Pentathlon, Elena Micheli torna sul podio in Coppa del Mondo: la bicampionessa iridata in carica è terza a Budapest!

Elena Micheli si mette definitivamente alle spalle i problemi fisici e torna sul podio nella Coppa del Mondo di pentathlon: nella terza tappa stagionale, andata in scena a Budapest, in Ungheria, l’azzurra chiude al terzo posto la finale individuale.

La due volte campionessa iridata, che si era fermata in semifinale al Cairo, dove però era giunta con una sola settimana di allenamento sulle spalle, dopo che una fascite plantare l’aveva tenuta ferma ai box per 5-6 settimane, facendole saltare anche il Campionato Italiano Senior, non aveva poi preso parte alle gare di Ankara.

Tornata in gara a Budapest, l’azzurra è apparsa subito in forma smagliante, vincendo il proprio gruppo sia nelle qualificazioni che in semifinali, in entrambi i casi col miglior punteggio assoluto. Costretta ad una finale in rimonta a causa di un deficitario ranking round di scherma, Elena Micheli è risalita dal 12° posto.

Centrando il miglior punteggio nell’equitazione, ed il secondo nel nuoto, l’azzurra si è portata al quinto posto prima del laser run e nell’ultima prova, complice il quarto crono assoluto, ha chiuso al terzo posto a quota 1412, preceduta soltanto dall’atleta individuale neutrale Mariya Gnedtchik, prima con 1435, e dalla sudcoreana Seungmin Seong, seconda a quota 1427.

FINALE FEMMINILE COPPA DEL MONDO BUDAPEST 2024

1 MARIYA GNEDTCHIK 1435

2 SEUNGMIN SEONG 1427

3 ELENA MICHELI 1417

4 VALERIYA PERMYKINA 1412

5 ILKE OZYUKSEL 1401

6 BLANKA BAUER 1399

7 ELODIE CLOUVEL 1396

8 VERONIKA NOVOTNA 1392

9 SUNWOO KIM 1391

10 MICHELLE GULYAS 1384

11 REBECCA LANGREHR 1383

12 OLIVIA GREEN 1375

13 LAURA ASADAUSKAITE 1370

14 JANINE KOHLMANN 1364

15 HAYDY MORSY 1355

16 ANNIKA ZILLEKENS 1338

17 ANDREA MEDINA GONZALEZ 1333

18 LUCIE HLAVACKOVA 1055