giornata del weekend del GP d’Austria di F1 con le qualifiche già a partire da oggi, la tappa di Diamond League a Losanna (Italia), con tanti italiani al via, e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 30 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

IL CALENDARIO COMPLETO DEI GIOCHI EUROPEI DI OGGI

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 30 giugno

08.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Canada – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Giochi Europei 2023: undicesima giornata – Diretta streaming su Italia Team del Coni ed European Games Tv.

11.00 Wimbledon, sorteggio tabellone principale uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Equitazione, Global Champions Tour a Montecarlo – Nessuna copertura tv/streaming.

11.35 Tour de France 2023, Presentazione squadre – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

11.35 Surf, Championship Tour a Rio de Janeiro (Brasile) – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Tennis, WTA Eastbourne (Gran Bretagna): semifinali – Diretta tv dalle 13.30 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv

(Giorgi vs Kasatkina 2° match e inizio programma dalle 12.00)

12.25 Superbike, GP Gran Bretagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

12.50 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: prima tappa – Diretta tv su RaiSport HD, dalle 13.54 su Eurosport1, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Tennis, WTA Bad Homburg (Germania): semifinali – Diretta tv dalle 14.30 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Bronzetti vs Swiatek 2° match e inizio programma dalle 13.00)

13.00 Scacchi, Global Chess League a Dubai- Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.10 Mountain bike, Coppa del Mondo in Val di Sole: discesa junior uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.30 F1, GP Austria 2023: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Tennis, ATP Eastbourne (Gran Bretagna): semifinali – Diretta tv dalle 17.00 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

15.30 Tennis, ATP Mallorca (Spagna): semifinali – Diretta tv dalel 18.00 su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

17.00 Superbike, GP Gran Bretagna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 F1, GP Austria 2023: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Mountain bike, Coppe del Mondo in Val di Sole: XXC Elite donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Equitazione, CDIO5*-NC ad Aachen (Germania) – Nessuna copertura tv/streaming.

18.15 Mountain bike, Coppe del Mondo in Val di Sole: XXC Elite uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.15 Atletica, Diamond League a Losanna (Svizzera) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 20.00, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) dalle 20.00, in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

19.55 24 Ore di Spa: warm-up – Differita in tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su Youtube (diretta integrale intero week-end sul canale GTWorld).

20.35 24 Ore di Spa: Superpole – Differita in tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo, NOW e su Youtube (diretta integrale intero week-end sul canale GTWorld).

21.00 Golf, Rocket Mortage Classic: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

00.00 Pallanuoto, World Cup 2023: Italia-Romania – Diretta streaming su Recast – World Aquatics.

