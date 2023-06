LIVE Italia-Canada 22-25, Nations League volley femminile in DIRETTA: azzurre poco aggressive nel primo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1-5 Ace di Maglio.

1-4 Errore in pipe di Villani, Mazzanti ferma il gioco, atteggiamento completamente da rivedere.

1-3 Muro di White su Danesi.

1-2 Ace di Maglio.

1-1 Primo tempo di Maglio.

1-0 Si parte con un mani-out di Villani.

08:25 C’è rammarico per un primo set giocato con il freno a mano tirato dall’Italia, le azzurre hanno faticato oltremodo in ricezione e di conseguenza è stato difficile per Bosio costruire un gioco vario e credibile, la cosa certa è che bisogna cambiare approccio, le facce non sono quelle di una squadra che si sta giocando il passaggio del turno. Van Ryk migliore in campo con 5 punti, in casa Italia 5 sigilli per Villani.

22-25 Primo tempo di Maglio.

22-24 Bosio mette giù una palla a filo rete.

21-24 Gray tira giù una bordata su palla staccata.

21-23 Ennesima diagonale vincente di Villani.

20-23 Diagonale stretta pazzesca di Gray.

20-22 Degradi entra in campo per Omoruyi.

20-22 Colpo profondo di Nwakalor da seconda linea.

19-22 Van Ryk porta il Canada a +3.

19-21 Mitrovic risponde con una diagonale profonda.

19-20 Mani-out di Omoruyi da posto quattro.

18-20 In rete il servizio di Squarcini.

18-19 Entra Squarcini per la battuta.

18-19 Pipe vincente di Villani.

17-19 Primo tempo vincente di Maglio.

17-18 Invasione aerea di King.

16-18 Gray a segno anche da posto due.

16-17 Villani stringe la diagonale da posto quattro.

15-17 Ancora in rete Nwakalor, il Canada sta difendendo tanto e sbagliando poco, a noi manca un po’ di aggressività in questo avvio, Mazzanti chiama time-out.

15-16 Invasione a rete di Danesi.

15-15 Diagonale profonda di Villani.

14-15 Pallonetto di seconda intenzione di King.

14-14 Muroneeeeee di Bosio su Gray!

13-14 Nwakalor attacca in rete, Canada avanti.

13-13 White approfitta di una palla a filo rete.

13-12 Parallela di Mitrovic.

13-11 Lungo questa volta il servizio di Van Ryk.

12-11 Ace di Van Ryk.

12-10 Invasione a rete di Omoruyi.

12-9 Risponde al centro Danesi.

11-9 Primo tempo di Maglio.

11-8 Out il servizio di Gray.

10-8 Bordata di Gray da posto due.

10-7 Due grandi difese di Fersino e poi pallonetto vincente di Villani.

9-7 Primo tempo in ricostruzione di Danesi.

8-7 Mani-out di Van Ryk.

8-6 Nwakalor a segno da seconda linea.

7-6 Colpo profondo in posto sei di Gray.

7-5 Errore in contrattacco per Van Ryk.

6-5 Nwakalor pesta la linea dei tre metri.

6-4 Pipe vincente di Gray.

6-3 Diagonale profonda di Nwakalor da posto due.

5-3 Ace di Van Ryk.

5-2 Primo tempo di White.

5-1 Muroneeeee di Nwakalor su Mitrovic, ma che difesa in precedenza di Fersino e Danesi!

4-1 Mani-out questa volta per Van Ryk.

4-0 Errore in attacco di Van Ryk.

3-0 Danesi approfitta di una slash, ottimo inizio!

2-0 Aceeeee di Villani!

1-0 Si parte con un contrattacco vincente di Omoruyi!

07:59 L’Italia risponde con: Bosio, Nwakalor, Omoruyi, Villani, Danesi, Mazzaro e Fersino.

07:57 Questo il sestetto del Canada: Gray, Van Ryk, King, Maglio, Mitrovic, White e Jost.

07:55 E’ il momento degli inni nazionali!

07:53 Il primo fattore per la classifica sono le vittorie, oggi per l’Italia sarà fondamentale vincere, non importa se da 3 o da 2 punti, si tratta di un vero e proprio scontro diretto.

07:50 La situazione è estremamente delicata, vi ricordiamo infatti che a qualificarsi ai quarti di finale saranno le migliori sette classificate al termine del round robin, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante della fase finale.

07:47 Il Canada invece, dopo la vittoria a sorpresa proprio contro il Brasile (3-2), è risalito in ottava posizione con 15 punti, 5 vittorie e 5 sconfitte e una partita in più giocata rispetto alle azzurre.

07:44 L’Italia dopo la sconfitta contro il Brasile (3-2) occupa la nona posizione con 13 punti, 5 vittorie e 4 sconfitte.

07:41 Siamo giunti al momento della verità per l’Italia, tre partite per scoprire se le azzurre si qualificheranno o meno alla Final Eight.

07:38 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la decima giornata della Nations League di volley femminile 2023.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la decima giornata della Nations League di volley femminile 2023. A Bangkok la situazione in casa Italia è estremante delicata in ottica qualificazione alla Final Eight, si deciderà tutto nei tre match conclusivi.

Dopo la sconfitta con il Brasile (3-2) l’Italia è scivolata in nona posizione, con 13 punti, 5 vittorie e 4 sconfitte, mentre il Canada, dopo il successo con il Brasile di ieri (3-2) occupa l’ottava posizione con 15 punti, 5 vittorie, 5 sconfitte e un match in più giocato. Quello odierno è a tutti gli effetti uno scontro diretto per il passaggio del turno, perdere potrebbe compromettere le speranze di qualificarsi ai quarti di finale, in quanto le squadre più avanti in classifica rischierebbero di avere due successi di margine. L’Italia sta trovando ritmo nonostante l’assenza forzata di Sylla causa infortunio al piede, Francesca Villani si è dimostrata un ottimo innesto, Nwakalor e Omoruyi sono ormai solide in attacco e al centro c’è sempre tanta sostanza con Danesi e Mazzaro. Il Canada sta stupendo in questo torneo, mettendo spesso i bastoni tra le ruote a squadre ben più quotate, la stella è Alexa Gray, quella giocatrice premiata come MVP nell’ultima finale Scudetto vinta da Conegliano.

Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che a qualificarsi ai quarti di finale saranno le prime sette classificate al termine del round robin, più gli Stati Uniti in quanto Paese ospitante della fase finale. L’Italia ha vinto gli ultimi 3 scontri diretti dal 2018 a questa parte, sulla carta quella di staserà dovrebbe essere una sfida estremamente equilibrata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la decima giornata della Nations League di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 08:00!

Foto: FIVB