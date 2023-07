Sci alpino, Sofia Goggia al 20° posto nella classifica dei distacchi più ampi della storia in discesa

Sofia Goggia vince la prima delle due discese libere di Coppa del Mondo in programma sulla pista canadese di Lake Louise: l’azzurra domina in1’46″95 e relega la statunitense Breezy Johnson, seconda, a 1″47. Si tratta del 20° distacco più ampio della disciplina nella storia, con molti divari superiori a risalenti agli Anni ’60 e ’70.

Se si prendessero in considerazione però soltanto i risultati dal febbraio 1979 in poi, questo distacco sarebbe il quinto: negli anni recenti ad infliggere un divario superiore è stata soltanto la statunitense Lindsey Vonn, capace di farlo in ben quattro occasioni, delle quali tre proprio a Lake Louise.

I DISTACCHI MAGGIORI DELLA STORIA DELLA DISCESA FEMMINILE IN CDM

1 25.01.1973 Chamonix MOSER-PROELL Annemarie 2:06.61 DREXEL Wiltrud 2:09.57 2.96

2 19.12.1972 Saalbach-Hinterglemm MOSER-PROELL Annemarie 1:29.58 ROUVIER Jacqueline 1:32.20 2.62

3 23.01.1974 Bad Gastein MOSER-PROELL Annemarie 2:08.01 NADIG Marie-Therese 2:10.41 2.40

4 10.02.1973 St. Moritz MOSER-PROELL Annemarie 1:58.09 GFOLNER Ingrid 2:00.46 2.37

5 26.01.1979 Schruns MOSER-PROELL Annemarie 1:21.99 NELSON Cindy 1:24.34 2.35

6 06.12.1973 Val d’Isere MOSER-PROELL Annemarie 1:29.42 GFOLNER Ingrid 1:31.59 2.17

7 12.01.1972 Bad Gastein AUT MOSER-PROELL Annemarie 1:30.59 DREXEL Wiltrud 1:32.65 2.06

8 02.03.1968 Abetone MIR Isabelle 1:28.69 FAMOSE Annie 1:30.71 2.02

9 10.01.1969 Grindelwald DREXEL Wiltrud 2:04.6 MITTERMAIER Rosi 2:06.69 2.01

10 02.12.2011 Lake Louise VONN Lindsey 1:53.19 WEIRATHER Tina 1:55.14 1.95

11 12.01.1979 Les Diablerets MOSER-PROELL Annemarie 1:28.83 MITTERMAIER Evi 1:30.64 1.81

12 15.01.1970 Bad Gastein MIR Isabelle 1:44.02 STEURER Florence 1:45.78 1.76

13 12.12.1970 Bardonecchia MACCHI Francoise 1:23.84 MOSER-PROELL Annemarie 1:25.58 1.74

14 09.12.1978 Piancavallo MOSER-PROELL Annemarie 1:46.06 DE AGOSTINI Doris 1:47.79 1.73

14 30.11.2012 Lake Louise VONN Lindsey 1:52.61 COOK Stacey 1:54.34 1.73

16 03.12.2011 Lake Louise VONN Lindsey 1:51.35 MARCHAND-ARVIER Marie 1:53.03 1.68

17 15.12.1976 Cortina d’Ampezzo MOSER-PROELL Annemarie 1:34.43 MATOUS Elena 1:36.06 1.63

18 06.02.2016 Garmisch-Partenkirchen VONN Lindsey 1:40.80 SUTER Fabienne 1:42.31 1.51

19 21.02.1970 Jackson Hole MIR Isabelle 1:57.86 FAMOSE Annie 1:59.36 1.50

20 13.01.1967 Grindelwald GREENE Nancy 2:05.32 MIR Isabelle 2:06.79 1.47

20 03.12.2021 Lake Louise GOGGIA Sofia ITA 1:46.95 JOHNSON Breezy 1:48.42 1.47

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SOFIA GOGGIA

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SOFIA GOGGIA CON LA VITTORIA A LAKE LOUISE

VIDEO: IL CAPOLAVORO DI SOFIA GOGGIA

SOFIA GOGGIA: “VANTAGGIO STRABILIANTE. HO DOVUTO FRENARE PER QUANTO ANDAVO VELOCE”

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

Foto: LaPresse