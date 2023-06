LIVE Atletica, Diamond League Losanna 2023 in DIRETTA: 9 azzurri in gara, attesa per Furlani, Weir e Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIONARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dell'”Athletissima” di Losanna, meeting internazionale valido per la sesta tappa della Diamond League 2023, il principale circuito mondiale di atletica leggera.

Dopo i Bislett Games di Oslo la Diamond League fa tappa in Svizzera per un meeting in cui saranno molti gli azzurri ai nastri di partenza. Dopo la vittoria ai campionati europei a squadre l’Italia dell’atletica vuole tornare ad essere protagonista. Saranno nove gli atleti del Bel Paese in lista a partire dagli attesissimi pesisti Zane Weir e Leonardo Fabbri, con quest’ultimo chiamato ad una conferma dopo la vittoria al Golden Gala di Firenze.

Ci sarà poi Mattia Furlani, reduce dall’argento ai Giochi Europei dietro al greco Miltiadis Tentoglou (che sarà anch’esso in gara), nel salto in lungo, Elena Bellò sugli 800 metri, Roberta Bruni nell’asta, Lorenzo Simonelli e Ayomide Folorunso rispettivamente su 110 e 400 ostacoli, Pietro Arese nei 1500 metri e Davide Re che aprirà le danze della pista sui 400 metri (non validi per la Diamond League).

Previsto poi, come di consueto, un ricco parterre di stelle tra cui il canadese Andrè De Grasse e il botswano Letsile Tebogo sui 200 metri, l’ivoriana Marie-Josèe Ta Lou che sfiderà la padrona di casa Mujinga Kambundji sui 100, il primatista mondiale ugandese Joshua Cheptegei sui 5000 metri così come quello europeo (con il record stabilito giusto qualche settimana fa a Oslo) Jakob Ingebrigtsen sui 1500.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del meeting “Athletissima” di Losanna, sesta tappa della WANDA Diamond League 2023, la “Champions League dell’atletica”, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.15.

Foto: Lapresse