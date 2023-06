LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: subito una cronometro esplosiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro d’Italia femminile 2023. Si parte con una cronometro breve ed esplosiva nei dintorni di Chianciano Terme. La frazione infatti è lunga solamente 4,4 km e non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica. La prima maglia rosa di quest’edizione andrà quindi ad una specialista della corsa contro il tempo.

Le potenziali vincitrici di questa prima frazione sono diverse. Su tutte la grande favorita è l’americana Chloé Dygert (Canyon //SRAM Racing), fresca campionessa americana sia a cronometro che nella prova in linea. Da tenere sott’occhio anche le due campionesse olandesi Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) e Marianne Vos (Team Jumbo Visma). La prima è reduce dal terzo posto nella prova contro il tempo del campionato olandese. La seconda invece vuole subito tentare il colpaccio.

In casa Italia sono diverse le atlete da tenere in considerazione per una possibile vittoria o per un posizionamento nei pressi del podio. L’azzurra di punta è senza dubbio Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) che sfoggerà il tricolore conquistato meno di una settimana fa davanti a Marta Cavalli (FDJ-Suez), la quale andrà alla ricerca di una rivincita in una gara internazionale.

La tappa odierna è in programma alle 14.00 e sarà visibile su Eurosport 1 e su Rai Sport. Sarà possibile seguire questa cronometro in streaming su Rai Play, Discovery Plus e su tutte quelle piattaforme che includono nel proprio abbonamento i canali Eurosport. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prima frazione del Giro d’Italia donne 2023 a partire dalle 14.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto: buon divertimento!

Foto: Jacob Kennison (Trek Factory Racing)