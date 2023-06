LIVE Tiro a segno, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia del pass nella pistola rapida 25 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata di gare di tiro a segno ai Giochi Europei 2023! In questo day-7 di competizioni assisteremo alla seconda parte delle qualificazioni e alla finale della pistola 25 m maschile individuale.

I due azzurri in gara sono in lotta per centrare uno degli otto posti in finale dopo la prima parte delle qualificazioni. Massimo Spinella ha realizzato 294 punti (99, 98, 97) ed è in piena zona qualificazione, mentre Riccardo Mazzetti ha ottenuto 292 punti (96, 99, 97). Entrambi i tiratori azzurri hanno la possibilità di centrare un grande risultato ma dovranno mantenere la continuità in questa seconda sessione di qualificazione che prevede altre tre serie.

La classifica dopo le prime tre serie vede il tedesco Florian Peter primo con 298. Alle sue spalle l’azzurro Massimo Spinella e il polacco Oskar Miliwek con 294 punti, quarti a pari merito il tedesco Christian Juerg Reitz e il francese Jean Quiquampoix con 293, sesti Riccardo Mazzetti e l’azero Ruslan Lunev con 292.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della nona giornata di gare di tiro a segno ai Giochi Europei 2023. Colpo dopo colpo, serie dopo serie, poligono dopo poligono. Per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 9.00 con le qualificazioni, finali alle 9.00 e alle 13.15. Buon divertimento!

Foto UITS