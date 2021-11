LIVE Nuoto, Europei vasca corta in DIRETTA: tris di ori, Paltrinieri sontuoso! Italia terza nel medagliere con 35 podi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.45: La nostra diretta live degli Europei di Kazan si chiude qui ma il nuoto internazionale non si ferma mai. Ci saranno i campionati del mondo a metà dicembre ma prima le semifinali della ISL e i campionati italiani.Seguiremo tutto in diretta, come sempre. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona serata

18.42: Gli argenti portano la firma della 4×50 mista mista, di Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 400 misti, Alessandro Miressi nei 100 stile e Lorenzo Mora nei 200 dorso. I bronzi sono di Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla e Michele Lamberti nei 200 dorso

18.40: E’ stato un Europeo fantastico, è stata una giornata fantastica per l’Italia che ha conquistato tre ori come accadde nell’ultimo giorno a Copenhagen in corta e a Glasgow in vasca lunga. Gli ori di oggi portano la firma di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile, Arianna Castiglioni nei 50 rana e Marco Orsi nei 100 misti

18.39: Ancora una volta l’Italia si aggiudica la Coppa delle Nazioni, la gara a punti e anche questo è un grande risultato ottenuto contro una Russia fortissima

18.38: E’ stata una grande Italia a Kazan. record di medaglie sbriciolato. Sono 35 le medaglie. 7 ori 18 argenti, 10 bronzi

18.36: Olanda d’oro con il record del mondo! Il sorpasso di de Boer vale il secondo posto nel medagliere per gli olandesi e il nuovo primato mondiale con 1’36″18, seconda l’Italia con il nuovo record nazionale in 1’36″39, terzo posto per la ruyssia in 1’36″42. Gara strepitosa

18.35: PECCATO! E’ ARGENTO PER L’ITALIA CON LA GRANDE RIMONTA D’ORO DELL’OLANDA. BRONZO PER LA RUSSIA

18.34: Ai 150 Russia, Italia, Bielorussia

18.34: A metà gara Italia, Russia, Bielorussia

18.34: Ai 50 Russia, Italia, Svezia

18.33: Queste le nazionali al via: Norvegia, Italia, Bielorussia, Russia, Olanda, Danimarca, Finlandia, Svezia

18.32: La staffetta 4×50 mista mista chiude la rassegna europea di Kazan. Ci sono in vasca per l’Italia Lamberti, Martinenghi, Di Liddo e Di Pietro

18.30: RECORD EUROPEO PER PALTRINIERI! 7’27″94, argento per Wellbrock in 7’27″99, bronzo per il tedesco Schwarz con 7’33″85, commovente Greg!

18.28: IMMENSO, INFINITO GREGORIO PALTRINIERI CHE HA RESISTITO ALLA VOLATA DI WELLBROCK E HA VINTO L’ORO NEGLI 800!! CHE GARA FANTASTICA!!!!

18.28: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PALTRINIERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

18.27: Prova ad andarsene Greg

18.27: Paltrinieri avanti ai 700, arrivo in volata 16 centesimi di ritardo per il tedesco ai 700

18.26: Paltrinieri ci prova. Ai 600 5’37″06, a 5 centesimi Wellbrock

18.25: Ai 500 Paltrinieri in testa, 14 centesimi in più Wellbrock

18.24: A metà gara Paltrinieri 3’43″26, sotto al record europeo, 4 centesimi in più per Wellbrock, Christiansen

18.24: Ai 300 Paltrinieri, Wellbrock a 3 centesimi, Christiansen

18.23: Ai 200 Wellbrock 1’49″38, Paltrinieri a un centesimo, Christiansen

18.22: Ai 100 Paltrinieri, Wellbrock, Christiansen

18.20: Partiti

18.17. Questi i protagonisti della finale degli 800 stile libero uomini: Christiansen (Nor), Joly (Fra), Paltrinieri (Ita), Wellbrock (Ger), Schwarz (Ger), Egorov (Rus), Nikitin (Rus), Betlehem (Hun)

18.15: Tra poco Gregorio Paltrinieri nella ultima finale individuale dell’Europeo di Kazan. gli 800 stile libero

18.05: Tra poco suonerà per la sesta volta l’inno italiano con Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato sul podio

17.58: Ora le premiazioni e poi toccherà a Gregorio Paltrinieri puntare alla decima medaglia azzurra di giornata

17.56: Silvia Di Pietro non riesce a migliorare il record italiano migliorato ieri. Chiude in 25″09. Vittoria per Sarah Sjoestroem in 24″50, secondo posto per la olandese De Waard in 24″97, terze Di Pietro e la greca Ntountounaki (25″09). Sesto posto per Di Liddo in 25″43

17.55: E’ bronzo per Silvia Di Pietro a pari merito con la greca Ntountounaki, oro a Sjoestroem, argento a De Waard, sesta Di Liddo

17.53: Queste le protagoniste della finale dei 50 farfalla donne: Di Liddo (Ita), Surkova (Rus), De Waard (Ned), Sjoestroem (Swe), Di Pietro (Ita), Ntountounaki (Gre), Shkurdai (Blr), Jensen (Den)

17.52: Terz’ultima finale di giornata. I 50 farfalla donne con Silvia Di Pietro ed Elena Di Liddo in lotta per il podio

17.50: Ha combattuto come un leone Alessandro Miressi, era in testa a 15 metri dal traguardo ma nel finale ha avuto qualcosa di più Lolesnikov che ha chiuso in 45″58, Miressi secondo in 45″84, bronzo per il russo Grinev in 46″06, quarto per Zazzeri in 46″19, ancora una volta il personale

17.49: Niente da fare per Miressi! E’ argento con record italiano per l’azzurro, Zazzeri è quarto, oro a Kolesnikov

17.48: Ai 50 Kolesnikov, Zazzeri, Miressi

17.48: Atleti sul blocco di partenza

17.47: Questi i protagonisti dei 100 stile libero: Nemeth (Hun), Pijnenburg (Ned), Grinev (Rus), Kolesnikov (Rus), Miressi (Ita), Zazzeri (Ita), Glinta (Rou), Christou (Gre)

17.46: L’onda azzurra non si ferma! Ora ci sono Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri al via nella finale dei 100 stile libero. Si può fare ma c’è un Kolesnikov da battere

17.45: Ariuanna Castiglioni piazza il colpo vincente al termine di un anno vissuto in altalena. La lombarda vince in 29″66, secondo posto per Pilato che chiude con 29″75, terzo posto per la russa Godun in 29″80. Non erano al meglio della forma e dai tempi si vede ma le rane azzurre non tradiscono mai

17.44: DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ORO CASTIGLIONI E ARGENTO PILATO!!!!

17.43: Atlete sui blocchi

17.41: Queste le protagoniste dei 50 rana: Thormalm (Swe), Castiglioni (Ita), Hulkko (Fin), Godun (Rus), Pilato (Ita), Gaspard (Bel), Kivirinta (Fin), Fast (Swe)

17.40: Ci siamo! E’ il momento dei 50 rana. le azzurre proveranno a prendersi tutto. Pilato e Castiglioni devono respingere l’assalto delle emergenti avversarie

17.34: Ci sono Lorenzo Mora, al primo podio internazionale, e Michele Lamberti alla quarta medaglia dell’Europeo sul podio dei 200 dorso

17.32: Cinque finali ancora da disputare: i 50 rana donne, poi i 100 stile libero maschili, i 50 farfalla donne, gli 800 stile libero uomini e la staffetta 4×50 stile libero. In tutte le gare l’Italia ha importantissime carte da medaglia

17.28: Ora un paio di premiazioni e poi la volata finale

17.27: L’Italia a un passo dai 30 podi agli Europei di Kazan, un traguardo straordinario per la spedizione azzurra

17.26 Razzetti sarà una delle nostre carte più importanti a Parigi 2024, ma questo russo Borodin, classe 2003, fa paura…

17.25 Bronzo all’ungherese Kos in 4’03″16. Matteazzi chiude quinto in 4’07″44.

17.24 Borodin ha dominato, oro meritato per il russo in 3’58″83. Record del mondo juniores. Argento per Razzetti in 4’00″34, nuovo record italiano!

17.23 Ai 300 metri Borodin ha 1″15 su Razzetti, distacco importante. Ultimi 100 metri a stile libero.

17.23 Borodin ora si sta difendendo benissimo a rana.

17.22 Si scatena Razzetti nella frazione a rana!

17.22 A metà gara comanda Borodin con 65 centesimi su Razzetti. Ora la rana.

17.21 Ora Razzetti deve limitare i danni nel dorso, la specialità per lui più ostica.

17.21 Dopo i 100 metri a delfino è in testa Razzetti in 54″73, 76 centesimi su Borodin.

17.20 Iniziata la finale dei 400 misti.

17.19 Razzetti ci deve credere, può dare battaglia al russo Borodin.

17.18 Ora la finale dei 400 misti uomini con Toscan (Sui), Matteazzi (Ita), Razzetti (Ita), Borodin (Rus), Stupin (Rus), Kos (Hun), Mattenet (Fra), Ben Shitrit (Isr).

17.15 Kirpichnikova vince come da copione in 3’59″18. Argento alla connazionale Egorova in 4’00″52, bronzo per la tedesca Gose in 4’01″37. Simona Quadarella è calata nel finale, chiudendo quinta in 4’02″10.

17.15 A 50 metri dall’arrivo la tedesca Gose supera Simona Quadarella.

17.14 Quadarella recupera ed è terza ai 250 metri. Lontane le russe.

17.13 A metà gara Quadarella quinta in 2’00″56.

17.13 Quadarella sta provando a risalire per il bronzo, le russe sono fuori portata.

17.12 Kirpichnikova avanti ai 50 metri, tallonata dalla connazionale Egorova.

17.11 Iniziata la finale.

17.09 Sta per iniziare, in lieve ritardo, la finale dei 400 sl donne.

17.06 Tris quasi scontato in vista per Kirpichnikova dopo aver dominato 800 e 1500 sl. Per Simona Quadarella l’obiettivo è il podio.

17.05 Tra poco la finale dei 400 sl donne con le seguenti partecipanti: Hassler (Lie), Bach (Den), Quadarella (Ita), Kirpichnikova (Rus), Egorova (Rus), Kesely (Hun), Tuncel (Tur), Gose (Ger)

16.59 Attenzione all’Olanda che si è portata ad un solo oro di distanza dalla Russia nel medagliere (8-4-5 contro 7-4-5). L’Italia è terza nel computo degli ori, ma nettamente prima nel totale di podi (5-14-9).

16.56 Ora le premiazioni, la prossima finale sarà alle 17.09 con i 400 sl di Simona Quadarella.

16.55 Sin qui quattro medaglie per l’Italia: l’oro di Marco Orsi nei 100 misti, l’argento di Lorenzo Mora nei 200 dorso ed i bronzi di Nicolò Martinenghi (50 rana) e Michele Lamberti (200 dorso).

16.53 Nessun rimpianto per Mora, Kawecki è stato superiore, facendo la differenza tra quarta e quinta vasca.

16.52 Oro per Kawecki in 1’48″46. Doppia medaglia per l’Italia! Argento per Mora in 1’49″73, bronzo per Lamberti in 1’50″26.

16.52 Cambia marcia il polacco Kawecki e fa la differenza. Addio oro per gli azzurri.

16.51 A metà gara lamberti guida in 54″04, 1 centesimo davanti a Mora!

16.50 Ai 50 metri transita in testa Mora in 25″99. 3° Lamberti.

16.49 Iniziata la finale dei 200 dorso.

16.48 Lorenzo Mora ha l’occasione della carriera, ma attenzione al russo Tkachev. Anche Lamberti può giocarsi una medaglia.

16.47 Ora la finale dei 200 dorso a cui non prende parte il russo Rylov, dunque per gli azzurri le chance aumentano. Questi i partecipanti: Herlem (Fra), Lelle (Est), Kawecki (Pol), Mora (Ita), Tkachev (Rus), Lamberti (Ita), Franta (Cze), Masiuk (Pol)

16.45 Dominio dell’olandese Steenbergen in 1’52″75. Completano il podio la ceca Seemanova (1’53″58) e la slovena Fain (1’53″88). Quanto ci manca Federica Pellegrini…

16.41 E’ il momento della finale dei 200 sl donne con Guzhenova (Rus), Segel (Slo), Gose (Ger), Steenbergen (Ned), Fain (Slo), Seemanova (Cze), Padar (Hun), Stedt (Swe). Atto conclusivo molto incerto.

16.39 Oro per il bielorusso Shymanovich, record del mondo eguagliato in 25″25. E’ stato superiore nella vasca di ritorno. Argento al turco Sakci in 25″39, bronzo per Martinenghi in 25″54. C’è un pizzico di delusione. L’azzurro si è peggiorato rispetto al 25″37 di ieri. Bravo Fabio Scozzoli, 4° in 25″79.

16.38 Martinenghi è in lotta col bielorusso.

16.38 Iniziata la finale dei 50 rana.

16.37 Sarà duello per l’oro tra Martinenghi ed il bielorusso Shymanovich.

16.36 Ora la finale dei 50 rana uomini con Kamminga (Ned), Strelnikov (Rus), Shymanovich (Blr), Martinenghi (Ita), Sakci (Tur), Scozzoli (Ita), Kostin (Rus), Stevens (Slo).

16.34 50″95 il tempo di Orsi, che ha fatto la differenza nella frazione a rana! Argento per il greco Vazaios in 51″72, bronzo all’austriaco Reitshammer in 51″91.

16.33 OROOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ORSIIIIIIIIIIIIIIII!!! HA DOMINATOOOOOOOOOOOOO!!!

16.33 Pazzesco Orsi a rana…

16.33 L’azzurro ha 22 centesimi su Vazaios a metà gara.

16.32 Orsi avanti dopo la vasca a delfino.

16.32 Iniziata la finale dei 100 misti.

16.30 Sta per iniziare la finale dei 100 misti uomini.

16.26 Il greco Vazaios è il grande favorito, Orsi dovrà inventarsi un numero per batterlo.

16.25 I finalisti dei 100 misti: Reitshammer (Aut), Spanoudakis (Gre), Zhilkin (Rus), Vazaios (Gre), Orsi (Ita), Gigler (Aut), Coll Marti (Esp), Fesikov (Rus).

16.23 Si comincia con la finale dei 100 misti uomini.

16.19 Abbiamo voglia di oro. Tanti azzurri possono provarci, su tutti Martinenghi, Pilato e Miressi, ma occhio anche a Orsi, Razzetti e Paltrinieri…

Abbiamo voglia di oro. Tanti azzurri possono provarci, su tutti Martinenghi, Pilato e Miressi, ma occhio anche a Orsi, Razzetti e Paltrinieri…

16.05 Ben ritrovati amici di OA Sport. Ultima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta.

CRONACA BATTERIE DEL MATTINO

SIMONA QUADARELLA IN FINALE CON IL 3° TEMPO NEI 400 SL

8.46: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 16.10 circa per il racconto dell’ultima sessione di finale con tantissimi italiani in gara. A più tardi, buona domenica!

Nelle finali del pomeriggio, oltre alle tre gare sopra citate, Martinenghi e Scozzoli puntano in alto nei 50 rana uomini, Pilato e Castiglioni partono come favorite nei 50 rana donne, Mora e Lamberti saranno al via nei 200 dorso uomini. Non ci saranno azzurre nella semifinale dei 200 stile libero femminili, Miressi e Zazzeri possono recitare il ruolo dei grandi protagonisti nei 100 stile libero, Orsi vuole il massimo dei 100 misti, Di Pietro e Di Liddo puntano alla sorpresa da podio nei 50 farfalla e Paltrinieri se la vuole giocare con Wellbrock negli 800 stile libero. Razzetti e Matteazzi saranno in gara nei 400 misti, Quadarella nei 400 stile e la 4×50 azzurra nella finale della staffetta mista mista

8.44: Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi disputeranno la finale dei 400 misti, Simona Quadarella la finale dei 400 stile libero e la 4×50 mista mista azzurra sarà in gara per le medaglie

8.43: Tutti gli azzurri entrati in vasca questa mattina sono riusciti a superare il turno e a centrare la finale e dunque ci sarà l’italia in nove delle dieci finali di questo pomeriggio

8.42: Queste le nazionali finaliste della 4×50 mista mista: Russia, Olanda, Bielorussia, Danimarca, Italia, Finlandia, Norvegia, Svezia

8.41: Italia in finale della 4×50 mista mista con il quinto tempo. La seconda batteria viene vinta dalla Danimarca con 1’49″63, poi Norvegia e Svezia

8.40: A metà gara Svezia, Israele, Grecia

8.37. Chiude al quarto posto la staffetta azzurra la prima batteria con il tempo di 1’39″65. Serviva qualcosa in più per stare tranquilli, ora bisogna incrociare le dita. Vince la russia con 1’38″87, poi Olanda e Bielorussia

8.36: A metà gara Turchia, Russia, Bielorussia, Italia

8.35: Ci sono Rivolta, Pinzuti, Cocconcelli e Tarantino pronti a prendere il via nella prima batteria della 4×50 mista mista. Obiettivo: finale

8.34: Queste le finaliste dei 400 stile donne: Kirpichnikova, Egorova, Quadarella, Kesely, Bach, Tuncel, Hassler, Gose

8.33: bel finale di Simona Quadarella chiude terza e si qualifica per la finale con il terzo crono, 4’03″67. Vince come da copione Kirpichnikova con 4’00″71, seconda Egorova con 4’02″42

8.32: Ai 300 situazione invariata, Kirpichnikova, Bach, Egorova, Quadarella

8.31: A metà gara Kirpichnikova, Bach, Egorova, Quadarella

8.30. Ai 100 Kirpichnikova, Bach, Egorova, Quadarella

8.29: C’è Simona Quadarella al via dell’ultima batteria. Non partono Hufnagl, Kullmann e Boecekler

8.28: LA turca Tuncel si aggiudica la terza e penultima batteria dei 400 stile libero con il tempo di 4’05″11, secondo posto per la rappresentante del Liechtenstein Hassler in 4’05″12, terza piazza per la tedesca Gose in 4’05″70

8.26: A metà gara Hassler, Gose, Tuncel

8.23: Non prende il via Martina Rita Caramignoli nella terza batteria dei 400 stile. Rinunciano anche la norvegese Rypestoel e la finlandese Lahtinen

8.22: La serba Crevar si aggiudica la seconda batteria dei 400 stile con il tempo di 4’09″05 davanti alla spagnola Otero Fernandez con 4’09″36, terzo posto per la tedesca Vogelmann con 4’10″06

8.18: Partita la seconda batteria senza l’ungherese Mihalyvari Farkas, la slovena Tusek e la ungherese Padar

8.17: La prima batteria dei 400 misti vede il successo della slovacca Benkova con il tempo di 4’16″70 davanti alla maltese Gatt con 4’17″41

8.12: Partita la prima di quattro batterie dei 400 stile donne. Non c’è Monteiro nella prima

8.11: Questi i finalisti dei 400 misti uomini: Borodin, Stupin, Razzetti, Kos, Matteazzi, Mattenet, Toscan, Ben Shitrit

8.10: Ilya Borodin si conferma il favorito numero uno della gara vincendo la seconda batteria con il tempo di 4’04″91, secondo il russo Ospienko con 4’09″35 che lo mette fuori dalla finale. Ci sono invece i due azzurri: Razzetti con il terzo tempo, Matteazzi con il quinto

8.08: A metà gara Borodin, Ospienko, Mattenet

8.06: Non parte nella seconda batteria il norvegese Zenimoto Hvas, vittima di un attacco influenzale.

8.05: Stupin, costretto a dare il massimo perchè nella prossima batteria ci saranno due russi, vince la prima batteria dei 400 misti in 4’07″00, secondo posto per Razzetti che chiude con 4’08″80, terzo l’ungherese Kos in 4’09″65, quarto l’azzurro Matteazzi in 4’10″17

8.04: Ai 300 Stupin, Razzetti, Kos, Matteazzi

8.02: A metà gara Kos, Stupin, Razzetti, Matteazzi

8.01: Ai 100 Razzetti, Stupin, Kos

8.00: Razzetti e Matteazzi sono pronti a prendere il via nella prima batteria dei 400 misti

7.58: Nelle finali del pomeriggio, oltre alle tre gare sopra citate, Martinenghi e Scozzoli puntano in alto nei 50 rana uomini, Pilato e Castiglioni partono come favorite nei 50 rana donne, Mora e Lamberti saranno al via nei 200 dorso uomini. Non ci saranno azzurre nella semifinale dei 200 stile libero femminili, Miressi e Zazzeri possono recitare il ruolo dei grandi protagonisti nei 100 stile libero, Orsi vuole il massimo dei 100 misti, Di Pietro e Di Liddo puntano alla sorpresa da podio nei 50 farfalla e Paltrinieri se la vuole giocare con Wellbrock negli 800 stile libero.

7.55: La terza e ultima batteria del mattino vedrà impegnata la squadra azzurra della 4×50 mista mista a caccia della qualificazione per una gara che potrebbe addirittura vedere favoriti gli azzurri per l’oro. In acqua questa mattina Rivolta, Pinzuti, Cocconcelli e Tarantino

7.52: Due saranno le azzurre al via nelle batterie dei 400 stile libero donne. Martina Rita Caramignoli sarà in acqua nella terza serie, Simona Quadarella nella quarta e ultima. Anche qui qualificazione diretta per le prime otto

7.49: Qualificazione ampiamente alla portata di Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi che saranno impegnati nella prima di due batterie dei 400 misti: 12 atleti al via, tre dei quali russi, per otto posti in finale

7.46: Da completare con le batterie del mattino le liste di tre delle dieci finali in programma questo pomeriggio. Ci attende una mattinata di gare breve ma intensa

7.44: Ci attende una giornata carica di speranze e di emozioni agli Europei in vasca corta di Kazan con tante carte da medaglia per l’Italia, che può raggiungere e magari anche superare quota 30 podi in questa manifestazione

7.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan.

IL PROGRAMMA DELLE GARE DEL 7 NOVEMBRE – PRESENTAZIONE DELLE FINALI DEL 7 NOVEMBRE – LE PAGELLE DEL 6 NOVEMBRE – CRONACA DELLE GARE DEL 6 NOVEMBRE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Con la spedizione azzurra che punta a quota 30 medaglie (il record erano le 20 di Glasgow, già ampiamente migliorato), è giunta al rush finale la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, che sta confermando la nuova dimensione di potenza europea dell’Italia.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con una breve sessione dedicata alle batterie: si inizia con i 400 misti che qualificano direttamente per la finale: due le batterie in programma, nella prima Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi al via per l’Italia. Si prosegue con le batterie dei 400 stile libero donne. Simona Quadarella, campionessa europea uscente, se la vedrà ancora con la scatenata russa Kirpichnikova, a caccia del terzo alloro continentale. In acqua anche Martina Rita Caramignoli, galvanizzata dal bronzo nei 1500 stile. Attenzione alla tedesca Gose. Si chiude con le batterie della 4×50 mista mista e con gli azzurri grandi favoriti per l’oro assieme a Russia e Olanda.

Nelle finali del pomeriggio, oltre alle tre gare sopra citate, Martinenghi e Scozzoli puntano in alto nei 50 rana uomini, Pilato e Castiglioni partono come favorite nei 50 rana donne, Mora e Lamberti saranno al via nei 200 dorso uomini. Non ci saranno azzurre nella semifinale dei 200 stile libero femminili, Miressi e Zazzeri possono recitare il ruolo dei grandi protagonisti nei 100 stile libero, Orsi vuole il massimo dei 100 misti, Di Pietro e Di Liddo puntano alla sorpresa da podio nei 50 farfalla e Paltrinieri se la vuole giocare con Wellbrock negli 800 stile libero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 08.00 italiane. Buon divertimento!

