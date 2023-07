Sci alpino, Sofia Goggia: “Ho dovuto frenare per quanto andavo veloce. Distacco strabiliante”

La prima discesa libera della stagione incorona una straordinaria Sofia Goggia, finalmente vincitrice anche sulla Men’s Olympic Downhill di Lake Louise. La bergamasca dimostra di essere di un altro pianeta, sfreccia come un missile sul fondo aggressivo e infligge distacchi clamorosi alle rivali: Breezy Johnson è seconda staccata addirittura di +1”47, terza Mirjam Puchner a +1”54.

Per Goggia arriva il nono successo in discesa ed il dodicesimo complessivo in Coppa del Mondo grazie ad una prestazione tecnicamente perfetta e priva della benché minima sbavatura. A dare ancor più vigore alla serata odierna è il fatto che il trionfo sia arrivato con il ventesimo distacco più ampio nella storia della disciplina: insomma, roba d’altri tempi.

Il trionfo della Campionessa Olimpica risolleva il morale del movimento azzurro ed assicura all’Italia la prima vittoria della stagione. Sofia getta le basi per un’annata da capogiro, supportata da una condizione fisica impeccabile e dalla consapevolezza di essere semplicemente la migliore del lotto. Le poche rivali che possono tentare di infastidirla devono riprendersi dagli acciacchi o rientrano da infortuni importanti, se queste sono le premesse è lecito sognare in grande.

Incontenibile l’entusiasmo di Sofia nelle dichiarazioni rilasciate alla FISI dopo la gara: ”Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era di vincere con un vantaggio così. Oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze, farlo con un distacco del genere è veramente strabiliante. Sono contentissima, ho cercato di sciare forte e seguire le linee che avevo in mente. Sicuramente si può ancora migliorare ma è un bell’inizio”.

Sulle sensazioni in pista: “Sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità, ad un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare, ho preso cosi tanta velocità che non riuscivo quasi a stare dietro agli sci. Devo tanto ringraziare il mio skiman che mi ha preparato degli sci velocissimi, è la mia quinta vittoria consecutiva in gare a cui ho partecipato”.

La bergamasca tiene comunque alta la guardia: “Sono soddisfatta perché ho sciato bene e piacevolmente stupita per il vantaggio che ho messo da parte, su una pista veramente facile, dove i punti dove fare la differenza sono pochi. Adesso è importante rimanere concentrati e ripartire da zero”.

Foto: Lapresse