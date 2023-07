DIRETTA MotoGP, GP Mandalika 2022 LIVE: pagelle e video della gara. Bastianini: “Darryn Binder è pericoloso”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 16.00

ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA

LA CRONACA DELLA GARA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTOGP CON BASTIANINI AL COMANDO

LE PAGELLE DELLA GARA

VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA GARA

FRANCESCO BAGNAIA: “SONO GIU’ DI MORALE, QUESTO NON E’ IL NOSTRO VALORE. DOBBIAMO SVOLTARE”

ENEA BASTIANINI: “IMPORTANTE FARE PUNTI, DARRYN BINDER E’ STATO PERICOLOSO”

MARC MARQUEZ DA’ FORFAIT DOPO LA CADUTA

FRANCO MORBIDELLI: “SODDISFATTO DEL SETTIMO POSTO”

IL VIDEO DELLA TREMENDA CADUTA DI MARC MARQUEZ

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI DENNIS FOGGIA IN MOTO3

LA CRONACA DEL SECONDO POSTO DI CELESTINO VIETTI IN MOTO2

DATE E ORARI DELLA PROSSIMA GARA: GP D’ARGENTINA 2022

VIDEO MOTO3: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA GARA

VIDEO MOTO2: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA GARA

FRANCESCO BAGNAIA E’ DAVVERO DA MONDIALE? ORA FIOCCANO I DUBBI

MIGUEL OLIVEIRA: “SONO TORNATO!”

KTM DA MONDIALE?

JACK MILLER: “CON QUARTARARO NON C’E’ STATA BELLA BATTAGLIA”

UN MONDIALE SENZA PADRONE

ALEX RINS: “ASFALTO NON IN OTTIME CONDIZIONI”

VIDEO FABIO QUARTARARO: “IN ARGENTINA GARA PIU’ DURA”

VIDEO UN FULMINE CADE SULLA PISTA

ORARI TV8 F1 E MOTOGP

JOAN MIR: “GIORNATA POSITIVA”

FABIO QUARTARARO: “RISULTATO INASPETTATO”

JOHANN ZARCO: “FELICE PER IL TERZO POSTO”

VIDEO LA DANZA DELLA PIOGGIA

LA CLASSIFICA DELLA MOTO2

DENNIS FOGGIA: “SAPEVO DI AVERE IL PASSO GARA”

PROGRAMMA IN CHIARO F1 E MOTOGP

PROGRAMMA MOTOGP SU TV8

LA CLASSIFICA DELLA MOTO3

PROGRAMMA SU SKY E TV8 DELLA MOTOGP

BRUTTA CADUTA PER MARC MARQUEZ

IL WARM UP DELLA MOTOGP

IL WARM UP DI MOTO2 E MOTO3

10.01 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, classifiche, analisi, dichiarazioni, video, pagelle e tanto altro! Un saluto sportivo da Federico Militello.

10.00 L’ordine d’arrivo della gara:

1 25 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 33’27.223 154.2

2 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 33’29.428 154.1 2.205

3 16 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 33’30.381 154.0 3.158

4 13 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 33’32.886 153.8 5.663

5 11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 33’34.267 153.7 7.044

6 10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 33’35.055 153.6 7.832

7 9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 33’48.338 152.6 21.115

8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 33’59.636 151.8 32.413

9 7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 33’59.809 151.8 32.586

10 6 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 34’00.124 151.7 32.901

11 5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 34’00.339 151.7 33.116

12 4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 34’00.822 151.7 33.599

13 3 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 34’00.958 151.7 33.735

14 2 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 34’02.214 151.6 34.991

15 1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 34’02.986 151.5 35.763

16 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 34’04.620 151.4 37.397

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 34’09.198 151.1 41.975

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 34’15.138 150.6 47.915

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 34’16.694 150.5 49.471

20 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 34’16.696 150.5 49.473

21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 34’23.187 150.0 55.964

Not Classified

89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 12’01.126 150.2 13 laps

4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 10’26.637 148.2 14 laps

9.59 Comunque attenzione a Bastianini, che in un Mondiale così incerto potrebbe giocarsela sino in fondo. Il romagnolo esce sempre fuori alla distanza in tutte le gare, anche oggi è stato così, sebbene non ami l’asfalto bagnato.

9.58 Bagnaia deve già recuperare 26 punti a Quartararo dopo appena due gare: c’è da preoccuparsi in casa Ducati.

9.57 Disastroso l’inizio di stagione di Francesco Bagnaia: caduto in Qatar, 15° in Indonesia e disastroso sul bagnato. Viene da chiedersi se sia davvero pronto per giocarsi il Mondiale: sin qui non lo ha dimostrato, per niente.

9.56 Oggi sono pesantissimi i 20 punti portati a casa da Fabio Quartararo: il francese ormai è solidissimo anche sul bagnato, è un pilota completo, che non sbaglia quasi mai.

9.55 Sinceramente non vediamo ancora la KTM da Mondiale, ma guai sottovalutare Oliveira e Brad Binder: se saranno costanti ed i favoriti continueranno a balbettare…

9.52 La nuova classifica del Mondiale vede al comando Bastianini con 30 punti, seguito da Brad Binder a 28, Quartararo a 27 e Oliveira a 25. Marc Marquez a quota 11, Bagnaia a 1…Tutto è ancora in gioco, non c’è un vero padrone quest’anno.

9.51 Gli altri italiani: 18° Di Giannantonio, 20° Bezzecchi, ritirato Dovizioso.

9.50 Terza vittoria in carriera in MotoGP per Oliveira, che si era ritirato in Qatar.

9.49 Miguel Oliveira (Ktm) vince davanti a Quartararo e Zarco. 4° Miller, poi Rins, Mir, Morbidelli, Brad Binder. Aleix Espargarò e Darryn Binder. 11° Bastianini, 15° Bagnaia.

-1 E’ fatta ormai per Oliveira, 2″5 su Quartararo. Ultima tornata. Bastianini perde tante posizioni in una bagarre furibonda, è 12° ora. Giornata storta per gli italiani.

-2 Bastianini in bagarre con Darryn Binder per l’ottavo posto.

-2 Bastianini supera anche Aleix Espargarò ed è nono.

-3 Scatenato Bastiani, è decimo! Potrebbe anche chiudere ottavo, sarebbero punticini pesanti!

-3 Quartararo si porta a 3″4 da Oliveira, è il più veloce in pista. Ma il portoghese si sta amministrando.

-4 Zarco passa Miller e si prende la terza posizione.

-4 Dall’ottava alla quattordicesima posizione sono tutti vicinissimi, Bastianini può provare a guadagnare qualche posizione.

-5 Quartararo scatenato, supera Miller ed è 2°: 20 punti pesantissimi in arrivo per il francese, considerando l’assenza di Marquez e Bagnaia 15°, superato anche da Bastianini…

-5 Quartararo passa Zarco ed è secondo, ora va all’attacco anche di Miller.

-6 Zarco supera Miller, ma l’australiano restituisce il sorpasso con l’incrocio di traiettoria. Quartararo si è riportato sotto ad entrambi.

-6 E’ un calvario la gara di Bagnaia. Viene superato anche da Aleix Espargarò, rischia di finire fuori dalla zona punti.

-7 Male, male, male Bagnaia. Viene superato da Binder ed è 11°: a breve verrà attaccato anche dai fratelli Espargarò e da Alex Marquez. Impossibile pensare al Mondiale, purtroppo. Forse non è ancora pronto.

-8 Quartararo passa Rins ed è 4°,

-8 Zarco è il più veloce in pista ed è andato a riprendere Miller.

-9 Oliveira guida con 3″6 su Miller, 4″5 su Zarco, Rins e Quartararo. Occhio al francese che ora sta tornando ad andare forte.

-9 Considerando i distacchi enormi, sulla carta Bagnaia può chiudere al massimo in ottava posizione, ma staremo a vedere.

-10 Ora la pista si sta asciugando, cambia tutto. Zarco passa Rins ed è terzo.

-10 Zarco minaccioso alle spalle di Rins per il terzo posto. Al momento Quartararo è 5°: per il francese sarebbero 11 punti di platino in classifica generale.

-10 Bagnaia si porta a 8 decimi da Binder.

-11 Enea Bastiani è 15°, distante ben 5″ dal 14° posto di Alex Marquez.

-11 Rins sta risalendo su Miller per il secondo posto.

-12 Bagnaia ora sta provando a chiudere il gap da Binder: ora bisogna solo pensare a portare a casa più punti possibili.

-12 Oliveira in fuga: 2″3 su Miller.

-12 La pista inizia gradualmente a migliorare, speriamo che Bagnaia possa cambiare marcia: al momento ha superato Pol Espargarò ed è 10°.

-13 Caduta per Jorge Martin dopo aver scavalcato Morbidelli.

-13 Resta di un secondo il distacco tra Oliveira e Miller.

-14 Problema tecnico per Dovizioso, costretto al ritiro.

-14 Allunga Oliveira, già un secondo di vantaggio su Miller. 3° Rins a 3″1, seguito da Zarco. 5° Quartararo a 5″3.

-15 Che disastro per Bagnaia: finisce lungo in frenata in fondo al rettilineo, rischiando anche di cadere. Scivola al 12° posto: è un avvio di Mondiale da incubo.

-15 Oliveira ora prova a staccare Miller.

-16 Sta andando davvero piano Bagnaia, che ora rischia di venire risucchiato dal gruppo di piloti che lo insegue.

-16 Oliveira sorpassa Miller e prende la testa della gara con la KTM.

-16 I piazzamenti degli italiani: 7° Morbidelli, 9° Bagnaia, 11° Marini, 13° Dovizioso, 16° Bezzecchi, 18° Di Giannantonio, 20° Bastianini.

-17 Purtroppo Bastianini si conferma allergico all’acqua, è 18°: ci sono piloti che si esaltano ed altri che proprio non vanno.

-17 Affonda Quartararo, scavalcato sia da Rins sia da Zarco. Bagnaia al momento non se la sente di spingere.

-18 Bagnaia non deve avere fretta, la gara è lunghissima.

-18 Faticano ora le Yamaha sul bagnato.

-18 Stanno andando davvero forte le Suzuki. Rins è andato a riprendere Quartararo per il terzo posto. Mir è 6° alle spalle di Zarco.

-18 Bagnaia è 9°, ma deve colmare un gap di 1″3 da Martin che lo precede.

-19 Miller, come previsto, si esalta in queste condizioni: passa Oliveira e prende la testa.

-19 Quartararo viene passato in un colpo solo da Oliveira e Miller. Pazzesco avvio di Morbidelli, che è sesto.

-20 Quartararo prova subito ad allungare, solo Oliveira e Miller tengono il passo. Seguono Rins, Zarco, Martin, Morbidelli, Mir e Bagnaia, che è in grande rimonta.

-20 giri al termine. Quartararo parte benissimo e resta in testa. Pessimo avvio di Bagnaia, 12°. 11° Bastianini: gara in salita per gli italiani.

9.15 SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Indonesia di MotoGP su asfalto bagnato!

9.15 I piloti sono schierati sulla griglia di partenza…

9.13 Giro di ricognizione!

9.13 Ricordiamo che saranno 20 i giri da percorrere.

9.11 Jorge Martin ha grande talento, ma sull’acqua si è ancora visto poco in MotoGP: vedremo come saprà cavarsela la mina vagante spagnola.

9.10 Fabio Quartararo non è mai stato uno specialista della pioggia, tuttavia è migliorato molto nel corso degli anni, diventando solido anche sul bagnato. Lo vediamo in lotta per il podio, anche se avrebbe preferito l’asciutto.

9.07 Attenzione alle KTM di Binder e Oliveira, in queste condizioni potrebbero esaltarsi.

9.04 E’ spuntato il sole, questo cambia tutto: l’asfalto andrà asciugandosi molto più rapidamente, dunque non è escluso che durante la gara si possa rientrare ai box per montare gomme da asciutto. Ripetiamo: queste sono le gare che in un Mondiale fanno tanta differenza.

9.02 I piloti fanno il loro ingresso in pista per andare a posizionarsi sulla griglia di partenza.

9.01 Bagnaia deve pensare al Mondiale, soprattutto dopo il ritiro in Qatar: dovrà essere cauto, soprattutto nei primi giri.

9.00 In queste condizioni i principali favoriti sono Miller e Zarco. Comunque queste gare esaltano i piloti che non hanno nulla da perdere, dunque occhio alle possibili sorprese.

8.58 Di sicuro si partirà con gomme da bagnato. L’asfalto andrà migliorando durante la gara, ma è difficile che nel finale i piloti possano fermarsi e montare le slick: staremo a vedere.

8.55 Ecco l’annuncio ufficiale:

8.51 SI PARTE ALLE 16.15 LOCALI, LE 9.15 IN ITALIA!

8.50 CI SIAMO! Ha praticamente smesso di piovere, si scorge già un cielo sereno all’orizzonte.

8.44 Ora sembra piovere un po’ meno, si attendono decisioni ufficiali.

8.38 Ai box c’è anche Erick Thohir, ex-presidente dell’Inter.

8.37 Nuovo rinvio, la pit-lane non aprirà prima delle 9.00.

8.29 Fabio Quartararo si mette a ridere ed imita la sciamana…

8.26 Ecco la sciamana: incredibile…

8.19 Una scena da non credere. C’è una sciamana indonesiana che sta camminando per i box scalza e invocando il cielo che faccia smettere di piovere. I piloti la stanno guardando attoniti…

8.18 La situazione odierna l’abbiamo già vissuta nell’ultimo GP di Superbike del 2021. Anche allora piovve a dirotto, ma si riuscì a partire dopo un’attesa di un paio d’ore. Purtroppo qui i temporali sono all’ordine del giorno.

8.15 Ricordiamo inoltre che la gara era già stata accorciata a 20 giri, ovvero 3/4 del totale previsto inizialmente.

8.12 La pit-lane resterà chiusa almeno sino alle 17.45. Tra 25 minuti arriverà una nuova comunicazione da parte dei commissari.

8.10 Franco Morbidelli a SkySport: “Non credo che si possa correre, le condizioni sono proibitive“.

8.09 Un fulmine ha fatto capolino proprio sul tracciato.

8.08 Allucinante, la pista è accerchiata dai fulmini! Immagini impressionanti.

8.06 Continua a piovere in maniera incessante, servirà avere pazienza.

8.05 Alex Marquez è un altro che potrebbe esaltarsi con asfalto bagnato. Chi invece ha sempre fatto fatica in queste condizioni è Enea Bastianini.

7.59 Sul bagnato saranno favoriti piloti come l’australiano Jack Miller ed il francese Johann Zarco. Anche Francesco Bagnaia non se la cava male, anche se di solito ha bisogno di qualche giro per prendere confidenza.

7.57 Sono queste le gare in cui si decidono i Mondiali: servono esperienza e sangue freddo per evitare cadute e portare a casa più punti possibili.

7.50 Niente da fare, arriva la comunicazione di un nuovo rinvio della partenza. Questo temporale sta durando piuttosto a lungo.

7.48 UFFICIALE: nuova partenza fissata per 8.10, sta piovendo meno in questo momento.

7.35 PARTENZA RINVIATA! Come previsto, in queste condizioni non si può gareggiare!

7.34 Queste le condizioni della pista:

30 minutes away from the race start and the rain is pouring! ????️ It’s gonna be a wet one, folks! ????#IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/udyfOIO8D9 — MotoGP™???? (@MotoGP) March 20, 2022

7.30 Si prospetta una gara di strategia, perché non è escluso che la pista possa andare asciugandosi verso la fine, portando alcuni piloti ad optare per le gomme da asciutto.

7.27 Va detto che solitamente questi temporali sono abbastanza brevi.

7.26 Attenzione perché la partenza della gara potrebbe anche slittare, la pista rischia di essere impraticabile a causa della mole d’acqua che sta cadendo.

7.16 ALTRO COLPO DI SCENA: PIOVE A DIROTTO! E’ il classico temporale tropicale.

7.12 MARC MARQUEZ NON CORRERA’ IL GP DI INDONESIA! Sebbene la tac sia risultata negativa, la commissione medica non gli ha dato l’autorizzazione di gareggiare a scopo precauzionale.

7.11 Ecco la terribile caduta di Marc Marquez:

Right so just had podium. Here’s marquez crash pic.twitter.com/SOpwGMOib6 — Billy Doyle (@wcd07) March 20, 2022

7.10 Marc Marquez è rimasto vittima di una bruttissima caduta nel corso del warm-up. La presenza dello spagnolo è in dubbio, ma prevale l’ottimismo.

7.05 La classifica del warm-up:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.001 12 12 300.8

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.408 13 13 0.407 0.407 305.0

3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.460 8 13 0.459 0.052 305.9

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.515 9 10 0.514 0.055 303.3

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.693 10 13 0.692 0.178 304.2

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’32.718 9 13 0.717 0.025 308.5

7 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.732 10 12 0.731 0.014 308.5

8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.736 10 11 0.735 0.004 305.9

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.747 9 13 0.746 0.011 306.8

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.766 4 13 0.765 0.019 303.3

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.781 12 13 0.780 0.015 304.2

12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.801 6 11 0.800 0.020 305.9

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’32.824 5 10 0.823 0.023 303.3

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.925 11 13 0.924 0.101 298.3

15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.076 9 13 1.075 0.151 304.2

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.228 8 13 1.227 0.152 303.3

17 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.248 3 12 1.247 0.020 301.6

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.272 11 12 1.271 0.024 302.5

19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.407 4 12 1.406 0.135 303.3

20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.423 7 12 1.422 0.016 300.0

21 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’33.455 5 12 1.454 0.032 303.3

22 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’33.496 8 13 1.495 0.041 304.2

23 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.654 5 11 1.653 0.158 300.0

24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.168 9 13 2.167 0.514 301.6

7.01 Subito una notizia: la gara è stata accorciata. Si effettueranno solo i 3/4 dei giri previsti, dunque appena 20. Il motivo? Le condizioni roventi dell’asfalto (46°), che avrebbero messo a serio rischio la tenuta delle gomme.

7.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Indonesia 2022 di MotoGP.

4.08: Appuntamento alle ore 8.00 con la gara.

4.06: Francesco Bagnaia è undicesimo con un ritardo di 0.780 (1’32”781). Quattordicesimo Franco Morbidelli, ventesimo Andrea Dovizioso, ventunesimo Fabio Di Giannantonio, ventitreesimo Luca Marini.

4.05: Sesta la prima Ducati, che è quella di Johan Zarco (+0.717) davanti ad Enea Bastianini, primo degli italiani e staccato di oltre sette decimi (+0.731). Ottavo Alex Marquez davanti a Marco Bezzecchi ed Aleix Espargaro.

4.03: Quarta posizione per Marc Marquez (+0.514), ma il pilota spagnolo è rimasto di vittima di una bruttissima caduta nel decimo giro. Quinto il giapponese Takaaki Nakagami (+0.692).

4.02: Tutto confermato. Fabio Quartararo ha realizzato il mgilior tempo (1’32”001) fatto proprio al dodicesimo ed ultimo tentativo. Seconda posizione per Maverick Vinales (+0.407) e terza per Miguel Oliveira (+0.459).

4.01: Sventola la bandiera a scacchi. Vediamo gli ultimi tentativi.

4.00: Si è portato al comando Fabio Quartararo con 1’32”250. Intanto Marquez sta tornando ai box, ma verrà probabilmente portato al centro medico per alcuni accertamenti. E’ stato un high-side davvero brutto e molto veloce per lo spagnolo.

3.58: MARC MARQUEZ ANCORA A TERRA! Moto distrutta per lo spagnolo, che è finito a terra alla curva 7 dopo aver perso il posteriore. Bruttissima caduta per Marquez che ha colpito anche il circuito con la testa. La moto vola in mille pezzi.

3.57: Ci avviciniamo alla fine del warm-up con gli ultimi due minuti.

3.56: Risale anche Maverick Vinales, che si porta in terza posizione. Migliora anche Enea Bastianini, che sale al sesto posto.

3.55: Sale in seconda posizione Marc Marquez a soli 55 centesimi dal portoghese. Finalmente un giro pulito e senza sbavature per lo spagnolo.

3.53: Miguel Oliveira passa al comando con 1’32”460.

3.51: Il giapponese Takaaki Nakagami si piazza al comando con il tempo di 1’32”723. Finora indietro Enea Bastianini, quindicesimo a quasi sei decimi dal pilota della LCR Honda.

3.50: Pecco Bagnaia è attualmente al quarto posto quando mancano dieci minuti alla fine del warm-up con 1’32”927.

3.47: Marc Marquez rischia di cadere ancora. Lo spagnolo ha veramente fatto un numero per rimanere in sella alla sua Honda. Intanto si è portato al comando Aleix Espargaro con 1’32”766.

3.45: Passa al comando Franco Morbidelli con 1’33”072. Mancano 14 minuti alla fine del warm-up.

3.44: Jorge Martin si porta al comando con 1’33”768.

3.40: COMINCIA IL WARM-UP DELLA MOTOGP

3.38: Sarà poi una sessione poi fondamentale nel set-up in casa Honda, dove Marc Marquez deve dimenticare il sabato delle qualifiche costellato da una doppia caduta. L’anteriore l’ha tradito in più di una circostanza e la necessità è quella di trovare equilibrio e stabilità.

3.35: Nelle qualifiche è stato Fabio Quartararo il più veloce con una Yamaha completamente rinata sul circuito indonesiano dopo le difficoltà dell’esordio.

3.30: Gli osservati speciali in casa Italia sono Bagnaia e Bastianini, che cercando di affinare gli ultimi dettagli in vista della gara. Saranno venti minuti importante per mettere a posto proprio le ultime cose, in una gara dove i due piloti italiani puntano al podio.

3.25: Buongiorno e cominciamo la nostra diretta con il warm-up della MotoGP.

ORARIO GARA TV8 IN CHIARO

LA GRIGLIA DI PARTENZA

FRANCO MORBIDELLI PENALIZZATO DI 3 POSIZIONI IN GRIGLIA A MANDALIKA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E DELLE QUALIFICHE DI F1 ALLE 13.00 E ALLE 16.00

PROGRAMMAZIONE GP INDONESIA 2022 IN CHIARO SU TV8

IL VIDEO DELLE DUE CADUTE DI MARQUEZ IN QUALIFICA A MANDALIKA

MARC MARQUEZ 15° TRA PIOGGIA E CADUTE

BAGNAIA SUPERA LA TRAPPOLA DEL Q1

ENEA BASTIANINI: “SODDISFATTO DELLE QUALIFICHE”

FRANCESCO BAGNAIA: “BUON RISULTATO PARTENDO DAL Q1”

MARC MARQUEZ: “TUTTE LE HONDA HANNO PROBLEMI”

FRANCO MORBIDELLI: “PENALITA’ GIUSTA”

FABIO QUARTARARO FAVORITO PER LA GARA

FABIO QUARTARARO: “BELLO TORNARE IN POLE”

JORGE MARTIN: “TUTTI VICINI SUL PASSO GARA”

JOHANN ZARCO: “NON FACILE TROVARE IL GIRO VELOCE”

VIDEO ZARCO SCIVOLA SULL’OLIO LASCIATO DALLA SUZUKI DI RINS IN FIAMME

VIDEO SUZUKI DI RINS VA A FUOCO! PAURA PER LO SPAGNOLO

ALEX RINS: “NON CI SODDISFA L’OTTAVA POSIZIONE. SULLA MOTO A FUOCO…”

MIGUEL OLIVEIRA: “SONO FIDUCIOSO, PUNTO AD UN BUON RISULTATO IN GARA”

BRAD BINDER: “MI SENTO BENE IN VISTA DELLA GARA”

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI MOTO2

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE DI MOTO3

VIDEO ALEX RINS: “AVEVO PAURA CHE LA MOTO SCOPPIASSE”

9.15 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per warm-up e gara del GP di Indonesia di MotoGP. Un saluto sportivo.

9.13 Attenzione poi al meteo, con la pioggia sempre in agguato in Indonesia, anche se le percentuali sono piuttosto basse in vista di domani.

9.12 La griglia di partenza della gara:

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 1’31.608 16 1’41.454 10

2 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 0.296 0.011 1’31.904 16 1’35.317 17

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 0.285 0.255 1’31.893 20 1’35.268 22

4 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 0.409 0.009 1’32.017 17 1’36.339 14

5 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 0.313 0.017 1’31.921 14 1’50.269 2

6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.219 6 7 311.2

7 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 0.441 0.032 1’32.049 21 1’34.750 23

8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 0.498 0.057

9 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 0.357 0.044 1’31.965 21 1’34.713 17

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 0.400 0.043 1’32.008 17 1’43.263 6

11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.631 6 8 0.412 0.412 307.6

12 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 0.030 0.030 1’31.638 17 1’34.942 11

13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.666 6 7 0.447 0.035 310.3 Q1

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.695 2 5 0.476 0.029 315.7 Q1

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.830 2 5 0.611 0.135 309.4 Q1

16 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.831 6 6 0.612 0.001 310.3 Q1

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’31.870 6 8 0.651 0.039 306.8 Q1

18 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.875 6 8 0.656 0.005 309.4 Q1

19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.987 3 7 0.768 0.112 310.3 Q1

20 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.006 5 7 0.787 0.019 310.3 Q1

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.122 3 7 0.903 0.116 307.6 Q1

22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.140 3 8 0.921 0.018 306.8 Q1

23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.299 6 8 1.080 0.159 307.6 Q1

24 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.330 3 8 1.111 0.031 305.9 Q1

9.10 In vista della gara dobbiamo aspettarci grande equilibrio. Quartararo ha dimostrato un passo importante durante le prove, ma lo stesso anche Ducati e Ktm: decisiva sarà la scelta migliore della gomma posteriore.

9.07 Comunque, per come si era messa, va bene il 6° posto per Bagnaia. Ottima la quinta posizione di Bastianini, che sappiamo essere un animale da gara. Abbiamo quattro Ducati nelle prime sei posizioni, un buon segnale in vista della gara, dove il favorito sarà comunque Quartararo. Marc Marquez dovrà provare a risalire dalla quindicesima casella.

9.06 Terminate le qualifiche, pole-position di Fabio Quartararo in 1’31″067. 2° Martin a 0.213, chiude la prima fila Zarco a 0.311. A seguire Binder, Bastianini, Bagnaia, Oliveira, Rins, Miller, Aleix Espargarò, Di Giannantonio e Morbidelli.

9.05 Zarco, Binder e Bastianini si collocano dalla terza alla quinta posizione in extremis, Bagnaia scivola in sesta piazza.

9.03 Un minuto al termine, vediamo se Bagnaia riesce a ‘salvare’ la prima fila. Ultimo tentativo per tutti. Bastianini al momento è nono.

9.02 Cade Aleix Espargarò, ecco le ‘solite’ bandiere gialle. Compromesso il giro di Bastianini: ormai è sempre così in MotoGP. Ha fatto bene Bagnaia a scendere in pista per primo.

9.02 Si migliora anche Quartararo, 1’31″067. 2° Martin a 0.213, 3° Bagnaia a 0.440.

9.01 Bagnaia si migliora ed è sempre secondo.

8.59 Niente da fare, si rialza Bagnaia.

8.59 0.125 di vantaggio per Bagnaia al primo intermedio, 0.119 al secondo.

8.58 Bagnaia gira da solo, meglio così: si mette al riparo da bandiere gialle.

8.57 Si rilancia Bagnaia dopo aver cambiato gomme: rimonta ancora una media all’anteriore e una soft al posteriore.

8.55 Per ora bene Di Giannantonio e Bastianini, rispettivamente quinto e sesto.

8.54 Quartararo in testa con 0.388 su Bagnaia e 0.419 su Martin.

8.54 Caduta per Franco Morbidelli alla curva 5.

8.53 1’31″615 per Bagnaia, vediamo ora gli avversari.

8.53 Bagnaia stava effettuando un gran giro, ma nell’ultimo settore ha commesso un errore.

8.52 Media all’anteriore e soft al posteriore per Zarco, Bagnaia, Martin ed Oliveira.

8.51 Coppia di gomme soft per Bastianini, Miller e Di Giannantonio.

8.50 INIZIATA LA Q2! E’ caccia alla pole-position!

8.48 Saranno presenti quattro italiani: Morbidelli, Bagnaia, Bastianini e Di Giannantonio.

8.47 Alle 8.50 la Q2: 15 minuti per delineare la griglia di partenza.

8.44 Bravissimo Bagnaia ad uscire dalla trappola della Q1. Ora però avrà un treno di gomme soft in meno da utilizzare nella Q2: speriamo di non vedere bandiere gialle.

8.43 Dunque Marc Marquez domani partirà 15° sulla griglia di partenza, Joan Mir addirittura 18°!

8.42 1’31″219 per Bagnaia, che ha dominato la Q1 con 0.412 su Di Giannantonio. Fuori di un soffio Marini a 0.447. Seguono Bezzecchi, Marc Marquez, Pol Espargarò, Dovizioso, Mir, Alex Marquez, Vinales, Fernandez, Gardner, Binder e Nakagami.

8.41 Non ce la fa Luca Marini, chiude terzo. Passano Bagnaia e Di Giannantonio, fuori Marc Marquez!

8.40 Cade anche Mir!

8.39 CADE ANCORA MARC MARQUEZ ED E’ FUORI!!!

8.39 Marc Marquez perde tantissimo tempo in scia a Nakagami!

8.38 Vediamo se Luca Marini riuscirà a fare un favore al connazionale Bagnaia, eliminando Marc Marquez. Ultimi 2 minuti!

8.37 Pazzesco Di Giannantonio, sale in seconda piazza a 0.412 da Bagnaia.

8.37 Caduta per Bezzecchi, che ha rischiato il tutto per tutto.

8.36 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! 1’31″219 per Bagnaia, si migliora di 448 millesimi: dovrebbe essersi messo al sicuro!

8.36 Marc Marquez torna in pista ora con la seconda moto.

8.36 Si lancia Bagnaia, ultimi due tentativi con gomma soft nuova al posteriore.

8.35 E’ tutto apertissimo per le prime due posizioni. Bezzecchi e Marini sono le mine vaganti che potrebbero estromettere Bagnaia o Marquez (o entrambi…) dalla Q2.

8.34 Marquez rientra ai box in scooter, avrà tempo per utilizzare la seconda moto.

8.33 CADE MARC MARQUEZ alla curva 13! Ma mancano ancora 6’30”, corre verso i box: ha ancora tempo per salire sulla seconda moto.

8.32 Marquez ha già cambiato gomme ed è rientrato in pista, tutti gli altri sono ai box.

8.31 Bagnaia al comando con 0.028 su Bezzecchi e 0.116 su Marini. Marc Marquez è 4° a 0.163, ma lo spagnolo ha commesso un errore visibile nel suo tentativo migliore. 5° Di Giannantonio, poi Alex Marquez e Pol Espargarò.

8.30 BAGNAIA IN TESTA! 1’31″667, fa meglio di Bezzecchi di soli 28 millesimi. Il piemontese aveva 3 decimi di vantaggio al terzo intermedio, ha perso troppo nel quarto settore.

8.28 Bezzecchi e Marini nelle prime due posizioni! 3° Marc Marquez, poi Di Giannantonio, Pol Espargarò e Bagnaia.

8.27 Il tempo è bene ottenerlo subito, perché poi con le bandiere gialle si rischiano beffe dolorose…

8.26 Media all’anteriore e soft al posteriore per tutti, tranne per Di Giannantonio che monta una coppia di soft.

8.25 Iniziata la Q1, durerà 15 minuti. Solo due pass in palio per la Q2.

8.22 Oltre alle due Honda ufficiali, Bagnaia dovrà fare attenzione anche alla mina vagante Bezzecchi, ma anche alla Suzuki di Mir.

8.20 Dovizioso, Marini, Vinales, Fernandez, Nakagami, Mir, Binder, Pol Espargarò, Di Giannantonio, Bagnaia, Bezzecchi, Alex Marquez, Gardner e Marc Marquez: sono i piloti che prenderanno parte alla Q1.

8.18 Alle 8.25 inizierà una Q1 cruciale per Francesco Bagnaia. Ricordiamo che solo i primi due piloti si qualificheranno per la Q2, tutti gli altri partiranno dalla tredicesima posizione in poi. Sarà durissima, perché dovrà fare i conti con le due Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargarò.

8.16 I tempi delle FP4 contano poco o nulla in termini di classifica, quello che va valutato è il passo. In questo senso sono piaciuti molto i francesi Zarco e Quartararo, ma anche la KTM di Oliveira. Marc Marquez è calato alla distanza con la soft al posteriore. Discreto Bagnaia con le medie, ma la sensazione è che gli manchi ancora qualcosa.

8.15 Concluse le FP4. Morbidelli chiude davanti a tutti in 1’31″968, 2° Bezzecchi a 0.452, 3° Zarco a 0.552. Completano la top10 Quartararo, Rins, Martin, Bastianini, Miller, Oliveira e Marini. 12° Bagnaia.

8.14 Zarco sale in terza piazza a 0.552. Il francese ha convinto sulla lunga distanza.

8.12 FRANCO MORBIDELLI AL COMANDO! 1’31″968, il romano ha montato però gomme nuove: media all’anteriore e soft al posteriore.

8.12 Marquez finisce nella ghiaia.

8.11 E’ molto buono il passo di Miguel Oliveira con la KTM (hard-soft). E’ calato invece Marc Marquez, che ha rischiato di cadere.

8.10 Luca Marini risale ed è 7° a 0.340 dal compagno di squadra Bezzecchi.

8.09 Rientrano in pista Bastianini e Bagnaia, entrambi con una media all’anteriore ed una soft al posteriore.

8.08 Zarco sale al 4° posto a 0.277. Stanno funzionando bene le gomme hard-medie utilizzate dal francese.

8.06 Ora si è alzato anche il passo di Bezzecchi, 1’33″5 con la soft al posteriore.

8.05 Bagnaia e Bastianini sono rientrati ai box. Morbidelli è molto indietro, ma sta girando con gomme usurate.

8.04 Non è male il passo di Bagnaia con le medie, ma i piloti con le soft al posteriore stanno girando più forte. Da capire quale sarà la scelta giusta per la gara.

8.03 Gli altri italiani: 13° Morbidelli, 14° Dovizioso, 17° Marini, 21° Di Giannantonio.

8.02 Al comando Bezzecchi davanti a Quartararo, Rins, Oliveira, Marc Marquez, Martin, Bagnaia, Binder, Aleix Espargarò, Pol Espargarò e Bastianini.

8.00 Si sta alzando il passo di Bagnaia, ora gira tra 1’33″0 e 1’33″2. Quartararo è mezzo secondo più veloce. Ricordiamo che il francese ha una soft al posteriore, l’italiano una media.

7.59 Bastianini, che monta una media all’anteriore e una soft al posteriore, è decimo a 0.711 da Bezzecchi.

7.58 1’32″420 per Bezzecchi, si migliora ancora. Quartararo secondo 0.184.

7.57 Marc Marquez è secondo a 0.363, terzo Bagnaia a 0.453. Bezzecchi sta davvero stupendo.

7.56 Scatenato Bezzecchi con la Ducati VR46: 1’32″426!

7.55 Oliveira è secondo a 2 decimi, 3° Bagnaia a 0.326.

7.54 Problema tecnico per la Ducati di Jack Miller, che rientra ai box.

7.53 Bezzecchi si porta in testa in 1’32″774, 432 millesimi meglio di Marc Marquez.

7.53 I piloti sono rientrati con le medesime gomme montate in precedenza.

7.51 Alle 8.25 si svolgerà la Q1, alle 8.50 la Q2.

7.50 Riprendono le FP4, 23’23” al termine della sessione.

7.46 Si riparte alle 14.50 locali, le 7.50 italiane. Resta da capire quali saranno i nuovi orari di Q1 e Q2.

7.45 Sempre tutto fermo, non vi sono comunicazioni dai commissari sulla ripresa delle FP4.

7.42 Gli addetti stanno versando il filler sull’olio, ma è un lavoro piuttosto lungo.

7.41 Zarco era caduto sull’olio lasciato in pista da Rins. Dunque diversi tratti del circuito potrebbero essere cosparsi di olio: una brutta gatta da pelare.

7.40 Gli addetti alla pista stanno pulendo l’asfalto dall’olio con degli stracci…

7.39 Chiaramente ora le qualifiche, inizialmente previste per le 8.05, partiranno in ritardo.

7.37 Ecco la Suzuki andata a fuoco:

Session red flagged! ???? Not the Indonesia heat @Rins42 was expecting but track conditions need to be assessed at Turn 13#MotoGP | #IndonesianGP ???????? pic.twitter.com/jOjnoBTbl3 — MotoGP™???? (@MotoGP) March 19, 2022

7.35 C’è olio in pista lasciato dalla Suzuki. Ora bisognerà pulire l’asfalto, sarà una sosta abbastanza lunga.

7.33 Al momento Oliveira è al comando in 1’33″705 davanti a Mir, Quartararo, Zarco e Gardner. 6° Dovizioso, 7° Bagnaia. E’ una classifica ancora poco indicativa, la sessione era appena iniziata.

7.32 BANDIERA ROSSA! 23’32” al termine delle FP4. A differenza che in F1, in MotoGP il cronometro viene stoppato in regime di bandiera rossa.

7.32 Rins, nel momento in cui ha visto che la moto stava prendendo fuoco, si è lanciato sull’asfalto con un balzo.

7.31 Non viene data la bandiera rossa.

7.30 Va a fuoco la Suzuki di Rins! Arriva subito un commissario a spegnere l’incendio!

7.30 Finisce a terra Johann Zarco.

7.29 1’34″027 per Zarco, è in testa con 0.190 su Bagnaia.

7.28 Media-soft infine per Fabio Quartararo.

7.27 Doppia media per Morbidelli e Bagnaia. Marc Marquez ha optato per una dura all’anteriore ed una media al posteriore.

7.26 Doppia soft per Jack Miller, coppia di gomme medie per Jorge Martin.

7.26 Hard all’anteriore e soft al posteriore per la Honda di Pol Espargarò.

7.25 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP4 della MotoGP nel GP di Indonesia 2022.

7.21 Il cielo ora è nuvoloso, ma la pista è asciutta.

7.20 Domani non dovrebbe piovere per la gara: gli italiani non amano molto correre sul bagnato, a differenza di Marc Marquez.

7.15 Le FP4 dureranno 30 minuti. Saranno un test importante in vista della gara di domani.

7.05 La pista umida nelle FP3 ha impedito ai piloti di migliorare i tempi di ieri. Centauri come Bagnaia, Marc Marquez e Pol Espargarò dovranno transitare per la Q1: uno dei tre sarà certamente eliminato dalla Q2 e partirà, nella migliore delle ipotesi, dal 13° posto sulla griglia di partenza.

7.00 La classifica combinata di FP1, FP2 e FP3:

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 1’31.608 16 1’41.454 10

2 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 0.030 0.030 1’31.638 17 1’34.942 11

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 0.285 0.255 1’31.893 20 1’35.268 22

4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 0.296 0.011 1’31.904 16 1’35.317 17

5 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 0.313 0.017 1’31.921 14 1’50.269 2

6 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 0.357 0.044 1’31.965 21 1’34.713 17

7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 0.400 0.043 1’32.008 17 1’43.263 6

8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 0.409 0.009 1’32.017 17 1’36.339 14

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 0.441 0.032 1’32.049 21 1’34.750 23

10 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 0.498 0.057 1’32.106 21 1’34.633 19

11 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’34.592 16 0.695 0.197 1’32.303 19 1’34.852 20

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.707 16 0.706 0.011 1’32.314 17 1’34.947 20

13 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.715 20 0.736 0.030 1’32.344 17 1’35.210 15

14 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.838 19 0.810 0.074 1’32.418 15 1’35.856 15

15 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’35.258 21 0.863 0.053 1’32.471 19 1’34.350 21

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.897 17 0.946 0.083 1’32.554 19 1’35.127 20

17 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.676 18 0.949 0.003 1’32.557 17 1’35.944 13

18 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.186 18 1.018 0.069 1’32.626 20 1’35.060 19

19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.499 17 1.020 0.002 1’32.628 17 1’34.643 19

20 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.479 18 1.033 0.013 1’32.641 16 1’34.840 21

21 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.357 21 1.237 0.204 1’32.845 11 1’34.250 16

22 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.578 16 1.239 0.002 1’32.847 7 1’34.067 20

23 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’37.116 18 1.406 0.167 1’33.014 17 1’37.304 16

24 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’36.771 18 1.615 0.209

6.57 La classifica delle FP3 svoltesi nella nottata italiana con asfalto bagnato:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.067 20 21 310.3

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.250 16 16 0.183 0.183 311.2

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’34.350 21 21 0.283 0.100 312.1

4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’34.409 20 20 0.342 0.059 307.6

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.633 19 19 0.566 0.224 306.8

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.643 19 19 0.576 0.010 309.4

7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.713 17 18 0.646 0.070 309.4

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.750 23 24 0.683 0.037 308.5

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.840 21 21 0.773 0.090 308.5

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.852 20 20 0.785 0.012 303.3

11 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.942 11 11 0.875 0.090 302.5

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.947 20 20 0.880 0.005 306.8

13 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.060 19 19 0.993 0.113 305.9

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’35.127 20 20 1.060 0.067 308.5

15 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’35.210 15 16 1.143 0.083 310.3

16 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’35.268 22 22 1.201 0.058 311.2

17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.317 17 17 1.250 0.049 310.3

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’35.856 15 15 1.789 0.539 304.2

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.944 13 16 1.877 0.088 305.9

20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’36.339 14 15 2.272 0.395 307.6

21 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’37.304 16 17 3.237 0.965 305.9

Not qualified (Out 105%) 1’38.770

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’41.454 10 13 7.387 4.150 300.0

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’43.263 6 7 9.196 1.809 296.7

23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’50.269 2 4 16.202 7.006 292.6

6.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 7.25 seguiremo insieme le FP4 del GP d’Indonesia 2022, a seguire le qualifiche.

Come seguire la FP4 e le qualifiche in tv/streaming

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 4 e delle qualifiche del GP di Indonesia, secondo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Mandalika i piloti e i team vorranno massimizzare la loro prestazione per acquisire informazioni utili alla gara di domani e essere performanti nel time-attack.

Tanti i punti interrogativi. La Yamaha ha mostrato chiari segnali di vitalità, con Fabio Quartararo desideroso di riscatto dopo la prestazione deludente della prima uscita stagionale di Lusail. La M1, sulle lunghe curve del tracciato indonesiano pare trovarsi piuttosto bene e di ciò potrebbe beneficiarne anche Franco Morbidelli, altro alfiere del Team Factory di Iwata.

In casa Ducati non si sta a guardare. Il gruppo guidato da Francesco Bagnaia ambisce alle posizioni di vertice e soprattutto il pilota piemontese vuol trasformare le sfortune del passato in sorriso. La GP22 sembra in crescita rispetto all’apparizione del Qatar e questo è senza dubbio un ottimo presupposto.

Discorso diverso per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda non è riuscito ancora a trovare la quadra sull’anteriore e le cadute sono dietro l’angolo. Vedremo se l’asso nativo di Cervera avrà modo di settare la RC213V secondo le sue esigenze.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 4 e delle qualifiche del GP di Indonesia, secondo round del Mondiale 2022 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 07.25 italiane con la FP4, mentre le qualifiche sono previste dalle 08.05. Buon divertimento!

Foto: Lapresse