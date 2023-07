Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia vincendo la discesa di Lake Louise? Montepremi e cifre: assegno interessante

Sofia Goggia ha letteralmente dominato la discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di specialità ha trionfato brillantemente sulle nevi canadesi, dove è andata in scena la prima gara veloce di questa intensa stagione, facendo subito capire chi è la più forte del lotto in questa disciplina.

La bergamasca, detentrice della Sfera di Cristallo di discesa, ha chiuso i conti con addirittura 1.47 di vantaggio sulla statunitense Breezy Johnson. Apoteosi totale per la nostra portacolori, capace di iniziare nel miglior modo possibile l’annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Stiamo parlando della 12ma vittoria in carriera (la nona in discesa libera) e del 33mo podio complessivo: numeri da autentica fuoriclasse.

La 29enne, tornata prontamente al top dopo l’infortunio che le impedì di partecipare ai Mondiali di Cortina dello scorso inverno, ha ribadito di essere a un livello superiore rispetto a tutta la concorrenza e ora può sognare altri due giorni di gloria (domani è prevista un’altra discesa) su una pista che gradisce particolarmente. Si tratta di risultati eccellenti dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un rilevante risvolto economico.

Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia vincendo la discesa libera di Lake Louise? Il montepremi è decisamente interessante visto che stiamo parlando di 45.000 franchi svizzeri (circa 43.350 euro). Una cifra di tutto rispetto, garantita alle vincitrici di ogni tappa di Coppa del Mondo (salvo alcune eccezioni) e riportata ufficialmente dalla Federazione Internazionale.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA VINCENDO LA DISCESA DI LAKE LOUISE?

45.000 franchi svizzeri (circa 43.350 euro).

Foto: Lapresse

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA

SOFIA GOGGIA HA VINTO CON IL 20° DISTACCO PIU’ ALTO DELLA STORIA IN DISCESA: LA CLASSIFICA COMPLETA

VIDEO: IL CAPOLAVORO DI SOFIA GOGGIA

SOFIA GOGGIA: “VANTAGGIO STRABILIANTE. HO DOVUTO FRENARE PER QUANTO ANDAVO VELOCE”

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO