LIVE Italia-Romania, World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA: quarto di finale da vincere per il Settebello

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Italia-Romania, World Cup pallanuoto 2023, Settebello che punta alla vittoria.

Si tratta di un momento cruciale verso i Campionati Mondiali di Fukuoka per il Settebello, evento che garantirà i primi due posti qualificatori per le Olimpiadi di Parigi. Questo torneo rappresenta un’opportunità per misurarsi con le più forti squadre globali, in un ambiente imponente, con lo scopo di verificare la preparazione fisica, rifinire strategie tattiche e tecniche, e cercare di incrementare il prestigioso palmarès della squadra italiana più titolata. Il Settebello è giunto a Los Angeles, pronto per partecipare alla SuperFinal della World Cup, che rimpiazza la World League che aveva trionfato l’anno precedente, con l’evento in programma dal 30 giugno al 2 luglio.

L’evento si svolgerà nel meraviglioso Uytengsu Aquatics Center, dove affronteranno la Romania, ubicato presso l’Università della California del Sud. È stato riconfermato il gruppo che ha preso parte all’allenamento comune con la Croazia, durante il quale sono state disputate due partite test ad alta intensità, l’ultima delle quali si è svolta nell’affascinante Stadio del Nuoto di Roma, a conclusione della prima giornata della 59esima edizione degli Internazionali di Nuoto – Trofeo Settecolli.

Evento: Italia-Romania, World Cup pallanuoto

Data: 01/07/2023

Ore: 00.00

Dove vederla: Recast.

Convocati

Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice ed Edoardo Di Somma (AN Brescia), Luca Damonte (Ferencvaros), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Romania, World Cup pallanuoto 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 00:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.