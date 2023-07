VIDEO Sofia Goggia vince la discesa di Lake Louise! 1”47 rifilato alla seconda, che lezione alle rivali!

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La Campionessa Olimpica ha fatto subito centro nella prima gara stagionale in questa specialità, dominando letteralmente sulle nevi canadesi. La bergamasca, detentrice della Sfera di Cristallo di specialità, ha trionfato da autentica fuoriclasse della velocità, ottenendo il suo dodicesimo sigillo in carriera (il nono in discesa) e infliggendo distacchi pesantissimi a tutte le avversarie.

L’azzurra, salita sul podio nella competizione itinerante per la 33ma volta, ha iniziato al meglio la stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, dove andrà a caccia del bis a cinque cerchi. La nostra portacolori si è imposta con 1.47 di vantaggio nei confronti della statunitense Breezy Johnson e 1.54 sull’austriaca Mirjam Puchner. Di seguito il VIDEO della vittoria di Sofia Goggia nella discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.

Foto: Lapresse

