LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Jessica Rossi, Pellielo e De Filippis a caccia della finale nel trap

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per il trap, specialità del tiro a volo. A Breslavia spazio seconda giornata delle gare individuali maschili e femminili e l’Italia non può che puntare in alto e magari cercare podi pesanti in chiave medagliere. In palio i pass olimpici.

In campo maschile l’Italia schiera Mauro De Filippis che ieri ha chiuso le prime tre serie da 25 piattelli con un en plein. Ad inseguiro ben cinque tiratori, il portoghese Coelho Rodrigues, il croato Glasnovic, il maltese Chetcuti, il turco Tuncer e il polacco Kowalczyk. In pedana anche il veterano Giovanni Pellielo che ha chiuso le sue prime due serie con 73/75 che gli ha fruttato la settima posizione provvisoria. I due azzurri oggi affronteranno le altre due serie e cercheranno di qualificarsi per la finale in programma nel pomeriggio.

In campo femminile dopo tre serie la campionessa olimpica di Londra 2012 Jessica Rossi è in testa alla classifica da sola con 75/75 e ad inseguirla c’è un quintetto di rivali che ha totalizzato 72/75 nella prima giornata di gare. La seconda delle azzurre, Giulia Grassia, è lontana dalla zona finale con 66/75 e oggi proverà a risalire la china. Oggi le ultime due serie e poi le finali.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Giochi Europei 2023 per il trap, specialità del tiro a volo. Colpo dopo colpo, serie dopo serie, piattello dopo piattello. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 9.00 con le qualificazioni, finali alle 15.00 e alle 16.45. Buon divertimento!

