MotoGP, GP Indonesia 2022: Quartararo il più veloce nel warm-up. Altra caduta per Marc Marquez

Fabio Quartararo si conferma il più veloce sul tracciato di Mandalika anche nel warm-up del GP di Indonesia. Il pilota della Yamaha, che partirà in pole position in gara, ha chiuso con il tempo di 1’32”001, infliggendo distacchi vicini al mezzo secondo a tutti gli altri avversari.

Seconda posizione per Maverick Vinales (+0.407) con l’Aprilia mentre in terza c’è la KTM di Miguel Oliveira (+0.459). Quarto posto per Marc Marquez (+0.514), ma lo spagnolo della Honda si è reso protagonista di un’altra bruttissima caduta nel decimo giro effettuato.

L’otto volte campione del mondo ha perso il posteriore in curva 7 ed è stato sbalzato in aria, ricadendo violentemente e colpendo anche con la testa l’asfalto. Moto in mille pezzi e completamente distrutta, con Marquez accompagnato prima verso i box e poi al centro medico per degli ulteriori accertamenti dopo il colpo subito alla testa.

La prima Ducati in classifica è quella di Johan Zarco (+0.717), che ha chiuso al sesto posto davanti ad Enea Bastianini, primo degli italiani e staccato di oltre sette decimi (+0.731). Ottavo Alex Marquez (+0.735), che ha preceduto l’altra Ducati di Marco Bezzecchi (+0.746). Chiude la Top-10 l’Aprilia di Aleix Espargaro (+0.765).

Tredici giri percorsi da Francesco Bagnaia ed il pilota della Ducati ha chiuso all’undicesimo posto con il tempo di 1’32”781 a quasi otto decimi da Quartararo. Quattordicesimo Franco Morbidelli (+0.924), mentre sono ancora in difficoltà le Suzuki di Joan Mir (15°) ed Alex Rins (19°).

Più indietro gli altri italiani, con Andrea Dovizioso ventesimo davanti a Fabio Di Giannantonio e con Luca Marini al 23°posto, appena dietro alla Ducati ufficiale di Jack Miller (+1.495).

FOTO: LaPresse