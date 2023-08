LIVE MotoGP, GP Portogallo 2022 in DIRETTA: ordine d’arrivo, vince Quartararo. Bagnaia da ultimo a 8°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.49 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d’arrivo, cronaca, classifica, analisi, dichiarazioni, video, pagelle e tanto altro. Un saluto sportivo.

14.48 CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP:

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 69

2. Alex Rins (Suzuki) 69

3. Aleix Espargarò (Aprilia) 66

4. Enea Bastianini (Ducati) 61

5. Johann Zarco (Ducati) 51

6. Joan Mir (Suzuki) 46

7. Brad Binder (KTM) 42

8. Miguel Oliveira (KTM) 39

9. Jack Miller (Ducati) 31

10. Francesco Bagnaia (Ducati) 31

11. Marc Marquez (Honda) 31

12. Pol Espargarò (Honda) 30

13. Jorge Martin (Ducati) 28

14. Maverick Vinales (Aprilia) 25

15. Franco Morbidelli (Yamaha) 17

16. Luca Marini (Ducati) 14

17. Alex Marquez (Honda) 13

18. Takaaki Nakagami (Honda) 12

19. Marco Bezzecchi (Ducati) 8

20. Andrea Dovizioso (Yamaha) 8

21. Darryn Binder (Yamaha) 6

22. Remy Gardner (KTM) 3

14.47 Nella classifica del Mondiale troviamo Quartararo e Rins in testa con 69 punti, seguiti da Aleix Espargarò a -3 e da Bastianini a -8. Bagnaia e Marc Marquez sono a -38, un gap importante, ma non incolmabile.

14.45 I piazzamenti degli altri italiani: 11° Dovizioso, 12° Marini, 13° Morbidelli, 15° Bezzecchi. Ritirati Di Giannantonio e Savadori.

14.44 Vittoria n.9 in carriera per Quartararo. Bagnaia ha disputato una buona gara, rimontando dalla 24ma all’ottava posizione. Grande amarezza per la caduta di Enea Bastianini, che ha gettato al vento punti preziosi.

14.42 Vince Quartararo con 5″4 su Zarco e 6″0 su Aleix Espargarò. Seguono Rins (4° dopo essere partito 23°!), Oliveira, Marc Marquez, Alex Marquez, Bagnaia (8°, era partito ultimo), Pol Espargarò e Vinales.

-1 Bagnaia supera Pol Espargarò all’ultimo giro e chiude ottavo.

-1 Zarco sembra poter difendere il 2° posto da Aleix Espargarò.

-1 Incredibile, battaglia vera tra i due fratelli! Alex torna davanti a Marc Marquez.

-2 Marc Marquez supera il fratello Alex ed è 6°.

-2 Bagnaia è più veloce di Pol Espargarò, ma non riesce a superarlo.

-3 Dunque Aleix Espargarò, scavalcando Zarco, sarebbe leader del Mondiale!

-3 Se la gara finisse così, Quartararo e Rins sarebbero primi a pari merito in classifica generale, seguiti da Aleix Espargarò a -3 e da Bastianini a -8.

-3 Zarco ed Aleix Espargarò sono insieme ed in lotta per la seconda piazza.

-4 Quartararo sta amministrando, mantiene 5″8 su Zarco, sul quale sta arrivando Aleix Espargarò, ormai staccato di appena mezzo secondo.

-4 Bagnaia ha ripreso Pol Espargarò per l’ottavo posto.

-5 Dovizioso sorpassa Morbidelli ed è 11°.

-5 Aleix Espargarò si porta a 8 decimi da Zarco, ma alle sue spalle c’è Mir ad un secondo. Marc Marquez in lotta con il fratello Alex per il sesto posto.

-5 Bagnaia a 8 decimi da Pol Espargarò, potrebbe puntare all’ottavo posto.

-6 Ora Quartararo è in testa con 5″8 su Zarco, 6″7 su Aleix Espargarò e 7″8 su Rins che era partito 23°! 9° Bagnaia.

-6 Miller chiede scusa a Mir, ma lo spagnolo è infuriato, giustamente.

-7 DISASTRO MILLER! Attacca Mir, frena troppo tardi in fondo al rettilineo, scivola e colpisce anche lo spagnolo. Finiscono fuori entrambi!

-8 Caduta per Brad Binder, Bagnaia ora è 11°.

-8 Per Quartararo è una cavalcata trionfale: 5″4 di vantaggio su Zarco. Proprio un altro passo per il campione in carica.

-9 Anche Aleix Espargarò e Rins stanno ritornando sotto a Zarco, Mir e Miller.

-9 Bagnaia ha ormai ripreso Pol Espargarò e Binder per il decimo posto.

-9 Zarco affianca Mir sul rettilineo e lo supera con una frenata pulita. Due francesi ai primi due posti. Miller però è della partita per la piazza d’onore.

-10 Bagnaia ora è il più veloce in pista.

-10 Zarco passa Mir, ma finisce lungo in frenata e perde la posizione.

-11 Il cielo è sempre plumbeo, ma per ora non piove.

-11 Quartararo sta dominando. 4 secondi di vantaggio su Mir e Zarco, sui quali è quasi rientrato Miller.

-12 Miller si porta ad 8 decimi dalla coppia Mir-Zarco. L’australiano della Ducati vuole il podio.

-12 Tutti i piloti montano una coppia di gomme medie, tranne Alex Marquez e Pol Espargarò che hanno optato per una media all’anteriore e una hard al posteriore.

-13 Quartararo si è ormai involato. 3″4 su Mir. Zarco sta facendo fatica a tenere la ruota dello spagnolo, ma non si arrende.

-13 Bagnaia si porta a 1″8 da Brad Binder, che lo precede all’11° posto.

-14 Caduta di Nakagami. Bagnaia supera Vinales ed è 12°. Se finisse in top10 sarebbe un’impresa, essendo partito ultimo.

-15 Quartararo sta già amministrando. 2″5 di vantaggio su Mir e Zarco, in lotta per il secondo posto. 4° Miller a 4″6, poi Aleix Espargarò a 6″5, tallonato da Rins.

-16 CADUTO ENEA BASTIANINI! Finisce qui un fine settimana da incubo per il romagnolo. Siamo onesti amici: noi non abbiamo mai creduto che possa vincere il Mondiale. Speriamo ovviamente di cuore di sbagliarci.

-16 Ora Bastianini deve recuperare 7 decimi a Marc Marquez, che lo precede. Non proprio l’avversario ideale con cui avere a che fare.

-16 Bastianini supera Pol Espargarò e si prende la decima posizione.

-17 Gli italiani: 11° Bastianini, 15° Bagnaia, 16° Marini, 17° Morbidelli, 18° Dovizioso, 19° Bezzecchi, 23° Savadori. Gara da comprimari per i nostri.

-18 Aleix Espargarò e Rins superano Alex Marquez e si trovano in quinta e sesta posizione.

-18 Quartararo al comando con 1″8 su Mir e 2″0 su Zarco, che dunque ha ripreso lo spagnolo. Marc Marquez supera Pol Espargarò ed è 9°.

-19 Assurdo corpo a corpo tra Pol Espargarò e Marc Marquez per il nono posto, sono compagni di squadra…Bastianini è alle loro spalle, ormai hanno perso contatto da Rins che è 8° ed è davanti di ben 3″6.

-20 Bagnaia passa Bezzecchi ed è 18°: si avvicina alla zona punti.

-20 Quartararo è ufficialmente in fuga. 1″2 di vantaggio su Mir. Scatenato il francese campione del mondo.

-20 Caduta per Jorge Martin, Bastianini è 11°.

-21 Bastianini è sempre 12° alle spalle di Jorge Martin, per il momento non sembra avere il passo per proseguire nella rimonta.

-21 Quartararo tenta la fuga. Rifila subito 6 decimi a Mir. E’ incredibile la gara di Rins, da 23° a 8°: può puntare anche al podio con una Suzuki sempre velocissima.

-22 Bagnaia sorpassa Di Giannantonio ed è 20°.

-22 Staccata furibonda di Quartararo! Passa Mir in fondo al rettilineo ed è al comando.

-23 I piazzamenti degli italiani: 12° Bastianini, 15° Bezzecchi, 16° Marini, 18° Dovizioso, 19° Morbidelli, 20° Di Giannantonio, 21° Bagnaia, 24° Savadori. Male, male.

-23 Giro veloce di Quartararo, ha ripreso Mir!

-24 Zarco in poche curve passa Alex Marquez e Miller: il francese è 3°.

-24 Come previsto, Mir e Quartararo sembrano avere qualcosa in più e stanno scappando.

-24 Partenza assurda di Rins, da 23° a 10°: incredibile. 11° Marc Marquez, bene anche Bastianini che è già 12°. 21° Bagnaia.

-25 Mir comanda davanti a Quartararo, Miller, Alex Marquez, Oliveira, Aleix Espargarò e Pol Espargarò.

-25 Mir ha già 8 decimi su Quartararo, che ha passato Zarco.

-25 giri al termine. Mir prende subito la vetta davanti a Zarco e Quartararo. 15° Bastianini, 22° Bagnaia.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP del Portogallo 2022 di MotoGP a Portimao.

14.00 I piloti sono schierati sulla griglia di partenza. 25 i giri da percorrere. Ci siamo!

13.58 Giro di ricognizione!

13.57 Per Bastianini la top10 sarebbe un risultato di lusso. Per Bagnaia obiettivo top15. Oggi bisogna correre in difesa, aspettando tempi migliori.

13.54 A nostro avviso, se non dovesse piovere, i favoriti per la vittoria sono lo spagnolo Joan Mir ed il francese Fabio Quartararo.

13.51 La classifica del Mondiale MotoGP. Ricordiamo che Bastianini parte 18°, Rins 22°. Dunque si prospettano dei ribaltoni:

1. Enea Bastianini (Ducati) 61

2. Alex Rins (Suzuki) 56

3. Aleix Espargarò (Aprilia) 50

4. Joan Mir (Suzuki) 46

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 44

6. Brad Binder (KTM) 42

7. Jack Miller (Ducati) 31

8. Johann Zarco (Ducati) 31

9. Jorge Martin (Ducati) 28

10. Miguel Oliveira (KTM) 28

11. Pol Espargarò (Honda) 23

12. Francesco Bagnaia (Ducati) 23

13. Marc Marquez (Honda) 21

14. Maverick Vinales (Aprilia) 19

15. Franco Morbidelli (Yamaha) 14

16. Takaaki Nakagami (Honda) 12

17. Luca Marini (Ducati) 10

18. Marco Bezzecchi (Ducati) 7

19. Darryn Binder (Yamaha) 6

20. Alex Marquez (Honda) 4

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 3

22. Remy Gardner (KTM) 1

13.48 A proposito di costruttori, tra Jarama ed Estoril le due principali Case giapponesi hanno instaurato un autentico duopolio. Honda e Yamaha si sono spartite equamente i successi, raccogliendone 7 a testa! La Casa dei tre diapason detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendone raccolte 4 di fila tra il 2007 e il 2010. Invece, a Portimao, le tre vittorie sono state raccolte da Ktm (GP Portogallo 2020), Yamaha (GP Portogallo 2021) e Ducati (GP Algarve 2021).

13.45 Valentino Rossi è l’unico centauro in grado di primeggiare su due moto diverse nel GP del Portogallo. Il quarantatreenne di Tavullia ha vinto tre volte sulla Honda e due sulla Yamaha.

13.42 Il cielo è molto nuvoloso, non è escluso che possa piovere. Per il momento il tempo regge.

13.41 Valentino Rossi è a Portimao e sta andando a salutare tutti.

13.40 Bisogna inoltre ricordare come anche Francesco Bagnaia vanti un successo a Portimao. Il venticinquenne piemontese ha infatti conquistato il GP dell’Algarve, tenutosi nello scorso mese di novembre. Non si trattava di un Gran Premio di Portogallo, ma comunque il contesto è il medesimo dove si correrà nel fine settimana.

13.37 GP PORTOGALLO – VITTORIE TOP CLASS

5 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2008, 2009, 2010)

1 – LAWSON Eddie [USA] (1987)

1 – McCOY Garry [AUS] (2000)

1 – BARROS Alex [BRA] (2005)

1 – ELIAS Toni [SPA] (2006)

1 – PEDROSA Dani [SPA] (2011)

1 – STONER Casey [AUS] (2012)

1 – OLIVEIRA Miguel [POR] (2020)

1 – QUARTARARO Fabio [FRA] (2021)

13.33 La classe regina affronterà la sua 17ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni consecutive (quattro, tutte all’inizio del XXI secolo). Sono invece due i centauri in attività ad aver già trionfato nel GP lusitano. Si tratta del padrone di casa Miguel Oliveira, mattatore nel 2020, e di Fabio Quartararo nel 2021.

13.30 Oggi si correrà a Portimao a distanza di meno di sei mesi dall’ultima competizione disputata. Nel 2021 l’autodromo ha infatti ospitato due prove iridate, una ad aprile come da programma originario e l’altra a novembre, per recuperare il GP d’Australia. La prova tenutasi in autunno ha assunto il nome di Gran Premio dell’Algarve, affiancatosi una tantum al GP di Portogallo, la cui prima edizione andò in scena alle porte di… Madrid! Già, perché nel 1987 si utilizzò tale denominazione per consentire all’autodromo spagnolo di Jarama di ospitare un Gran Premio (quello di Spagna era già proprietà di Jerez de la Frontera). Fu un episodio isolato e il primo appuntamento portoghese vero e proprio si disputò nel 2000, stavolta organizzato dalla pista dell’Estoril, rimasta in calendario per 13 stagioni consecutive, ovvero sino al 2012. Il ritorno del GP del Portogallo è stato figlio delle circostanze, ovvero della necessità di trovare location europee per organizzare quante più gare possibile nel 2020 in seguito alla pandemia di Covid-19. Non tutti i mali vengono per nuocere, poiché la dinamica ha permesso di scoprire la bellezza dell’autodromo di Portimao, che si appresta quindi a ospitare la quarta gara nell’arco di diciotto mesi.

13.25 Cinque gare e quattro continenti diversi già toccati, questo l’invidiabile ruolino di marcia dell’edizione 2022 del Motomondiale, tornato a essere davvero globale. Dopo Asia, intesa sia come Medio che Estremo Oriente, Sudamerica e Nord America, la MotoGP sbarca anche in Europa. Nel weekend andrà infatti in scena il Gran Premio di Portogallo, primo appuntamento di una lunga serie prevista nel Vecchio Continente.

13.21 Inutile farsi illusioni, amici. Gli italiani da classifica generale, ovvero Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, partiranno rispettivamente 18° e 24°. L’unico obiettivo per entrambi sarà quello di limitare i danni e provare a portare a casa qualche punticino.

13.18 Questa invece la griglia di partenza:

1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’31.378 8 8 0.311 0.098 313.0

2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’31.875 6 8 0.656 0.005 309.4

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’31.723 3 5 0.656 0.009 309.4

4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’31.714 6 8 0.647 0.132 309.4

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’31.067 5 7 306.8

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’31.695 2 5 0.476 0.029 315.7

7 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’31.987 3 7 0.768 0.112 310.3

8 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’31.666 6 7 0.447 310.3

9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’31.830 2 5 0.611 0.135 309.4

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’31.831 6 6 0.612 0.001 310.3

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.566 6 8 0.499 0.059 308.5

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.433 8 8 0.366 0.055 307.6

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q1 1’31.280 6 8 0.213 0.213 312.1

14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’32.006 5 7 0.787 0.019 310.3

15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’31.829 2 8 0.762 0.106 308.5

16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’31.870 6 8 0.651 0.039 306.8

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’32.330 3 8 1.111 0.031 305.9

18 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’31.504 8 8 0.437 0.071 313.0

19 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’32.336 6 6 1.269 0.507 304.2 Q2

20 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.140 3 8 0.921 0.018 306.8

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’31.987 3 7 0.768 0.112 310.3

22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’32.299 6 8 1.080 0.159 307.6

23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’31.582 6 8 0.515 0.016 310.3

24 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 Nessun tempo

13.14 La classifica del warm-up del mattino:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.278 7 12 341.7

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.336 11 12 0.058 0.058 348.3

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.586 12 12 0.308 0.250 340.6

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.618 12 12 0.340 0.032 343.9

5 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’40.639 12 12 0.361 0.021 339.6

6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’40.723 6 12 0.445 0.084 341.7

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.777 11 12 0.499 0.054 336.4

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.781 12 12 0.503 0.004 340.6

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’40.851 12 12 0.573 0.070 334.3

10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’40.882 11 12 0.604 0.031 345.0

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.986 10 12 0.708 0.104 336.4

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’41.082 11 11 0.804 0.096 341.7

13 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’41.139 10 10 0.861 0.057 346.1

14 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.206 9 12 0.928 0.067 338.5

15 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’41.213 6 7 0.935 0.007 340.6

16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.290 11 12 1.012 0.077 333.3

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.322 12 12 1.044 0.032 334.3

18 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’41.330 12 12 1.052 0.008 341.7

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.350 10 10 1.072 0.020 336.4

20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’41.787 9 9 1.509 0.437 341.7

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’42.102 11 12 1.824 0.315 333.3

22 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’42.512 11 11 2.234 0.410 334.3

23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’42.817 7 12 2.539 0.305 338.5

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’44.016 12 12 3.738 1.199 338.5

13.11 La gara prenderà il via alle 14.00.

13.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP del Portogallo 2022 di MotoGP.

11.10 E’ tutta per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 14.00 per la gara. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

11.07 Turno che si è svolto in asciutto e nel quale soprattutto Quartararo e Marc Marquez hanno fatto vedere le cose migliori come costanza, ma attenzione a Miller che sulla Ducati è parso piuttosto in palla.

11.05 Il migliore in casa Italia è stato Andrea Dovizioso che sulla Yamaha WithU RNF ha terminato in nona posizione a 0.573 dalla vetta, ma sono da accogliere con il sorriso i miglioramenti di Bagnaia e di Bastianini. Il piemontese, reduce dall’incidente di ieri e con una spalla destra dolorante, ha concluso 12° a 0.804, mentre Bastianini (brutto colpo alla mano) si è piazzato in 13ma posizione a 0.861. Sarà una gara in sofferenza per loro, ma l’obiettivo sarà provare a centrare la zona punti.

11.02 Terminato quest’ultimo turno prima della gara delle 14.00. Quartararo ha ottenuto con la Yamaha il miglior tempo di 1:40.278 a precedere di 0.058 la Ducati di Jack Miller e di 0.250 la Honda di Marc Marquez, da osservare con attenzione per la gara visto il passo sciorinato in questo warm-up al pari di Quartararo.

POS # RIDER GAP 1 20 F. QUARTARARO 1:40.278 2 43 J. MILLER +0.058 3 93 M. MARQUEZ +0.308 4 41 A. ESPARGARO +0.340 5 73 A. MARQUEZ +0.361 6 12 M. VIÑALES +0.445 7 36 J. MIR +0.499 8 33 B. BINDER +0.503 9 4 A. DOVIZIOSO +0.573 10 5 J. ZARCO +0.604

BANDIERA A SCACCHI!!!

10.59: Quartararo si conferma davanti in 1:40.278 a precedere di 0.058 Miller e di 0.445 Maverick Vinales. Bagnaia 16° a 1.217 e Bastianini 18° a 1.540.

10.57 Caduta in curva-15 per Jorge Martin, che però è sulle sue gambe fortunatamente. Nulla di serio per lo spagnolo.

10.56 Bagnaia 14° 1.122 per Pecco che soffre soprattutto nel t-4, mentre Bastianini è 19° a 1.742.

10.55 Quartararo sempre in vetta con il tempo di 1:40.278 a precedere la Ducati Factory di Miller (+0.312) e lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales (+0.445). Bagnaia 14° a 1.284, che migliora con una combinazione di soft/medium. Bastianini 19° a 1.742.

10.54: Quartararo abbassa il limite e lo porta a 1:40.278 a precedere di 0.445 Vinales e di 0.665 Mir. Bagnaia 15° a 1.734 che migliora, mentre Bastianini è 20° a 2.316.

10.52: Quartararo si conferma in vetta con il tempo di 1:40.492 davanti a Maverick Vinales (+0.231) e a Jack Miller (+0.573). Marc Marquez è settimo a 0.993, con l’iberico chew sta giocando con una coppia i medie.

10.51 Tutto okay per fortuna Bezzecchi, mentre Quartararo si porta in vetta con il crono di 1:40.492 a precedere di 0.274 Vinales e di 0.573 Miller. Bagnaia 20° a 4.725 e Bastianini 22° a 5.259. Chiaramente, tempi molto alti per loro viste le loro condizioni.

10.49 Ci sono dei cambiamenti su una pista che si sta gommando: Vinales comanda con il crono di 1:41.113 davanti a Quartararo (+0.206) e a Marc Marquez (+0.372). Nel frattempo caduta alla curva-13 Marco Bezzecchi, tornato in pista Bagnaia.

10.47 Un giro di apprendistato programmato per i due centauri italiani non al meglio per quanto accaduto ieri.

10.45 Arrivano i primi tempi: Alex Marquez comanda con la LCR Honda in 1:42.122 a precedere di 0.262 Bezzecchi e di 0.363 Miller. Nel frattempo installation lap per Bagnaia e Bastianini per sondare le loro condizioni.

10.44 I piloti dovranno fare attenzione a evitare le zone della pista fuori dalla traiettoria, viste le chiazze di bagnato.

10.42 Piloti tutti in pista con gomme slick. La maggioranza ha la combinazione soft/medium, mentre Bagnaia e Bastianini sono con due soft.

10.41 Dichiarato invece “unfit” Raul Fernandez per la caduta di ieri nel corso delle qualifiche.

10.40 VIA IL WARM-UP!!!

10.37 3′ al via di questo turno e i piloti dovranno fare attenzione!

10.34 Nel corso del warm-up di Moto3 tante cadute proprio per asfalto maculato, considerando le chiazze bagnate.

10.31 Condizioni da asciutto a Portimao, ma la pioggia è sempre lì dietro l’angolo…

10.28 Ovviamente Pecco non potrà essere al meglio per via di quanto accaduto ieri.

10.25 Ci sono novità dalla pista di Portimao e Bagnaia è stato dichiarato “fit” e quindi sarà al via della gara di oggi.

⚠️ UPDATE: @PeccoBagnaia has been declared FIT to race! He had a good night sleep and despite he still feels a bit of pain, he is ready to join riders on track for the warm-up and the race ???????? #GoFree #ForzaDucati — Ducati Corse (@ducaticorse) April 24, 2022

10.22 Con ogni probabilità, cambierà di nuovo il leader della classifica generale. Enea Bastianini e Alex Rins, rispettivamente primo e secondo nel Mondiale, scatteranno dalle retrovie.

10.19 Occhio anche a Johann Zarco, nelle anomale qualifiche di ieri il francese ha destato un’ottima impressione e non sarebbe peregrino vederlo passare per primo sotto la bandiera a scacchi per la prima volta in carriera.

10.16 Il maiorchino è un “animale da gara”, ma a Portimao si è costantemente proposto al vertice delle classifiche sin dalla prima sessione di prove libere. Asciutto o bagnato non sembra aver fatto la differenza, poiché è risultato velocissimo a prescindere dalle condizioni dell’asfalto.

10.13 Alle 14.00 ci sarà il GP e le possibilità di vedere una gara bagnata sono esigue, almeno stando alle previsioni meteo, dunque è lecito attendersi una competizione regolare sull’asciutto. A giudicare da quanto visto tra venerdì e sabato, l’impressione è che il grande favorito abbia un nome e un cognome. Parliamo di Joan Mir.

10.10 Ha masticato amaro Marc Marquez. Lo spagnolo ha visto cancellato il proprio miglior tempo a causa di una bandiera gialla esposta per la caduta del compagno di squadra Pol Espargarò. Anziché partire quarto, dovrà scattare nono, dietro anche al fratello Alex e Luca Marini.

10.07 Seconda fila per Jack Miller, Fabio Quartararo e un ottimo Marco Bezzecchi. Quindi, di riffa o di raffa, ci sono comunque tre Ducati tra le prime sei.

10.04 Nelle qualifiche è emerso che ha regalato al Team Pramac la terza pole position stagionale dopo le due firmate da Martìn. Il francese sarà accompagnato in prima fila dalla Suzuki di Joan Mir, estremamente incisivo sin da ieri mattina, e dall’Aprilia di Aleix Espargarò.

10.01 Entrambi i piloti hanno battuto violentemente il proprio corpo sull’asfalto, ma fortunatamente non hanno rimediato delle fratture. Bastianini, pur dolorante alla mano, sarà al via e dovrà scattare dalla 18ma casella, mentre per quanto riguarda Bagnaia bisognerà valutare le sue effettive condizioni. Il warm-up potrebbe rappresentare un bel banco di prova per lui che, in caso di presenza, dovrà cominciare la gara dall’ultima posizione.

09.58 Le qualifiche sono state all’insegna delle emozioni su un tracciato che giro dopo giro andava ad asciugarsi, presentando all’inizio delle zone umide molto insidiose. A farne le spese sono stati il leader del campionato, Enea Bastianini, e l’alfiere della Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia.

09.55 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Portogallo, round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao i piloti e i team sfrutteranno il warm-up per trovare la messa a punto ideale prima della gara che si preannuncia incerta e legata inevitabilmente alle condizioni meteorologiche.

16.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

16.04 Per gli italiani le ambizioni saranno risicate. Bastianini punterà a portare a casa qualche punticino, magari sperando di risalire sino alla top10, obiettivo non semplice. Da capire se Bagnaia potrà gareggiare.

16.03 Il nostro favorito n.1 per domani è Joan Mir. La Suzuki solitamente fa sempre la differenza in gara, domani partirà molto avanti sullo schieramento e sarà difficile da contrastare.

16.01 Domani il warm-up sarà importantissimo, perché si tratterà dell’unica occasione (peraltro di soli 20 minuti) in cui i piloti potranno provare il passo gara con gomme da asciutto.

15.56 Francesco Bagnaia, se riceverà il via libera dai medici, partirà ultimo: 25°. Nessun tempo per lui in Q1 dopo la brutta caduta con le gomme slick montate quando l’asfalto era ancora bagnato.

15.54 Domani si prospetta una grandissima occasione per Aleix Espargarò e Mir, terzo e quarto della classifica generale con 50 e 46 punti. Il primo (Bastianini, 61) ed il secondo (Rins, 56) scatteranno infatti 18° e 23°…

15.53 Quarta posizione per Miller a 0.500, seguono Quartararo, Bezzecchi, Alex Marquez (caduto nel finale), Marini, Marc Marquez, Pol Espargarò, Oliveira e Binder.

15.51 POLE DI ZARCO! 1’42″003! Rifila 195 millesimi a Mir, 3° Aleix Espargarò con l’Aprilia a 0.232!

15.50 Subito cancellato il tempo di Marc Marquez, non ha rallentato con le bandiere gialle.

15.50 1’42″295 per Marquez, è al comando, ma dovrebbe venire cancellato questo tempo.

15.49 Caduta per Pol Espargarò, Marc Marquez si vede esporre la bandiera gialla: stava facendo un giro da pole…

15.48 1’42″503 per Miller, è primo con 0.117 su Zarco e 0.213 su Quartararo. 6° Marini, 8° Marc Marquez, 9° Bezzecchi.

15.48 Due minuti al termine!

15.47 Mir in vetta, ma tutti continuano a migliorarsi!

15.46 Due francesi davanti. Quartararo è 2° ad appena 0.006 dal connazionale!

15.46 Zarco prende la vetta e sopravanza Alex Marquez di appena 60 millesimi.

15.46 Nessuno in questo momento ha il feeling di Alex Marquez. Lo spagnolo si migliora ancora: 1’43″211. 2° Quartararo.

15.45 Quartararo è 2° a soli 19 millesimi da Alex Marquez a 5 minuti dal termine!

15.44 Mir sale in seconda piazza, Miller in terza.

15.43 Due fratelli davanti! Marc Marquez è 2° a 168 millesimi da Alex. 3° Bezzecchi, 4° Marini, 5° Quartararo.

15.42 Strappo di Alex Marquez, il fratello minore di Marc: 1’43″774, torna in vetta.

15.41 Mir si porta al comando in 1’45″414, 135 millesimi meglio di Miller. 4° Bezzecchi, 10° Marini.

15.40 Occorre ricordare come i piloti stiano provando le gomme da asciutto per la prima volta in questo fine settimana, dunque non è semplice trovare subito l’adattamento.

15.39 Scatenato Alex Marquez dopo aver dominato la Q1. E’ al comando in 1’46″569.

15.38 Gomme slick per tutti ora, la pista è asciutta.

15.37 Polso destro dolorante per Bastianini, che per ora resta ai box. Più tardi si recherà al centro medico per una visita.

15.35 Iniziata la Q2, 15 minuti per delineare la griglia di partenza.

15.34 In Q2 avremo solo due italiani: Marco Bezzecchi e Luca Marini, entrambi del team Ducati VR46. In questi giorni ai box, insieme a loro, c’è anche un certo Valentino Rossi: solo un caso?

15.34 Ancora una volta i piloti italiani escono bocciati nelle condizioni di bagnato o di asfalto umido. Fanno troppa fatica, è una lacuna pesante se si vuole ambire al Mondiale.

15.33 Bastianini sta mettendo del ghiaccio sulla mano destra, tuttavia sembra aver riportato danni minori rispetto a Bagnaia, che è stato portato via in ambulanza al centro medico.

15.32 Bastianini partirà 18°, Rins addirittura 23°: stiamo parlando del primo e del secondo della classifica generale…

15.30 Oggi probabilmente è calato definitivamente il sipario sulle velleità iridate di Bagnaia. Il centauro italiano non è ancora pronto per un obiettivo così grande, anche oggi è andato in confusione: non aveva senso l’azzardo delle slick quando in quel frangente tutti gli avversari stavano utilizzando le gomme da bagnato…

15.28 1’46″316 il miglior tempo di Alex Marquez, 2° Luca Marini a 0.883, 3° Martin a 1″620. Poi Vinales, Di Giannantonio, Dovizioso, Nakagami, Bastianini, Morbidelli, Gardner, Savadori, Darryn Binder, Rins e Fernandez. Nessun tempo per Bagnaia, che partirà 25°, ammesso che possa correre dopo la brutta caduta.

15.26 PASSANO ALEX MARQUEZ E MARINI, INCREDIBILE! Fuori anche Jorge Martin!

15.25 CADUTA ANCHE PER BASTIANINI! Giornata nerissima per l’Italia.

15.24 Martin in vetta con le slick davanti ad Alex Marquez e Marini.

15.24 Caduta per Raul Fernandez, bandiera gialla.

15.23 Dovizioso sale in vetta in 1’49″695 con gomme da bagnato, ma ora stanno risalendo forte quelli con le slick.

15.23 Bastianini non si sta migliorando, gli resta un solo tentativo.

15.23 Al momento le gomme da bagnato sembrano dare qualcosa in più rispetto a quelle da asciutto.

15.22 Bagnaia sale sulle sue gambe sull’ambulanza.

15.21 Ora Marini e Di Giannantonio si stanno migliorando con gomme slick. Serve anche pelo sullo stomaco in questo frangente, sinora ha sempre piovuto in questo fine settimana.

15.19 Al momento Alex Marquez al comando davanti a Nakagami e Bastianini. Quest’ultimo corre a sua volta il rischio di montare gomme slick.

15.19 Bagnaia è dolorante a bordo pista, la botta alla spalla destra è stata importante.

15.18 Bagnaia è stato sbalzato dalla moto ed ha preso una violenta botta alla spalla destra. Ma perché?! Serviva una strategia conservativa come tutti gli altri piloti: iniziare a firmare dei tempi con gomme da bagnato, per poi eventualmente utilizzare le slick nel finale.

15.16 CADUTA PER BAGNAIA alla curva 3. E’ dolorante al braccio sinistro. Ve lo avevamo detto, è stato un azzardo quello delle gomme slick: era l’unico in pista con mescole da asciutto. E’ in grande confusione quest’anno, peccato.

15.16 Bastianini al comando! 1’50″619 per il romagnolo, 2° Dovizioso a 0.161.

15.14 E’ stato un azzardo quello di Bagnaia, perché in alcuni tratti la pista è ancora umida. Lo stesso Nakagami è tornato ai box per rimettere quelle da bagnato.

15.14 1’50″979 per Alex Marquez, subito al comando.

15.13 Rientra subito ai box Bagnaia. Si è reso conto che la pista sta migliorando, dunque monta le gomme da asciutto!

15.12 Due mescole medie da bagnato per Bagnaia e Bastianini.

15.12 Gomme slick anche per Gardner, che cade subito. Sono condizioni davvero al limite.

15.11 Il primo ad azzardare con le gomme soft è Nakagami (coppia di soft).

15.10 Iniziata la Q2. 15 minuti di durata, sarà importante ottenere subito un buon tempo per scongiurare il pericolo che torni a piovere.

15.09 Sulla carta Jorge Martin è il migliore in assoluto sul giro secco, dunque sarebbe una sorpresa non vederlo in una delle prime due posizioni di questa Q2.

15.07 Ora la Q1 dalle 15.10. Solo i primi due piloti accederanno alla Q2, gli altri partiranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza. In lizza grossi calibri come Bagnaia, Bastianini, Rins, Martin e Vinales. Almeno tre di loro partiranno molto indietro domani sullo schieramento.

15.05 FP4 che ha detto poco o nulla, perché la pista è andata gradualmente asciugandosi. Quel che è certo è che Bagnaia e Bastianini stanno pregando che non torni a piovere. Vedremo però se in Q1 ci saranno le condizioni per montare gomme slick.

15.03 11° Rins, 12° Marc Marquez, 18° Martin, 19° Bastianini, 21° Dovizioso, 22° Marini, 24° Di Giannantonio, 25° Savadori.

15.01 Concluse le FP4. Oliveira chiude in testa con 0.804 su Miller e 0.841 su Bezzecchi. Seguono Morbidelli, Quartararo, Bagnaia, Mir, Pol Espargarò, Vinales e Zarco.

15.00 1’50″750 per Oliveira, infligge 8 decimi a Miller. Bezzecchi risale in terza posizione, Morbidelli quarto. Non è un caso che, con la pista che va asciugandosi, si stiano rivedendo gli italiani…

14.58 Bastianini invece proprio non riesce a trovare il passo: sarà durissima per il leader del Mondiale superare lo scoglio della Q1.

14.57 Ed ecco uno dei maestri in queste condizioni. Miller dà uno strappo: 1’51″554, 3 decimi secchi rifilati a Quartararo. Bagnaia è rientrato ai box, sembra un po’ più sereno scrutando il suo sguardo.

14.56 La pista è asciutta in alcuni punti, molto umida in altri. Un ibrido per specialisti.

14.54 ECCO BAGNAIA! Sale al 2° posto a soli 19 millesimi da Quartararo, nuovo leader in 1’51″854. Rientrano in pista anche Bastianini e Marc Marquez.

14.53 Marc Marquez è rimasto in pista meno di 5 minuti ed è rientrato ai box. Ora è 17° a 1″667.

14.51 Mir si porta a soli 17 millesimi da Miller. 3° Vinales a 0.136, 6° Bagnaia a 0.589, 16° Bastianini a 1″8 (al momento è fermo ai box.

14.50 Si stanno migliorando tutti in maniera importante. Vedremo se in qualifica si utilizzeranno le gomme slick.

14.48 Semmai ce ne fosse bisogno, abbiamo avuto la riprova di come gli italiani siano allergici alla pioggia (almeno quelli di nuova generazione, non Dovizioso ovviamente) e prediligano l’asfalto asciutto.

14.47 Scende in pista anche Marc Marquez.

14.47 LA PISTA SI ASCIUGA E SI RIVEDE BAGNAIA! Risale in quarta posizione a 686 millesimi dal compagno di squadra. Attenzione, i piloti stanno sempre usando gomme da bagnato, l’asfalto è ancora umido.

14.45 E’ spuntato un raggio di sole, vedremo se la pista si asciugherà più velocemente.

14.44 Bagnaia sempre ai box, i meccanici stanno apportando modifiche alla Ducati. E’ una stagione davvero tribolata sinora. E dire che il piemontese aveva dominato il finale dell’annata 2021 a suon di vittorie…

14.43 Bastianini è 14° a 1″9, si sta migliorando.

14.41 Marc Marquez rimane ancora seduto ai box. Evidentemente non vuole sprecare energie preziose in questa sessione: deve preservare il fisico.

14.40 Miller resta al comando davanti a Zarco, Oliveira, Nakagami, Vinales, Quartararo, Rins, Martin, Morbidelli e Mir.

14.39 Ancora nessun tempo invece per Bastianini.

14.38 Bagnaia rientra subito ai box. Al momento è 11° a 1″377 dal compagno di squadra Miller.

14.36 Miller e Zarco sono i più performanti in questa fase, non è una sorpresa: sono due maestri con l’asfalto umido.

14.35 1’51″897 per Miller, per il momento sono tempi da bagnato. Se non dovesse tornare a piovere, la pista migliorerà sensibilmente.

14.33 Marc Marquez è ancora fermo ai box.

14.32 Doppia gomma soft da bagnato per Brad Binder, tutti gli altri piloti di riferimento montano una media all’anteriore ed una soft al posteriore.

14.31 Il cielo resta comunque plumbeo, è alta la possibilità che possa tornare a piovere. Di sicuro non se lo augurano i piloti italiani.

14.31 Gomme da bagnato per i piloti, vedremo la pista quanto impiegherà ad asciugarsi.

14.30 Iniziata la quarta sessione di prove libere.

14.29 Le FP4 dureranno 30 minuti. Poi alle 15.10 inizieranno le qualifiche.

14.28 A Portimao ha smesso di piovere, ma la pista è ancora bagnata. Andrà asciugandosi nel corso delle FP4, ammesso che non ricominci a piovere.

14.27 A proposito di costruttori, tra Jarama ed Estoril le due principali Case giapponesi hanno instaurato un autentico duopolio. Honda e Yamaha si sono spartite equamente i successi, raccogliendone 7 a testa! La Casa dei tre diapason detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendone raccolte 4 di fila tra il 2007 e il 2010. Invece, a Portimao, le tre vittorie sono state raccolte da Ktm (GP Portogallo 2020), Yamaha (GP Portogallo 2021) e Ducati (GP Algarve 2021).

14.24 Valentino Rossi è l’unico centauro in grado di primeggiare su due moto diverse. Il quarantatreenne di Tavullia ha vinto tre volte sulla Honda e due sulla Yamaha.

14.18 Bisogna inoltre ricordare come anche Francesco Bagnaia vanti un successo a Portimao. Il venticinquenne piemontese ha infatti conquistato il GP dell’Algarve, tenutosi nello scorso mese di novembre. Non si trattava di un Gran Premio di Portogallo, ma comunque il contesto è il medesimo dove si correrà nel fine settimana. Altri tempi…

14.13 GP PORTOGALLO – VITTORIE TOP CLASS

5 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2008, 2009, 2010)

1 – LAWSON Eddie [USA] (1987)

1 – McCOY Garry [AUS] (2000)

1 – BARROS Alex [BRA] (2005)

1 – ELIAS Toni [SPA] (2006)

1 – PEDROSA Dani [SPA] (2011)

1 – STONER Casey [AUS] (2012)

1 – OLIVEIRA Miguel [POR] (2020)

1 – QUARTARARO Fabio [FRA] (2021)

14.10 Domani la classe regina affronterà la sua 17ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni consecutive (quattro, tutte all’inizio del XXI secolo). Sono invece due i centauri in attività ad aver già trionfato nel GP lusitano. Si tratta del padrone di casa Miguel Oliveira, mattatore nel 2020, e di Fabio Quartararo nel 2021.

14.05 Bagnaia e Bastianini dovranno dunque disputare la Q1, dove solo i primi due classificati accederanno alla Q2: tutti gli altri partiranno dal 13° posto in poi domani in gara. Non sarà facile contro avversari del calibro di Martin (un fenomeno sul giro secco), Vinales e Rins.

13.59 La classifica combinata delle prove libere che ha visto i primi 10 piloti qualificarsi direttamente per la Q2:

1 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.223 8 1’52.100 5 1’50.552 9

2 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’51.031 17 0.049 0.049 1’52.306 5 1’50.601 7

3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.061 17 0.054 0.005 1’52.534 5 1’50.606 8

4 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.659 8 0.107 0.053 1’53.527 7 1’50.659 12

5 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’50.666 17 0.114 0.007 1’51.318 7 1’51.385 4

6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’52.001 19 0.155 0.041 1’50.707 5 1’52.620 6

7 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’51.136 10 0.584 0.429 1’53.003 7 1’51.511 8

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’51.170 19 0.618 0.034 1’52.320 5 1’51.243 9

9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.958 17 0.696 0.078 1’53.302 5 1’51.248 11

10 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’51.437 5 0.701 0.005 1’53.103 5 1’51.253 5

11 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.309 18 0.757 0.056 1’51.925 6 1’52.296 7

12 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’51.343 15 0.791 0.034 1’51.794 5 1’52.153 7

13 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’51.387 17 0.835 0.044 1’51.789 3 1’51.850 7

14 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.072 8 0.903 0.068 1’51.911 6 1’51.455 8

15 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’51.648 17 1.015 0.112 1’51.874 5 1’51.567 5

16 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’51.709 17 1.157 0.142 1’58.592 4 1’51.875 8

17 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’52.286 14 1.204 0.047 1’51.756 7 1’52.732 5

18 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’51.820 15 1.268 0.064 1’52.965 8 1’52.247 7

19 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.847 11 1.295 0.027 1’52.582 7 1’53.413 4

20 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’51.881 7 1.329 0.034 1’52.046 5 1’51.898 8

21 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’52.258 16 1.350 0.021 1’56.330 3 1’51.902 8

22 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’52.079 19 1.409 0.059 1’54.327 3 1’51.961 7

23 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’52.881 16 2.329 0.920 1’55.571 7 1’54.366 12

24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’54.029 18 2.700 0.371 1’54.385 8 1’53.252 6

25 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’54.260 9 3.228 0.528

13.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 14.30 inizieranno le FP4 del GP del Portogallo 2022 di MotoGP. Poi alle 15.10 sarà il momento delle qualifiche.

11.50 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 14.30 per le FP4, poi subito dopo inizieranno le qualifiche alle 15.10. Un saluto sportivo.

11.48 La classifica combinata delle prove libere: i top10 accedono alla Q2:

1 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.223 8 1’52.100 5 1’50.552 9

2 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’51.031 17 0.049 0.049 1’52.306 5 1’50.601 7

3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.061 17 0.054 0.005 1’52.534 5 1’50.606 8

4 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.659 8 0.107 0.053 1’53.527 7 1’50.659 12

5 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’50.666 17 0.114 0.007 1’51.318 7 1’51.385 4

6 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’52.001 19 0.155 0.041 1’50.707 5 1’52.620 6

7 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’51.136 10 0.584 0.429 1’53.003 7 1’51.511 8

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’51.170 19 0.618 0.034 1’52.320 5 1’51.243 9

9 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.958 17 0.696 0.078 1’53.302 5 1’51.248 11

10 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’51.437 5 0.701 0.005 1’53.103 5 1’51.253 5

11 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.309 18 0.757 0.056 1’51.925 6 1’52.296 7

12 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’51.343 15 0.791 0.034 1’51.794 5 1’52.153 7

13 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’51.387 17 0.835 0.044 1’51.789 3 1’51.850 7

14 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.072 8 0.903 0.068 1’51.911 6 1’51.455 8

15 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’51.648 17 1.015 0.112 1’51.874 5 1’51.567 5

16 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’51.709 17 1.157 0.142 1’58.592 4 1’51.875 8

17 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’52.286 14 1.204 0.047 1’51.756 7 1’52.732 5

18 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’51.820 15 1.268 0.064 1’52.965 8 1’52.247 7

19 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.847 11 1.295 0.027 1’52.582 7 1’53.413 4

20 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’51.881 7 1.329 0.034 1’52.046 5 1’51.898 8

21 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’52.258 16 1.350 0.021 1’56.330 3 1’51.902 8

22 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’52.079 19 1.409 0.059 1’54.327 3 1’51.961 7

23 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’52.881 16 2.329 0.920 1’55.571 7 1’54.366 12

24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’54.029 18 2.700 0.371 1’54.385 8 1’53.252 6

25 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’54.260 9 3.228 0.528

11.46 Non si è messa bene dunque per Bagnaia e Bastianini. La pioggia peraltro dovrebbe fare capolino anche nel pomeriggio, mentre la gara di domani sarà asciutta. Certo che partire dal 13° posto, o peggio, comprometterebbe il fine settimana.

11.43 I piazzamenti degli altri italiani: 14° Morbidelli, 16° Marini, 17° Dovizioso, 23° Di Giannantonio, 25° Savadori.

11.41 Costretti alla Q1 Vinales (11°), Martin (12°), Bagnaia (13°), Bastianini (19°) e Rins (22°): almeno tre di questi piloti scatteranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza…

11.40 Concluse le FP3. Oliveira, con il tempo di 1’50″552, precede Mir di 0.049 e Quartararo di 0.054. Seguono Brad Binder, Marc Marquez, Pol Espargarò, Bezzecchi, Zarco, Aleix Espargarò e Miller. Sono questi i piloti qualificati per la Q2.

11.38 Ora Bagnaia gira a 5 secondi dal miglior tempo di Oliveira. Ha smesso di piovere, ma è tardi: manca appena un minuto al termine.

11.37 Bagnaia non ha provato l’attacco al tempo quando le condizioni della pista erano migliorate. Il pilota della Ducati stava provando delle modifiche all’assetto. Poi la pioggia è aumentata e lo ha estromesso dalla Q1: un errore tattico evidente.

11.35 Scivolata per Bezzecchi alla curva 1.

11.35 Bagnaia torna in pista, più per prendere confidenza con l’asfalto che per tentare il tempo. Piove a catinelle.

11.35 I piazzamenti degli italiani: 7° Bezzecchi, 13° Bagnaia, 14° Morbidelli, 16° Marini, 17° Dovizioso, 19° Bastianini, 23° Di Giannantonio, 25° Savadori.

11.33 Sette minuti al termine, ormai la classifica è in ghiaccio.

11.31 Aleix Espargarò ha compiuto una vera e propria impresa, arpionando la nona posizione quando l’intensità della pioggia stava aumentando.

11.30 I top10 ormai quasi certi della Q2: Oliveira, Mir, Quartararo, Binder, Marc Marquez, Pol Espargarò, Bezzecchi, Zarco, Aleix Espargarò e Miller.

11.28 Al momento pochi piloti in pista. Si gira su tempi superiori di di 6″-7″ rispetto a quelli che servirebbero per la qualificazione.

11.27 Caduta di Darryn Binder, uno dei piloti dal livello più modesto in MotoGP.

11.26 Bagnaia e Bastianini sono rientrati ai box. Attenzione perché anche Rins, 2° nel Mondiale, disputerà la Q1: al momento è 22°…

11.25 L’asfalto è decisamente molto più bagnato rispetto all’inizio della sessione.

11.22 Il fine settimana rischia di essere già compromesso per Bagnaia e Bastianini. A meno che la pioggia non cessi di colpo, entrambi sembrano destinati alla Q1, dove si ritroveranno al cospetto di avversari del calibro di Jorge Martin e Vinales. Si rischia dunque di partire molto indietro sulla griglia di partenza.

11.21 Ormai i tempi si stanno alzando inesorabilmente.

11.20 Aleix Espargarò agguanta la top10 ed è 9°: questo potrebbe essere un colpaccio. Caduta per Brad Binder.

11.19 Bagnaia e Bastianini stanno guidando molto sulle uova…Piove sempre di più.

11.18 Continua a scalare la classifica Binder, ora è 4° a 107 millesimi.

11.18 Aleix Espargarò è 15° ad oltre un secondo: ecco un altro pilota che proprio non ama la pioggia.

11.16 Bagnaia e Bastianini tornano in pista con gomme da bagnato: media all’anteriore e soft al posteriore. Il tempo si può ancora fare, ma bisogna fare in fretta.

11.16 Passo in avanti di Brad Binder, 6° a 0.159 dal compagno di squadra Oliveira. Classifica molto corta.

11.15 Torna a piovere con più insistenza, a questo punto il rischio di Q1 diventa concreto per Bagnaia e Bastianini. Devono sbrigarsi per provare a migliorare, ma al momento sono ancora ai box.

11.14 Si migliora Oliveira: 1’50″552. Mir sale al 2° posto a 0.049, 3° Quartararo a 0.054.

11.13 La pioggia non piace ai piloti italiani della nuova generazione in MotoGP. Piaceva a Valentino Rossi, piace a Dovizioso, ma i giovani fanno fatica.

11.12 Bagnaia e Bastianini sono rientrati ai box. Mancano 27 minuti al termine della sessione: al momento sarebbero entrambi fuori dalla Q2.

11.11 Quartararo oggi sembra rinato. Si porta in seconda piazza a soli 23 millesimi da Oliveira. Continua ad essere impietoso il confronto tra il campione del mondo francese ed il compagno di squadra Morbidelli.

11.10 Oliveira, Marquez, Pol Espargarò, Quartararo, Mir, Bezzecchi, Zarco, Miller, Vinales e Martin: questa la top10 al momento. 11° Bagnaia, 14° Morbidelli, 15° Marini, 16° Dovizioso, 18° Bastianini.

11.09 Oliveira si porta al comando in 1’50″583: è il miglior tempo del fine settimana.

11.08 Ai box c’è una vecchia conoscenza della MotoGP. Lo riconoscete?

Now there’s a familiar face! ???? The warmest welcome back to an old friend, a #MotoGP Legend, the 9-time World Champion @ValeYellow46! ????#PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/ZHveSRbZCe — MotoGP™???? (@MotoGP) April 23, 2022

11.07 Bagnaia e Bastianini per ora non si stanno migliorando. Sono rispettivamente 11° e 17° nella classifica combinata.

11.06 Cade anche Alex Marquez, brutto momento per la famiglia iberica…

11.05 CADUTA PER MARC MARQUEZ alla curva 8! Lo spagnolo si rialza subito.

11.05 Il fatto che la pista stia migliorando rimette in gioco per la Q2 anche Enea Bastianini, che storicamente fatica con la pioggia.

11.04 Squillo di Fabio Quartararo con la Yamaha: è 7° a 0.556.

11.03 Da adesso in poi prenderemo in considerazione i tempi della classifica combinata, dove è sempre davanti Marquez (Miller guida la graduatoria delle FP3).

11.01 Jack Miller sale al comando in 1’51″334, ormai siamo già vicini ai tempi di ieri. L’asfalto si sta asciugando rapidamente.

11.00 Ora spunta anche un raggio si sole. Attenzione però: la pioggia potrebbe tornare a fare capolino anche nel pomeriggio per le qualifiche. Non dovrebbe invece piovere domani in gara.

10.59 1’55″343 per Bagnaia, siamo 5 secondi sopra il miglior tempo fatto registrare ieri da Marc Marquez. Ma la pista potrebbe andare migliorando, perché sta smettendo di piovere.

10.57 Doppia soft da bagnato per Bagnaia e Miller. Media-soft per Marc Marquez, Bastianini, Quartararo e Rins.

10.55 Subito in pista Francesco Bagnaia. L’asfalto è davvero tanto bagnato.

10.55 INIZIATE LE FP3!

10.52 Le FP3 dureranno 45 minuti. Ricordiamo che i migliori 10 piloti al termine di FP1-FP2-FP3 si qualificheranno direttamente per la Q2. Tutti gli altri saranno relegati nella Q1, dove solo i primi due staccheranno il pass per la Q2: tutti gli altri partiranno dal 13° posto in poi sulla griglia di partenza. Il problema, per tanti, è che oggi sarà dura migliorare i tempi di ieri, perché sta piovendo un po’ di più.

10.50 Se le condizioni della pista non dovessero consentire di migliorare i tempi di ieri, piloti come Bastianini, Quartararo e Rins sarebbero obbligati a transitare dalla Q1…

10.48 A proposito di costruttori, tra Jarama ed Estoril le due principali Case giapponesi hanno instaurato un autentico duopolio. Honda e Yamaha si sono spartite equamente i successi, raccogliendone 7 a testa! La Casa dei tre diapason detiene però il primato di affermazioni consecutive, avendone raccolte 4 di fila tra il 2007 e il 2010. Invece, a Portimao, le tre vittorie sono state raccolte da Ktm (GP Portogallo 2020), Yamaha (GP Portogallo 2021) e Ducati (GP Algarve 2021).

10.45 Valentino Rossi è l’unico centauro in grado di primeggiare su due moto diverse. Il quarantatreenne di Tavullia ha vinto tre volte sulla Honda e due sulla Yamaha.

10.38 Bisogna inoltre ricordare come anche Francesco Bagnaia vanti un successo a Portimao. Il venticinquenne piemontese ha infatti conquistato il GP dell’Algarve, tenutosi nello scorso mese di novembre. Non si trattava di un Gran Premio di Portogallo, ma comunque il contesto è il medesimo dove si correrà nel fine settimana.

10.35 GP PORTOGALLO – VITTORIE TOP CLASS

5 – ROSSI Valentino [ITA] (2001, 2002, 2003, 2004, 2007)

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2008, 2009, 2010)

1 – LAWSON Eddie [USA] (1987)

1 – McCOY Garry [AUS] (2000)

1 – BARROS Alex [BRA] (2005)

1 – ELIAS Toni [SPA] (2006)

1 – PEDROSA Dani [SPA] (2011)

1 – STONER Casey [AUS] (2012)

1 – OLIVEIRA Miguel [POR] (2020)

1 – QUARTARARO Fabio [FRA] (2021)

10.30 Domenica la classe regina affronterà la sua 17ma edizione del Gran Premio di Portogallo. Il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, il quale si è imposto in ben 5 occasioni (2001, 2002, 2003, 2004, 2007). Il Dottore detiene quindi anche il primato di affermazioni consecutive (quattro, tutte all’inizio del XXI secolo). Sono invece due i centauri in attività ad aver già trionfato nel GP lusitano. Si tratta del padrone di casa Miguel Oliveira, mattatore nel 2020, e di Fabio Quartararo nel 2021.

10.24 Domani si correrà a Portimao a distanza di meno di sei mesi dall’ultima competizione disputata. Nel 2021 l’autodromo ha infatti ospitato due prove iridate, una ad aprile come da programma originario e l’altra a novembre, per recuperare il GP d’Australia. La prova tenutasi in autunno ha assunto il nome di Gran Premio dell’Algarve, affiancatosi una tantum al GP di Portogallo, la cui prima edizione andò in scena alle porte di… Madrid!

Già, perché nel 1987 si utilizzò tale denominazione per consentire all’autodromo spagnolo di Jarama di ospitare un Gran Premio (quello di Spagna era già proprietà di Jerez de la Frontera). Fu un episodio isolato e il primo appuntamento portoghese vero e proprio si disputò nel 2000, stavolta organizzato dalla pista dell’Estoril, rimasta in calendario per 13 stagioni consecutive, ovvero sino al 2012. Il ritorno del GP del Portogallo è stato figlio delle circostanze, ovvero della necessità di trovare location europee per organizzare quante più gare possibile nel 2020 in seguito alla pandemia di Covid-19. Non tutti i mali vengono per nuocere, poiché la dinamica ha permesso di scoprire la bellezza dell’autodromo di Portimao, che si appresta quindi a ospitare la quarta gara nell’arco di diciotto mesi.

10.19 La classifica combinata dopo le prove libere di ieri:

1 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’50.666 17 1’51.318 7

2 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’52.001 19 1’50.707 5 0.041 0.041

3 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’51.031 17 1’52.306 5 0.365 0.324

4 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’51.136 10 1’53.003 7 0.470 0.105

5 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’51.170 19 1’52.320 5 0.504 0.034

6 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.223 8 1’52.100 5 0.557 0.053

7 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.309 18 1’51.925 6 0.643 0.086

8 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’51.343 15 1’51.794 5 0.677 0.034

9 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’51.387 17 1’51.789 3 0.721 0.044

10 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’51.437 5 1’53.103 5 0.771 0.050

11 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’51.648 17 1’51.874 5 0.982 0.211

12 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.659 8 1’53.527 7 0.993 0.011

13 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’51.709 17 1’58.592 4 1.043 0.050

14 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’52.286 14 1’51.756 7 1.090 0.047

15 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’51.820 15 1’52.965 8 1.154 0.064

16 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.847 11 1’52.582 7 1.181 0.027

17 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’51.881 7 1’52.046 5 1.215 0.034

18 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.072 8 1’51.911 6 1.245 0.030

19 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.958 17 1’53.302 5 1.292 0.047

20 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’52.061 17 1’52.534 5 1.395 0.103

21 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’52.079 19 1’54.327 3 1.413 0.018

22 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’52.258 16 1’56.330 3 1.592 0.179

23 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’52.881 16 1’55.571 7 2.215 0.623

24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’54.029 18 1’54.385 8 3.363 1.148

25 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’54.260 9 1’54.876 5 3.594 0.231

10.16 Anche oggi piove a Portimao, da capire dunque se si potranno migliorare i tempi fatti registrare ieri nelle FP1 ed FP2.

10.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 del GP del Portogallo 2022 di MotoGP.

16.06 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.05 Tempi da prendere in riferimento fino a un certo punto, considerando anche il 14° tempo del leader del campionato, Enea Bastianini. Il romagnolo ha fatto fatica a trovare la quadra con la GP21 in termini di ciclistica, ma si punta a domani visto che si dovrebbe giocare nella FP3 su pista asciutta.

16.03 Da segnalare anche una polemica di Bagnaia che, caduto in curva-3, si è lamentato delle dimensioni dei sassi della ghiaia che a suo dire non era il massimo per un pilota.

16.00 Lo spagnolo Pol Espargaró ha ottenuto il miglior tempo di questa FP2 bagnata con il crono di 1:50.707 a precedere il compagno di squadra Marc Marquez di 0.611, la Yamaha di Andrea Dovizioso di 1.049 e Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale a 1.082. Pochi giri per i due hondisti (otto), che hanno scelto di non rischiare ulteriormente per la tanta acqua in pista. Da segnalare la caduta di Bagnaia all’inizio del turno, per una perdita di anteriore in curva-3.

15.57 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 44 P. ESPARGARO 1:50.707 2 93 M. MARQUEZ +0.611 3 4 A. DOVIZIOSO +1.049 4 63 F. BAGNAIA +1.082 5 89 J. MARTIN +1.087 6 73 A. MARQUEZ +1.167 7 21 F. MORBIDELLI +1.204 8 12 M. VIÑALES +1.218 9 30 T. NAKAGAMI +1.339 10 88 M. OLIVEIRA +1.393

15.55 BANDIERA A SCACCHI!!!

15.54 Si gira circa 7/8 secondi più lenti: i rivoli d’acqua sono tali che i piloti sono costretti a guidare un po’ sulle uova.

15.53 Caduta per Johann Zarco in curva-2. Nessuna conseguenza per il francese.

15.52 In questi ultimi 5′ i piloti girano per avere ulteriori feedback, ma i tempi non possono scendere per la tanta acqua in pista.

15.50 Poca attività in pista, anche per via dell’asfalto molto bagnato. I piloti confidano nel meteo di domani che dovrebbe consentire nella FP3 di girare sull’asciutto.

15.47 Bagnaia gira su crono al di sopra dei 2′ e si comprende quali siano le condizioni della pista attualmente.

15.45 Quando mancano 10′, ritroviamo Bagnaia in pista e se la prenda comoda visto che c’è tanta acqua sul bagnato.

15.41 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 44 P. ESPARGARO 1:50.707 2 93 M. MARQUEZ +0.611 3 4 A. DOVIZIOSO +1.049 4 63 F. BAGNAIA +1.082 5 89 J. MARTIN +1.087 6 73 A. MARQUEZ +1.167 7 21 F. MORBIDELLI +1.204 8 12 M. VIÑALES +1.218 9 30 T. NAKAGAMI +1.339 10 88 M. OLIVEIRA +1.393

15.39 Oliveira gira in 1:57.930, quindi su crono molto più lenti proprio per la condizione d’asfalto molto bagnata.

15.37: Poca attività in pista in questo momento per via di una pioggia battente a Portimao.

15.34 Problemi di grip per i piloti della Yamaha ufficiale: Franco Morbidelli 7° a 1.204 e Fabio Quartararo solo 13° a 1.827. Difficoltà di non poco conto per la scuderia di Iwata.

15.32 Un peccato per Bezzecchi che stava andando molto forte, visto il casco rosso nel primo settore.

15.31 Brutto highside di Bezzecchi in curva-9, che picchia il lato destro del proprio corpo. Dolorante il centauro italiano, ma sulle sue gambe torna ai box.

15.29 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

POS # RIDER GAP 1 44 P. ESPARGARO 1:50.707 2 93 M. MARQUEZ +0.611 3 4 A. DOVIZIOSO +1.049 4 63 F. BAGNAIA +1.082 5 89 J. MARTIN +1.087 6 73 A. MARQUEZ +1.167 7 21 F. MORBIDELLI +1.204 8 12 M. VIÑALES +1.218 9 30 T. NAKAGAMI +1.339 10 88 M. OLIVEIRA +1.393

15.26 Nel frattempo Dovizioso si porta con la Yamaha in terza piazza a 1.049, ma ha cominciato a piovere davvero forte ed è difficile migliorare in queste condizioni.

15.25: Nel frattempo Bagnaia ha deciso di prendere con sé un sasso di ghiaia, per la grandezza esagerata. Evidentemente, il pilota italiano si è lamentato delle dimensioni del sasso in questione.

15.24 Solo 17° Bastianini al momento con un distacco di 2.654 dalla vetta.

15.23 Coppia di Honda davanti con Pol Espargaro in vetta con il tempo di 1:50.707 a precedere di 1.009 Marc Marquez e di 1.082 Bagnaia. Bastianini si è lanciato ora per il suo giro.

15.22 Migliora ancora Pol Espargaro con la Honda, realizzando il crono di 1:50.707 a precedere di 1.082 Bagnaia e di 1.087 lo spagnolo della Ducati Pramac, Jorge Martin.

15.21 Nel frattempo Pol Espargaro si dà una scossa con la Honda portandosi in vetta con il tempo di 1:50.984 a precedere Bagnaia di 0.804 e Alex Marquez di 1.076.

15.19 Perdita d’anteriore per Pecco e la GP22 gli si è chiusa sul davanti. Curioso che Bagnaia abbia raccolto la ghiaia una volta rimessosi in piedi.

15.18: ATTENZIONE! Caduta di Bagnaia in curva-3!

15.16 Arrivano i primi tempi, con Francesco Bagnaia che realizza un ottimo 1:51.789 a precedere di 0.286 la Honda di Pol Espargaro e di 0.554 Alex Marquez. L’asfalto sta dando maggior grip per cui la pista evolve.

15.14 Piloti che procedono con la dovuta attenzione, considerando un asfalto piuttosto scivoloso.

15.12 Tutti in pista i piloti per portare avanti il proprio lavoro. Condizioni meteorologiche sempre difficili, ma si gira.

15.10 VIA ALLA FP2!!! 45′ interessanti si prospettano.

11.51 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 15.10 per le FP2 del GP del Portogallo 2022 di MotoGP. Un saluto sportivo.

11.48 Nel pomeriggio potrebbe piovere ancora, mentre le FP3 di domani mattina saranno quasi certamente asciutte. Rischio pioggia (non elevato) per le qualifiche, mentre domenica spunterà il sole.

11.47 Non guardate l’ottavo posto: per Bagnaia è stata una prima sessione davvero ottima, che fa ben sperare. Meno per Bastianini, che proprio sembra essere allergico alla pioggia.

11.46 Sei Ducati nelle prime 11 posizioni. Marc Marquez sembra avere qualcosa in più sul bagnato, è risalita la Suzuki dopo un inizio difficile, così come l’Aprilia. Bene anche la KTM, è notte fonda invece per la Yamaha, almeno per ora.

11.45 Da segnalare il 16° posto di Aleix Espargarò a 1″292 ed il 18° di Quartararo a 1″395, entrambi in grande difficoltà sul bagnato.

11.44 Gli altri italiani: 12° Marini, 14° Bastianini a 1″181, 19° Morbidelli, 22° Dovizioso, 23° Di Giannantonio, 25° Savadori.

11.42 Si chiudono le FP1 a Portimao. Marc Marquez, con il tempo di 1’50″666, precede Mir di 0.365, Bezzecchi di 0.470, Zarco di 0.504 e Oliveira di 0.557. Seguono Vinales, Martin, Bagnaia, Miller ed Alex Marquez.

11.41 Marc Marquez si conferma il migliore in questa prima sessione e mette il sigillo in 1’50″666, rifilando 0.365 a Mir, che nel finale è salito di colpi con la Suzuki.

11.41 Vinales sale al quarto posto con l’Aprilia.

11.41 Cancellato il tempo a Bagnaia, non aveva rallentato a causa delle bandiere gialle esposte dopo la caduta di Marini.

11.40 Bagnaia si migliora e si porta in seconda posizione a soli 74 millesimi da Marc Marquez. Per il centauro italiano un’ottima prima sessione di prove libere.

11.39 Arriva la Suzuki: 6° Mir a 0.386.

11.39 Caduta per Luca Marini alla curva 8.

11.37 Al momento cinque Ducati nelle prime nove posizioni.

11.36 Marc Marquez sale in vetta in 1’51″041, rifila 0.095 a Bezzecchi. Bagnaia si migliora ed è 5° a 0.346, sempre palesando problemi nel quarto settore. Intanto ha ripreso a piovere.

11.34 Bagnaia continua a perdere tanto nel quarto settore. Resta 6° a 0.326.

11.33 Squillo di Jorge Martin, 4° a 0.207: lo spagnolo non è uno specialista della pioggia.

11.32 Caduta per Jack Miller con la Ducati.

11.32 Prosegue la sessione da incubo per Quartararo ed Aleix Espargarò, rispettivamente 20° a 1″8 e 21° a 1″9!

11.31 Bastianini, con coppia di gomme soft da bagnato, risale ed è 7° a 7 decimi.

11.29 Bagnaia fa segnare i migliori intertempi nei primi tre settori, poi perde tanto nel quarto e resta quinto a 0.326 dalla vetta.

11.28 Anche Marc Marquez e Brad Binder optano per una media da bagnato all’anteriore.

11.27 Passo in avanti per la Suzuki. Mir si porta al 9° posto a 0.876 da Bezzecchi, sempre leader.

11.25 Miller e Rins sono gli unici in pista ad aver montato una gomma media da bagnato all’anteriore (al posteriore hanno una soft).

11.24 Rientra in pista Bagnaia con gomme soft da bagnato. 15 minuti al termine della sessione.

11.22 Anche Bezzecchi rientra ai box. Continuano a girare le Suzuki di Rins e Mir, senza tuttavia schiodarsi dalla 20ma e 21ma posizione.

11.20 Va detto che al momento Bezzecchi è uno dei pochi piloti in pista, gli altri sono ai box.

11.19 BEZZECCHI AL COMANDO! 1’51″136! 83 millesimi meglio di Marc Marquez.

11.18 Sin qui Honda, Ducati e KTM sembrano le moto che meglio si stanno adattando al circuito ed alla pioggia. Indietro la Yamaha: 11° Morbidelli a 8 decimi, solo 16° Quartararo a 1″774!

11.17 Bezzecchi si migliora ancora ed è 5°. Squillo dell’Aprilia con Vinales, che sale in ottava piazza.

11.17 Sta trovando confidenza Marco Bezzecchi, 6° a 6 decimi dalla vetta.

11.16 Rins e Mir sono 20° e 21°, rispettivamente a 2″0 e 2″4. Non un buon avvio per la Suzuki.

11.15 Ricordiamo che domani è possibile che piova per le qualifiche (ma non è detto), mentre domenica la gara dovrebbe svolgersi con il sole.

11.14 Bastianini è rientrato ai box. Al momento è scivolato al 13° posto a 1″3 dalla vetta.

11.13 Marc Marquez si riprende la vetta in 1’51″219, seguito da Oliveira a 0.004 e da Miller a 0.218. 4° Bagnaia a 0.243.

11.11 Annaspano le Aprilia sul bagnato: 13° Vinales, 21° Aleix Espargarò.

11.10 Caduta per Nakagami alla curva 9, il giapponese è terzo in classifica.

11.10 Ora ha smesso di piovere, ma la pista resta completamente bagnata. Andrà migliorando con il passare dei minuti.

11.09 E’ subito grande Ducati. Miller scavalca Bagnaia e si porta davanti a tutti in 1’51″437.

11.07 SCATENATO BAGNAIA! Vola in testa in 1’51″739, 2° Marc Marquez a 0.147. Seguono Zarco, Oliveira, Nakagami e Bastianini. Per ora faticano le Suzuki sul bagnato: 12° Rins, 15° Mir.

11.06 E’ importante che Bagnaia sia partito subito bene in questo fine settimana, non era mai accaduto nei precedenti GP. Il fatto poi che stia ben figurando sul bagnato è ancora più importante.

11.05 Continua a migliorarsi Marquez, ma Bagnaia si porta in seconda piazza a soli 119 millesimi dallo spagnolo.

11.03 Marc Marquez si conferma un grande interprete in condizioni di pista bagnata. Si migliora in 1’52″328 e rifila ben 7 decimi ad Oliveira. Bene Bagnaia, 3° a 1″225. 7° Bastianini a 1″8.

11.01 Miguel Oliveira fa impazzire il pubblico locale e prende la vetta in 1’53″035, 0.490 meglio di Marquez. Chiaramente ora i tempi miglioreranno costantemente, a meno che non aumenti l’intensità della pioggia.

11.00 Marc Marquez al comando in 1’57″025, appena 1 millesimo meglio di Zarco. Partono bene Bastianini e Bagnaia, rispettivamente terzo e quinto.

10.58 Davide Tardozzi (team-manager Ducati) a SkySport: “Ci aspettiamo che Bagnaia torni a breve sul livello del finale della passata stagione. Bastianini non è lento con la pioggia, ha solo bisogno di tempo per trovare il modo di andare forte. Per questo le prove di oggi sono importanti per lui“.

10.56 Gomme soft da bagnato per tutti.

10.56 In pista anche Bastianini e Bagnaia.

10.55 Bezzecchi ed Alex Marquez i primi a scendere in pista con gomme soft da bagnato.

10.55 Da segnalare la presenza di Lorenzo Savadori con l’Aprilia grazie ad una wild-card.

10.55 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP1 del GP del Portogallo 2022 di MotoGP.

Foto: Lapresse