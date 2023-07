Sci alpino, classifica italiane vincenti in Coppa del Mondo: Sofia Goggia suona la 12ma sinfonia, -4 dalla testa

Sofia Goggia ha dominato la discesa libera di Lake Louise e ha così conquistato la sua dodicesima vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa olimpica si è imposta con oltre un secondo di vantaggio sulle avversarie, sciorinando una classe cristallina sulle nevi canadesi. La bergamasca è risultata impeccabile nel primo appuntamento stagionale nella sua specialità prediletta e parte col piede giusto nell’annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

La detentrice della Sfera di Cristallo di specialità sale dunque a quota 12 sigilli in Coppa del Mondo: 9 in discesa libera, 3 in superG. La 29enne rafforza il quarto posto nella classifica delle italiane più vincenti della storia e si avvicina alle tre azzurre che la precedono: in prima posizione troviamo Deborah Compagnoni e Federica Brignone con 16 affermazioni a testa (la valdostana è ancora in attività), mentre Isolde Kostner è terza con 15 successi. Di seguito la classifica delle italiane vincitrici in Coppa del Mondo di sci alpino.

CLASSIFICA ITALIANE VINCITRICI IN COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

16 (vittorie). Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

16. Federica Brignone (7 GS, 4 SG, 5 AC)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

12. Sofia Goggia (9 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

5. Marta Bassino (5 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

1. Elena Curtoni (DH)

GS: gigante; SG: superG; DH: discesa libera; SL: slalom; AC: combinata alpina

Foto: Lapresse