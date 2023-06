LIVE Italia-Spagna, Giochi Europei beach soccer in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Italia si appresta a sfidare la Spagna nella cruciale semifinale del torneo maschile di beach soccer ai Giochi Europei 2023. La grande sfida si terrà oggi venerdì 30 giugno alle 20.30 presso la Tarnow Arena di Cracovia, Polonia. La squadra azzurra ha guadagnato il suo posto in questa partita decisiva raggiungendo il primo posto nel girone, grazie alle sue vittorie contro la Svizzera (la campionessa europea in carica) e la Moldavia, nonostante una sconfitta ristretta contro l’Ucraina. Dal canto loro, gli spagnoli si sono fatti strada fino a qui perdendo contro il Portogallo, ma sconfiggendo i padroni di casa, la Polonia, e l’Azerbaijan.

La squadra italiana, guidata dal CT Emiliano Del Duca, si prepara ad una partita molto combattuta. L’incontro sembra promettere un equilibrio di forze e non mancherà di scintille. Marco Giordani e i suoi compagni dovranno affrontare la resistente squadra spagnola, che in passato ha dato parecchi problemi all’Italia. Tuttavia, la nostra Nazionale ha tutte le credenziali per perseguire la vittoria e garantirsi un posto nella finale del torneo multisportivo, dove sfiderà il vincitore del match tra Portogallo e Svizzera.

Partita: Italia-Spagna, Giochi Europei beach soccer

Data: 30 giugno 2023

Orario: 20.30

Canale TV: streaming sul canale Italia Team del Coni e su European Games Tv.

