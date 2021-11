LIVE Milan-Inter 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: finisce in pareggio, rossoneri restano in vetta alla classifica. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.55 Pagelle:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 7; Calabria 6, Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Ballo-Touré 5.5 (46′ Kalulu 6); Tonali 6.5 (71′ Bennacer 6), Kessié 5; Brahim Diaz 5.5 (58′ Saelemaekers 6.5), Krunic 5.5 (84′ Bakayoko s.v.), Leao 6 (58′ Rebic 5.5); Ibrahimovic 5.5. All. Pioli 6.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6.5 (84′ Dimarco s.v.); Darmian 6.5 (76′ Dumfries 5.5), Barella 6.5 (68′ Vidal 6), Brozovic 6, Calhanoglu 6.5, Perisic 6.5; Dzeko 5.5 (76′ Correa 6), Lautaro Martinez 45.5 (84′ Sanchez s.v.). All. Inzaghi 6.5.

22.50 Finisce un match veramente divertente, secondo tempo che vede le due squadre dividersi prima e seconda parte. Rossoneri che restano in testa alla classifica insieme al Napoli, invece, l’Inter mantiene il terzo posto.

93′ Finisce la partita, Milan-Inter 1-1.

91′ PALO Saelemaekers dalla distanza.

90′ Kalulu dalla distanza non trova il secondo palo.

88′ Dentro Dimarco e Sanchez, fuori Lautaro e Bastoni nell’Inter.

86′ Fuori Krunic e dentro Bakayoko nel Milan.

84′ Ibrahimovic sfonda per Bennacer che di piatto non trova la porta.

82′ Ibrahimovic di punizione impegna Handanovic.

80′ Vidal commette fallo su Rebic, punizione per il Milan.

78′ Correa e Dumfries dentro al posto di Darmian e Dzeko nell’Inter.

76′ Problema fisico per Dzeko.

74′ Kalulu mura con il corpo un tiro a botta sicura di Vidal.

72′ Fuori Tonali e dentro Bennacer nel Milan.

70′ Si scalda Giroud nel Milan.

68′ Fuori Barella (problema al flessore), dentro Vidal nell’Inter.

66′ Rebic con il sinistro manda sull’esterno della rete.

64′ Barella recupera Rebic, il mediano nella nazionale evita un pericolo per la sua squadra.

62′ L’arbitro ferma il gioco per un colpo alla testa di Darmian, proteste dei giocatori rossoneri che erano in fase offensiva.

60′ Pressing dell’Inter che vuole arrivare al vantaggio.

58′ Fuori Leao e Brahim Diaz, dentro Saelemaekers e Rebic nel Milan.

56′ Destro di Lautaro che non trova la porta.

54′ Punizione di Tonali che non sortisce effetti.

52′ Si cominciano a scaldare gli uomini della panchina dell’Inter, tra cui Correa.

50′ Dzeko prova il tiro, Calabria con il corpo mura il tiro.

48′ Fuori Ballo-Touré e dentro Kalulu per il Milan.

46′ Inizia la ripresa!

21.40 Derby divertente che vede due rigori per l’Inter, di cui uno sbagliato da Lautaro. Milan in difficoltà sulla fascia sinistra ma presente in campo a livello di gioco.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Milan-Inter 1-1.

43′ Barella al tiro, ma Ballo-Touré salva sulla linea di porta!

41′ Punizione di Tonali che finisce sulle mani di Handanovic.

39′ Problemi fisici per Ballo-Touré ma dovrebbe continuare a giocare.

37′ Leao prova il tiro, Handanovic respinge faticosamente.

35′ Pressione del Milan che alza il baricentro.

33′ Punizione di Tonali che non sortisce effetti.

31′ Conclusione alta dalla distanza di Tonali.

29′ Tomori richiama Ballo-Touré per gli svarioni difensivi.

27′ PARATO! Tatarusanu blocca il pallone calciato da Lautaro.

25′ Questa volta sul dischetto andrà Luataro Martinez.

23′ CALCIO DI RIGORE per l’INTER, Ballo-Touré stende Darmian lanciato a rete.

21′ Inter che prova ad amministrare il possesso palla.

19′ Attacca il Milan che vola sulle ali dell’adrenalina derivata dal pareggio.

17′ Goooooooooooooooool, Autogol di De Vrij, pareggio rossonero grazie ad uno svarione dell’olandese, Milan-Inter 1-1.

15′ Leao conclusione dalla distanza, Handanovic respinge in due tempi.

13′ Tiro a giro di Leao, para Handanovic.

11′ Goooooooooooooool, Calhanogluuuuuuuuu, il turco ex rossonero spiazza Tatarusanu, Milan-Inter 0-1.

9′ Controllo del Var, rigore confermato.

7′ RIGORE PER L’INTER, errore di Kessié che si fa rubare palla in area di rigore prendendo Calhanoglu mentre gli ruba palla.

5′ Calhanoglu prova il tiro, pallone smorzato dalla difesa. Pallone fuori.

3′ Cross di Barella, Tomori spazza di testa.

1′ Inizia la partita!

20.43 Entrano in campo i giocatori!

20.40 Mancano solo cinque minuti all’inizio del derby!

20.35 Risale al febbraio 2020, l’ultima partita di Serie A persa dal Milan dopo essere stato sopra di due gol: 2-4 finale proprio contro i rivali nerazzurri.

20.32 Il Milan ha vinto soltanto uno degli ultimi 10 Derby di campionato: 2-1 nella gara d’andata della scorsa stagione, grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

20.28 175º Derby tra Milan e Inter in Serie A: avanti nel bilancio i nerazzurri per 67 successi a 52 – 55 pareggi completano il quadro nel massimo campionato.

20.25 L’Inter è la squadra contro cui il Milan ha subito più gol in Serie A (246 reti incassate in 174 sfide); in più, i rossoneri hanno perso 67 match contro i nerazzurri in campionato: contro nessun’altra squadra contano più sconfitte nel torneo (al pari della Juventus).

20.22 L’Inter ha vinto cinque degli ultimi sei derby di Milano in Serie A (1 sconfitta), segnando più del doppio delle reti dei rossoneri.

20.18 Il Milan è uscito sconfitto negli ultimi tre derby di Milano giocati in casa in campionato; soltanto una volta nella storia della Serie A, i rossoneri hanno perso più derby casalinghi in Serie A: tutti i primi cinque contro l’Inter, tra il 1929 e il 1934.

20.15 Ricordiamo mancherà lo squalificato Theo Hernandez nel Milan, sostituito da Ballo-Touré.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko., Lautaro. All.: Inzaghi

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta del derby di Milano.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Inter match di Serie A Tim 2021/2022, Inzaghi allo scontro diretto contro Pioli per agganciare la vetta.

Milan con il dubbio offensivo del centravanti Ibrahimovic-Giroud, ma a spuntarla dovrebbe essere lo svedese dal primo minuto. Squalificato Theo Hernandez, torna titolare Brahim Diaz. A centrocampo, Kessié, Tonali e Bennacer si giocano due maglie: l’italiano dovrebbe andare in panchina. Rebic recuperato e Krunic spera in un posto da titolare.

Solo alcuni dubbi per l’Inter, titolari in attacco la coppia preferita di Simone Inzaghi ossia Lautaro Martinez e Dzeko. I dubbi principali riguardano le fasce: Darmian dovrebbe essere avanti rispetto a Dumfries e Perisic su Dimarco come titolari. Vidal spera nella conferma dopo la grande prestazione contro lo Sheriff, ma l’ex Calhanoglu è pronto dal primo minuto. Difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Partita: Milan-Inter

Data: 7 novembre 2021

Orario: 20.45

PROBABILI FORMAZIONI di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Kalulu; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

