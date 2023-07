MotoGP, Francesco Bagnaia: “Il 6° posto è un buon risultato, partendo dal Q1. Peccato per l’ultimo tentativo…”

Il weekend di Francesco Bagnaia a Mandalika era cominciato in salita, con il 21° posto di ieri in FP2 a causa delle bandiere gialle nei suoi time-attack e la pioggia caduta nella notte indonesiana che non gli ha permesso di risalire la classifica combinata delle prove libere in FP3.

“Pecco”, ad un passo dal baratro, ha però reagito alla grande superando egregiamente la trappola del Q1 e conquistando poi un buon piazzamento in seconda fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di Indonesia 2022. Il piemontese della Ducati ha chiuso al 6° posto le qualifiche odierne e domani potrà quindi provare almeno a salire sul podio.

“Visto che oggi ho dovuto disputare anche la Q1, credo che il sesto posto in qualifica sia un buon risultato. Purtroppo nell’ultimo tentativo di time-attack ho perso per un attimo il posteriore alla curva 11 e non sono riuscito a chiudere bene il mio giro“, il commento di Bagnaia al sito ufficiale del team emiliano.

“In ogni caso sono contento: abbiamo fatto un ottimo lavoro e mi sento a mio agio sulla moto. Ora sarà fondamentale analizzare bene i dati per capire quale gomma scegliere domani. Sarà anche importante fare una buona partenza: la prova di oggi è stata positiva e domani nel warm-up ne faremo un’altra. Sono molto fiducioso per la gara di domani”, conclude il vice-campione del mondo MotoGP in carica.

Credit: MotoGP.com Press