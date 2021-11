Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021-2022: Slokar in testa, Shiffrin 2a, 10ma Marta Bassino

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI ALPINO 2021-2022

1 SLOKAR Andreja SLO 118

2 SHIFFRIN Mikaela USA 100

3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 96

4 STJERNESUND Th. NOR 92

5 HECTOR Sara SWE 67

6 LIENSBERGER Katharina AUT 65

7 LYSDAHL Kristin NOR 60

7 VLHOVA Petra SVK 60

9 TVIBERG Maria Therese NOR 52

10 BASSINO Marta ITA 50

29 GOGGIA Sofia ITA 15

CLASSIFICA PARALLELO COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI ALPINO 2021-2022

1 SLOKAR Andreja SLO 100

2 STJERNESUND Th. NOR 80

3 LYSDAHL Kristin NOR 60

4 BASSINO Marta ITA 50

5 HECTOR Sara SWE 45

6 MONSEN Marte NOR 40

7 DUERR Lena GER 36

8 ROBNIK Tina SLO 32

9 BRUNNER Stephanie AUT 29

10 FRASSE SOMBET Coralie FRA 26

CLASSIFICA SLALOM GIGANTE COPPA DEL MONDO FEMMINILE SCI ALPINO 2021-2022

1 SHIFFRIN Mikaela USA 100

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 80

3 VLHOVA Petra SVK 60

4 LIENSBERGER Katharina AUT 50

5 TVIBERG Maria Therese NOR 45

6 HROVAT Meta SLO 40

7 GRENIER Valerie CAN 36

8 WORLEY Tessa FRA 32

9 O BRIEN Nina USA 29

10 SIEBENHOFER Ramona AUT 26

16 GOGGIA Sofia ITA 15

