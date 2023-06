LIVE Scherma, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: ultime gare a squadre con spadisti e sciabolatrici

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sesta ed ultima giornata per quanto riguarda la scherma ai Giochi Europei 2023 di Cracovia (Polonia): si chiude il programma con le prove a squadre della sciabola femminile e della spada maschile.

Dopo le quattro medaglie conquistate nelle quattro specialità non individuali, l’Italia punta all’en-plein di podi con le squadre: in particolar modo, gli spadisti hanno bisogno di un risultato importante in ottica ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, dove al momento non sarebbero della partita. Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Davide Di Veroli non hanno disputato la gara individuale di tre giorni fa proprio per prepararsi al meglio in vista di questa giornata che potrà essere determinante ai fini della partecipazione olimpica del prossimo anno. Gli avversari non mancheranno, a partire dalla fortissima Francia per passare alle insidiose Ungheria, Svizzera, Israele e Spagna.

Anche le sciabolatrici ambiscono con credenziali al podio, ma rispetto agli spadisti la situazione per Parigi non è così allarmante: infatti le azzurre sarebbero, in questo momento, con il biglietto in mano per la capitale francese, e un risultato di spicco quest’oggi consoliderebbe questa posizione. Al contrario dei ragazzi della spada, Rossella Gregorio, Martina Criscio, Chiara Mormile e Eloisa Passaro hanno preso parte alla prova individuale, con l’ultima citata che ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo: anche in questo caso, la Francia è la squadra da battere, con Ucraina, Ungheria e Spagna che, insieme alle azzurre, sono un passo indietro rispetto alle transalpine, almeno sulla carta.

Appuntamento alle 09.00 per l'inizio dei sedicesimi della spada maschile: le gare saranno visibili su tv.italiateam.sport e sul sito ufficiale della manifestazione polacca.

Foto: Bizzi Federscherma