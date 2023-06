LIVE F1, GP Austria 2023 in DIRETTA: la Ferrari cerca il colpaccio, oggi FP1 e qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Spielberg assisteremo a un day-1 particolarmente intenso, considerando il format diverso dal solito che piloti e team dovranno affrontare. Oggi, infatti, sono in programma una sessione di prove libere e le qualifiche del GP, per la presenza di Sprint Shoot-out e Sprint Race domani.

Tante novità in casa Ferrari. La Rossa ha portato un corposo pacchetto di aggiornamenti, dettato dalla necessità di sviluppare una monoposto che ha mostrato piccoli segnali di ripresa in Canada, ma da considerare lontana dal vertice, specie se il termine di paragone è la Red Bull. Sulla SF-23 vedremo modifiche all’ala anteriore, al fondo e al cofano per cercare di trovare maggior efficienza aerodinamica.

Riferimento comunque del fine-settimana saranno la squadra di Milton Keynes e Max Verstappen, che vorranno massimizzare da subito la loro prestazione e dare un connotato molto chiaro al weekend. Max ha grandi motivazioni e sa che in un format come questo nulla andrà lasciato al caso. Vedremo anche cosa faranno Fernando Alonso con l’Aston Martin e le Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell.

Si comincia con la sessione di prove libere dalle 13.30, mentre le qualifiche sono in programma dalle 17.00.

