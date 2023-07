LIVE Sci alpino, Discesa Lake Louise in DIRETTA: Sogia Goggia domina con distacco record. “Ho frenato per quanto ero veloce”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.25 Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani per le 20.30, quando si disputerà una nuova discesa a Lake Louise: Sofia Goggia andrà a caccia del bis. Un saluto sportivo.

22.23 La classifica di Coppa del Mondo di discesa:

1. Sofia Goggia (Italia) 100

2. Breezy Johnson (USA) 80

3. Mirjam Puchner (Austria) 60

4. Ramona Siebenhofer (Austria) 50

5. Corinne Suter (Svizzera) 45

6. Nadia Delago (Italia) 40

7. Cornelia Huetter (Austria) 36

8. Nicol Delago (Italia) 32

9. Jasmine Flury (Svizzera) 29

10. Kira Weidle (Germania) 26

22.22 La nuova classifica generale di Coppa del Mondo:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 365

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 340

3. Andreja Slokar (Slovenia) 210

4. Lena Duerr (Germania) 201

5. Katharina Liensberger (Austria) 187

6. Sara Hector (Svezia) 158

7. Wendy Holdener (Svizzera) 146

8. Thea Stjernesund (Norvegia) 144

9. Sofia Goggia (Italia) 115

10. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 110

22.21 Termina dunque la discesa di Lake Louise con il dominio di Sofia Goggia.

22.20 Karoline Pichler conclude 46ma a 5″62: un’atleta di grande potenziale, purtroppo frenata da una lunga catena di infortuni.

22.16 Mancano ormai pochi minuti alla partenza di Karoline Pichler, che chiuderà la gara.

22.14 Mikaela Shiffrin, 26ma, porta a casa appena 5 punti. 17ma Lara Gut-Behrami.

22.08 Tre italiane tra le migliori 8: un risultato che ci voleva davvero dopo un avvio di stagione in cui gli azzurri avevano faticato. Va detto che il calendario aveva offerto per la maggior parte slalom femminili, ovvero la specialità dove fatichiamo di più…Bene anche Federica Brignone, ottima 13ma a 2″41 su una pista che non ha mai gradito. 22ma Elena Curtoni a 3″25, fuori dalla zona punti Francesca Marsaglia e Roberta Melesi.

22.05 Sofia Goggia ha vinto la discesa di Lake Louise con 1″47 su Johnson, 1″54 su Puchner, 1″96 su Siebenhofer, 2″02 su Corinne Suter, 2″09 sulla splendida Nadia Delago (sesta, miglior piazzamento in carriera), 2″15 su Huetter, 2″16 sulla rientrante Nicol Delago (ottava e già convincente), 2″31 su Flury e 2″32 su Weidle.

22.03 Roberta Melesi non porta a casa punti: è 33ma a 3″54.

22.00 Tra poco partirà Roberta Melesi, poi Karoline Pichler con il 52.

21.59 E dire che Sofia Goggia non aveva mai vinto a Lake Louise…

21.53 Sofia Goggia ha vinto con 1″47 di vantaggio sulla seconda classificata: è il 20° distacco più ampio della storia della discesa in Coppa del Mondo. Nel Nuovo Millennio solo quattro volte si era visto un gap maggiore, sempre ad opera di Lindsey Vonn.

21.50 Ora possiamo dirlo: Sogia Goggia ha vinto la discesa di Lake Louise con una prestazione strabiliante, inavvicinabile per le avversarie. Oggi abbiamo visto una Goggia in stile Lindsey Vonn!

21.48 Discesa molto deludente per Mikaela Shiffrin. L’americana porta a casa pochi punti per la classifica generale ed è solo 24ma a ben 3″60.

21.47 Shiffrin fuori anche dal podio, paga ben 1″68 al terzo rilevamento.

21.46 Al primo intermedio Shiffrin paga ben mezzo secondo da Sofia Goggia, che ormai ha vinto!

21.45 Mikaela Shiffrin ha vinto solo due volte in carriera in discesa in Coppa del Mondo. Una delle due, tuttavia, risale proprio a Lake Louise nel 2017…

21.44 La francese Miradoli è 19ma a 3 secondi secchi. Ora breve pausa, poi toccherà a Mikaela Shiffrin con il pettorale n.31…

21.42 Discreta l’austriaca Scheyer, 15ma a 2″68. Federica Brignone, 13ma a 2″41, con ogni probabilità chiuderà tra le top15: per lei un risultato ottimo sulla pista a lei meno congeniale in assoluto.

21.40 L’americana Wiles è 21ma a 3″28. Siamo al pettorale n.29, ovvero l’austriaca Scheyer.

21.38 Francia in grande crisi nella velocità femminile, ormai da anni. Tiffany Gauthier è 26ma a 5″28. Si avvicina il momento di Mikaela Shiffrin…

21.36 Lontanissima anche la statunitense Wright, 21ma a 3″62.

21.34 L’americana Cashman è ultima a 5″72.

21.33 Nicol Delago, al rientro dopo l’infortunio al tendine d’Achille, è piaciuta moltissimo per un atteggiamento aggressivo e senza paura. All’arrivo è stato molto toccante l’abbraccio commosso con la sorella Nadia. Attenzione perché Nicol Delago è un talento cristallino: deve solo ritrovare la condizione…

21.32 Più che incoraggiante il ritorno di Nicol Delago, che taglia il traguardo con una spigolata: è ottava a 2″16, appena 7 centesimi dietro la sorella.

21.30 Cornelia Huetter è settima a 2″15, splendida gara per l’austriaca. Ora diciamo ‘bentornata’ a Nicol Delago.

21.29 Ventesima a 3″88 l’austriaca Ricarda Haaser. Tocca a Cornelia Huetter, poi attendiamo con grande curiosità Nicol Delago.

21.28 Per Sofia Goggia sarebbe la vittoria n.12 in Coppa del Mondo, la nona in discesa.

21.26 La svizzera Haehlen è 19ma a 3″71. Le prossime atlete non possono in alcun modo impensierire Sofia Goggia. Ma col 31 attendiamo con trepidazione Mikaela Shiffrin.

21.23 Sono scese le prime 20 atlete. Sofia Goggia ha ormai ipotecato la vittoria con 1″47 sull’americana Johnson e 1″54 sull’austriaca Puchner. Distacchi che la dicono lunga sul dominio della bergamasca. E’ sempre stata scorrevole, ma forse così tanto non si era mai vista…Bene le altre azzurre: sesta Nadia Delago a 2″09, undicesima Federica Brignone a 2″41. Più indietro Elena Curtoni e Francesca Marsaglia, rispettivamente 18ma e 19ma.

21.22 Lontanissima anche la vice-campionessa olimpica Ragnhild Mowinckel. La norvegese è 16ma a 3″24.

21.19 Sbaglia tantissimo Stuhec ed è 16ma a 3″24: oggi Sofia Goggia sta infliggendo distacchi abissali a chiunque. Ma aspettiamo Mikaela Shiffrin con il 31.

21.17 Non male Stuhec, 0.37 di ritardo al primo parziale e 0.86 al secondo.

21.16 Niente da fare, Marsaglia 17ma a 4″14, ma ha compromesso sin da subito la sua prestazione. Tocca alla slovena Stuhec.

21.15 Subito un errore grave di linea per Marsaglia e gara compromessa: già 1″73 al secondo rilevamento.

21.14 Sedicesima a 3″25 Elena Curtoni, ma Lake Louise non è la sua pista. Occhio ora a Francesca Marsaglia, che nel 2019 giunse terza: negli anni è molto migliorata in termini di scorrevolezza.

21.13 0.97 di ritardo per Elena Curtoni al secondo intermedio. Non è scorrevole, su questa pista fa tanta fatica.

21.12 Non sfigura neppure la svizzera Flury, settima a 2″31. Ricordiamo che Nadia Delago è sempre sesta a 2″09 da Sofia Goggia. Adesso in successione Elena Curtoni e Francesca Marsaglia.

21.09 Buona gara per Tippler: l’austriaca è ottava a 2″34. A questo punto ci sentiamo di dire che solo Mikaela Shiffrin, con un’invenzione, potrebbe impensierire una supersonica Sofia Goggia.

21.07 Nona a 2″41 Federica Brignone: prestazione più che dignitosa. Tocca all’austriaca Tippler.

21.06 Federica Brignone rischia di cadere, che brivido. Si intraversa e resta in piedi con un colpo di reni.

21.06 Brignone paga subito 6 decimi al primo intermedio e 89 centesimi al secondo: non è una sorpresa.

21.04 Niente da fare neanche per Weidle. La tedesca è settima a 2″32. Resiste in sesta piazza un’ottima Nadia Delago. Ora Federica Brignone, per le cui caratteristiche quella di Lake Louise è la pista peggiore in assoluto.

21.02 Schmidhofer è ancora lontanissima dalla condizione del 2019 ed al rientro dall’infortunio chiude a 4″62 da Goggia, ultima. Tocca alla tedesca Weidle, quella che potremmo definire una “slittona”.

21.00 Ledecka fuori dal podio. E’ settima a 2″39 da Goggia: che stangata. L’azzurra, a occhio, sembrava fare un altro sport rispetto alle avversarie. Attenzione ora all’austriaca Schmidhofer. che qui vinse nel 2019.

20.59 0.68 di ritardo al secondo parziale: Ledecka non impensierirà super Goggia.

20.58 Ledecka è già dietro di 0.29 al primo intermedio: è davvero tanto.

20.57 Sofia Goggia nettamente in testa con 1″47 su Johnson e 1″54 su Puchner. Sesta Nadia Delago a 2″09. Attenzione ora alla ceca Ester Ledecka, una delle migliori in assoluto in termini di scorrevolezza: è un pericolo serio.

20.56 Puchner si inserisce in terza posizione a 1″54 da Goggia: difficilmente resterà sul podio.

20.55 Puchner si difende, ma è comunque dietro di 0.45 al secondo rilevamento.

20.54 Lara Gut-Behrami ottava a 2″74: non era la sua pista. Al momento Sofia Goggia ha inflitto 1″47 alla seconda classificata e 1″96 alla terza…Paurosa! Tocca all’austriaca Miriam Puchner.

20.52 Niente da fare, Gut-Behrami paga 0.51 già al primo intermedio e 0.81 al secondo: non può impensierire la super Goggia.

20.51 Gagnon è settima a 2″71. Attenzione ora a Lara Gut-Behrami: sulla carta è una pista troppo facile per la svizzera, ma una fuoriclasse di questo calibro non va mai sottovalutata.

20.49 Irriconoscibile Corinne Suter. La svizzera è quarta a 2″02, appena 7 centesimi davanti a Nadia Delago. Un pensierino alla vittoria iniziamo a farlo, ma la gara è lunga e, ricordiamolo, Mikaela Shiffrin partirà con il n.31, quando la pista potrebbe velocizzarsi. Ora la canadese Marie-Michele Gagnon.

20.48 Corinne Suter è già dietro di 23 centesimi al primo intermedio e ben 54 al secondo. Sofia Goggia era un razzo, allucinante!

20.46 Gara da dimenticare per l’elvetica Priska Nufer, quinta a 2″64. Ora c’è la svizzera Corinne Suter, una delle rivali storiche di Sofia Goggia: e qui capiremo quanto grandi saranno le velleità di vittoria…

20.45 Sofia Goggia ha impressionato nei tratti di pura scorrevolezza, denotando grande feeling con i materiali. Benissimo anche nell’unico tratto tecnico della pista, dove ha mantenuto una traiettoria molto stretta.

20.44 UN MISSILE AZZURRO! IMPRESSIONANTE! Sofia Goggia rifila 1″47 a Breezy Johnson, non certo l’ultima arrivata. La bergamasca non ha sbagliato nulla e si candida per la vittoria!

20.44 Mostruosa Goggia, 1″15 di vantaggio al quarto parziale!

20.43 0.68 di vantaggio al secondo rilevamento.

20.43 Al primo intermedio Goggia avanti di 4 decimi.

20.42 Venier perde terreno ad ogni intermedio e chiude momentaneamente ultima a 1″27. Adesso inizia la stagione di Sofia Goggia nella velocità.

20.39 Non sbaglia nulla la statunitense Johnson e vola nettamente in testa con 49 centesimi su Siebenhofer. Esulta all’arrivo sollevando il pugno destro. E’ il momento dell’austriaca Venier, possibile mina vagante.

20.37 Nadia Delago è seconda a 13 centesimi da Ramona Siebenhofer. Buona gara, potrebbe valerle una top20, ad occhio. Ora l’americana Johnson.

20.37 Nell’unico tratto tecnico della pista, Nadia Delago perde tanto ed è dietro di 0.14 al quarto rilevamento.

20.36 Subito 19 centesimi di vantaggio per Nadia Delago, 0.31 al secondo intermedio.

20.35 1’48″91 per Siebenhofer, la pista è davvero semplice e in condizioni ideali, cielo terso e visibilità perfetta. Tocca a Nadia Delago, sciatrice abbastanza scorrevole, anche se meno della sorella Nicol.

20.33 Iniziata la gara! In pista l’austriaca Ramona Siebenhofer.

20.32 Ci siamo, Siebenhofer sta allacciando gli scarponi.

20.30 Qualche minuto di ritardo, sono ancora sul tracciato le apripista.

20.27 L’austriaca Siebenhofer è pronta al cancelletto di partenza. La pista di Lake Louise è molto adatta alle atlete che sanno lasciar correre lo sci. Non a caso qui Isolde Kostner andava a nozze.

20.24 I pettorali delle favorite: 1 Siebenhofer, 3 Johnson, 5 Goggia, 7 Corinne Suter, 9 Gut-Behrami, 11 Ledecka, 12 Schmidhofer, 13 Weidle, 15 Tippler, 19 Stuhec, 31 Shiffrin.

20.21 I pettorali di partenza delle italiane: 2 Nadia Delago, 5 Sofia Goggia, 14 Federica Brignone, 17 Elena Curtoni, 18 Francesca Marsaglia, 24 la rientrante Nicol Delago, 42 Roberta Melesi, 52 (ultima a partire) Karoline Pichler.

20.18 L’Italia non ha ancora ottenuto alcun podio quest’anno nella Coppa del Mondo di sci alpino: è arrivato il momento di rompere il digiuno. Serve un risultato che possa galvanizzare tutta la Nazionale, uomini compresi.

20.15 Attenzione a Mikaela Shiffrin che partirà con il n.31. Non è in gara invece la slovacca Petra Vlhova.

20.12 Lo scorso anno non si gareggiò a Lake Louise a causa della pandemia. Nel 2019 si disputarono, come di consueto, due discese: una vinta dalla ceca Ester Ledecka ed una dall’austriaca Nicole Schmidhofer, con Francesca Marsaglia terza alle spalle di Mikaela Shiffrin.

20.09 Ricordiamo che Sofia Goggia è la detentrice della Coppa del Mondo di discesa, vinta nonostante avesse saltato due gare a causa dell’infortunio che le impedì di prendere parte ai Mondiali di Cortina 2021.

20.07 Sofia Goggia non ha mai vinto nella sua carriera a Lake Louise, né in discesa né in superG. Il miglior risultato in discesa risale al 2016, quando giunse seconda alle spalle della slovena Ilka Stuhec.

20.06 L’Italia ritrova una pedina importantissima come Nicol Delago, al rientro dopo la rottura del tendine d’Achille. Tra l’altro questa pista le si adatta molto bene, ma è difficile dopo un infortunio simile ritrovare subito sicurezza.

20.04 I pettorali di partenza della gara di oggi:

1 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

2 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

3 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

4 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

6 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

12 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

15 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

20 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

21 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

23 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

24 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

25 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

26 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

27 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

28 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

29 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

30 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

31 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

33 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

34 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

35 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

36 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

39 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

41 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

42 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

43 206838 KAPFER Nadine 2000 GER

44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

45 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

46 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

47 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

48 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

49 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA

50 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

51 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

52 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

20.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa libera femminile di Lake Louise (Canada).

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa di Lake Louise (Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Scatta ufficialmente il fine settimana sulla Men’s Olympic Downhill, sulla quale vedremo tre gare, tutte dedicate alla velocità. Questa sera, alle ore 20.30 italiane (le 12.30 locali), si inizierà con la prima discesa, che sarà replicata domani alla stessa ora, mentre domenica toccherà al superG.

Tutto è pronto per la prima prova veloce della stagione per il Circo Bianco al femminile. C’è grande curiosità per capire quale protagonista della velocità approccerà nel modo migliore a questa nuova annata. Un anno fa la dominatrice fu la svizzera Lara Gut-Behrami, che parte con i favori del pronostico, assieme alla connazionale Corinne Suter, ma la nostra Sofia Goggia cercherà di confermarsi un punto di riferimento del settore. Vedremo anche il ritorno di Nicol Delago, pronta a rimettersi a correre dopo il lungo stop per infortunio.

La prima discesa di Lake Louise prenderà il via alle ore 20.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

Foto: Lapresse