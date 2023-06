LIVE Giochi Europei 2023, 30 giugno in DIRETTA: l’Italia lancia la volata per il medagliere, sfida a Ucraina e Spagna

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di oggi, venerdì 30 giugno 2023. Saranno in palio oggi 9 titoli dopo i 188 assegnati finora, inoltre oggi verranno assegnati due pass olimpici nel tiro a volo ed uno nel tiro a segno, nonché i rimanenti 8 pass nella boxe.

Assegneranno medaglie, con 2 ori ciascuno, canoa slalom, scherma, tiro a volo, mentre assegneranno 1 titolo a testa teqball, tiro a segno e salto con gli sci.

OA Sport vi propone la diretta live testuale dei Giochi Europei: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 30 giugno 2023, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00.

