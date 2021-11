LIVE Motocross, GP Mantova MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli saluta, Herlings campione del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.07 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa storica giornata per il mondo del Motocross. Un saluto a tutti!

16.05 Cairoli chiude con un nono posto la sua infinita carriera. Mantova e la MXGP salutano il #222 del gruppo che ha scritto la storia di questo sport.

16.02 Si chiude una vera e propria era per il mondo del motocross. Stagione incredibile per Herlings che festeggia sul gradino più alto del podio. L’olandese ha dato spettacolo, meritandosi il titolo della MXGP, il secondo in carriera.

15.59 La classifica finale del GP di Mantova, ultima prova del 2021:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 20 22 42

3 3 Febvre, Romain FRA FFM KAW 22 20 42

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 18 36

5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 16 14 30

6 189 Bogers, Brian NED KNMV GAS 11 16 27

7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV YAM 13 13 26

8 70 Fernandez, Ruben ESP RFME HON 9 15 24

9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 15 8 23

10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB BET 8 12 20

11 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 12 7 19

12 109 Wright, Dylan CAN CMA HON 6 10 16

13 172 Boisrame, Mathys FRA FFM KAW 14 0 14

14 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 7 6 13

15 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 0 11 11

16 29 Jacobi, Henry GER DMSB HON 10 0 10

17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 0 9 9

18 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 3 5 8

19 32 Van doninck, Brent BEL FMB YAM 4 4 8

20 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 5 3 8

21 92 Guillod, Valentin SUI FMS YAM 1 2 3

22 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR HON 2 0 2

23 22 Strijbos, Kevin BEL FMB YAM 0 1 1

24 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 0 0 0

25 197 Polas, Denis SVK SMF KTM 0 0 0

26 860 La Scala, Andrea ITA FMI GAS 0 0 0

27 79 Hoarau, Timothée FRA FFM KAW 0 0 0

28 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 0 0

29 147 Sihvonen, Miro FIN SML HON 0 0 0

30 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO YAM 0 0 0

15.56 La classifica riservata ai costruttori al termine del Mondiale!

1 KTM 842 20-22 25-20 22-25 25-25 25-25 25-20 25-25 25-22 25-22 25-25 25-20 22-25 22-25 25-25 20-25 20-18 22-25 25-25

2 Kawasaki 708 22-15 14-22 25-09 18-18 20-16 22-25 16-20 18-18 18-16 20-20 18-22 25-22 25-14 20-18 25-16 22-20 25-22 22-20

3 Honda 702 25-25 18-25 16-16 20-22 22-06 14-18 22-22 15-25 20-25 10-13 20-25 15-20 18-22 18-20 22-20 18-25 18-20 20-22

4 Yamaha 616 15-16 16-16 18-22 22-15 18-22 16-13 14-14 14-14 13-09 18-18 14-16 20-15 16-13 22-22 18-22 25-22 16-16 18-18

5 GASGAS 486 00-20 15-15 14-18 14-16 03-15 18-22 15-16 20-09 16-15 16-15 15-18 18-16 15-16 15-09 10-13 00-00 09-13 11-16

6 Husqvarna 359 13-14 07-09 01-02 10-13 08-10 13-15 00-13 11-06 09-12 13-08 09-08 13-11 10-09 14-05 13-14 09-09 14-11 15-08

7 Beta 232 10-10 06-13 10-11 04-00 14-12 05-00 03-00 06-05 01-00 00-00 11-12 00-12 05-06 09-00 11-09 10-07 00-10 08-12

15.55 Ci prepariamo per l’ultimo podio della stagione. Il pubblico si prepara per salutare la stagione 2021 e Tony Cairoli.

15.54 La classifica finale del Mondiale 2021:

1 84 Herlings, J. NED KTM 708 18-22 20-18 15-25 25-0 – – 25-16 25-18 25-22 25-22 25-25 22-20 22-25 20-25 25-25 0-18 20-18 22-25 25-25

2 3 Febvre, Romain FRA KAW 703 22-15 14-22 25-9 18-18 20-11 22-25 16-20 18-18 18-16 20-20 18-22 25-22 25-14 20-18 25-16 22-20 25-22 22-20

3 243 Gajser, Tim SLO HON 688 25-25 18-25 16-15 20-22 22-6 14-18 22-22 15-25 20-25 2-13 20-25 15-20 18-22 18-20 22-20 18-25 13-20 20-22

4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 566 15-16 13-16 13-13 16-11 16-22 16-13 12-14 14-14 7-8 15-16 13-16 20-15 16-13 22-16 18-22 25-22 16-16 18-18

5 61 Prado, Jorge ESP KTM 562 12-13 22-14 22-14 15-20 25-20 15-20 18-25 22-20 0-18 22-22 25-0 5-9 22-20 13-4 16-0 14-15 15-15 16-14

6 222 Cairoli, A. ITA KTM 545 20-0 25-20 20-20 13-25 15-25 20-14 20-15 16-16 22-20 – – 16-11 16-18 14-18 0-0 20-25 16-16 20-18 0-11

7 259 Coldenhoff, G. NED YAM 442 11-3 16-12 18-22 22-0 18-18 12-8 14-0 13-10 13-2 11-11 14-15 8-13 11-7 16-22 14-15 15-13 10-9 13-13

8 41 Jonass, Pauls LAT GAS 391 0-20 15-15 14-18 14-8 0-15 18-22 15-6 20-0 16-15 8-15 15-18 18-16 15-16 15-9 4-11 0-0 – – – –

9 19 Olsen, T. DEN HUS 332 13-14 7-9 0-2 8-9 0-10 13-3 0-13 11-6 9-12 13-8 9-8 13-11 10-9 14-5 13-14 9-9 14-11 15-8

10 77 Lupino, A. ITA KTM 319 16-18 12-8 3-12 7-7 13-13 0-0 13-12 8-15 12-13 0-3 0-10 12-8 7-11 11-6 8-8 13-8 11-12 0-9

11 919 Watson, Ben GBR YAM 300 1-0 10-11 12-10 12-15 10-9 9-12 8-11 1-2 10-0 14-14 8-13 2-1 2-0 6-14 15-12 11-14 4-8 12-7

12 189 Bogers, Brian NED GAS 290 – – 8-4 0-3 9-16 3-0 10-10 11-16 10-9 4-11 16-12 12-14 1-7 8-15 1-8 10-13 – – 9-13 11-16

13 89 Van Horebeek, J. BEL BET 232 10-10 6-13 10-11 4-0 14-12 5-0 3-0 6-5 1-0 0-0 11-12 0-12 5-6 9-0 11-9 10-7 0-10 8-12

14 10 Vlaanderen, C. NED YAM 203 9-6 4-10 7-0 11-14 12-0 11-11 0-10 3-13 8-0 18-18 10-0 0-14 9-5 – – – – – – – – – –

15 29 Jacobi, Henry GER HON 188 0-0 0-7 4-16 1-5 11-5 0-0 10-7 12-7 14-10 7-7 1-0 0-3 0-8 0-10 12-10 5-0 0-6 10-0

16 32 Van doninck, B. BEL YAM 152 14-4 0-3 11-0 0-12 0-0 3-5 6-2 7-11 11-6 3-10 0-6 6-0 0-0 0-0 0-3 4-6 7-4 4-4

17 24 Simpson, Shaun GBR KTM 126 4-5 5-0 6-7 5-4 4-14 8-0 – – – – – – 9-9 3-2 0-0 6-0 2-7 0-1 7-5 5-0 5-3

18 303 Forato, A. ITA GAS 119 – – 0-0 0-0 0-0 0-7 7-7 2-9 4-3 15-14 0-5 7-7 11-10 0-0 0-0 3-0 0-0 6-2 – –

19 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 119 6-12 11-2 0-5 – – – – – – – – 9-8 5-9 5-2 2-0 14-0 12-10 4-3 0-0 – – – – – –

20 16 Paturel, B. FRA HON 110 – – – – – – – – – – – – – – 0-0 0-4 10-0 5-5 9-6 13-12 7-15 0-7 0-12 0-5 – –

21 22 Strijbos, K. BEL YAM 106 5-9 9-5 2-8 6-3 0-0 0-0 7-5 0-12 6-0 6-0 6-9 0-0 0-0 5-0 2-0 0-0 0-0 0-1

22 7 Jasikonis, A. LTU HUS 103 – – 0-0 0-0 10-13 8-0 2-15 – – 0-4 2-3 12-0 0-3 10-5 0-0 – – – – – – 3-0 7-6

23 226 Koch, Tom GER KTM 76 – – 0-0 – – – – 6-1 0-2 4-8 – – – – 4-4 0-0 0-0 0-1 10-13 6-6 2-1 0-0 3-5

24 109 Wright, Dylan CAN HON 75 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8-0 9-4 12-11 8-7 6-10

25 172 Boisrame, M. FRA KAW 62 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12-12 0-2 0-10 12-0 14-0

26 70 Fernandez, R. ESP HON 56 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18-14 9-15

27 128 Monticelli, I. ITA KAW 54 0-0 0-0 9-1 3-10 7-16 0-0 5-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

28 161 Östlund, Alvin SWE YAM 50 7-7 2-0 8-6 0-6 5-0 0-0 1-0 5-0 0-1 1-1 – – – – – – – – – – – – – – – –

29 92 Guillod, V. SUI YAM 49 – – 1-0 – – – – 0-0 0-0 0-0 – – 3-5 0-0 – – 0-0 4-0 0-11 5-5 8-3 0-1 1-2

30 183 Locurcio, L. VEN KTM 47 2-0 0-1 0-0 2-0 9-4 0-0 0-4 0-0 0-7 – – – – – – 3-3 0-1 0-0 6-4 1-0 – –

31 18 Brylyakov, V. MFR HON 45 0-2 – – 0-0 0-2 0-3 0-0 0-0 2-1 0-0 – – 4-0 7-4 1-4 0-0 7-0 1-0 2-3 2-0

32 811 Sterry, Adam GBR KTM 39 0-8 3-6 5-0 0-1 2-8 0-0 – – – – – – 0-6 0-0 – – – – – – – – – – – – – –

33 911 Tixier, Jordi FRA KTM 33 8-11 0-0 – – – – 1-0 4-0 9-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

34 105 Genot, Cyril BEL KTM 15 – – – – – – – – – – 6-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

35 326 Gilbert, Josh GBR HUS 11 – – 0-0 – – 0-0 – – – – – – – – – – – – 0-4 4-2 – – 0-0 1-0 0-0 – – – –

36 17 Butron, Jose ESP KTM 11 – – – – – – – – 0-2 – – – – – – – – – – – – – – 0-2 3-2 0-0 0-2 0-0 – –

37 777 Bobryshev, E. MFR HUS 6 – – – – – – – – – – 0-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

38 107 van Berkel, L. NED HON 5 – – – – – – 0-0 – – 1-4 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

39 520 Clochet, Jimmy FRA BET 4 – – 0-0 0-4 0-0 0-0 0-0 0-0 – – – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – –

40 991 Watson, Nathan GBR HON 4 3-1 0-0 0-0 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

41 15 Philippaerts, D. ITA YAM 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 0-0 0-0 3-0 0-0 – –

42 21 Desprey, M. FRA YAM 3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3-0 – – – – – – – – – – – –

43 75 Roosiorg, H. EST KTM 1 – – – – – – – – – – 0-0 0-1 – – – – – – 0-0 – – – – – – – – – – 0-0 0-0

44 297 Gole, Anton SWE HUS 1 – – 0-0 1-0 0-0 – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

45 44 Lesiardo, M. ITA HON 1 – – – – 0-0 – – – – – – – – – – – – 0-0 0-1 0-0 – – – – – – – – – – – –

46 998 Kellett, Todd GBR YAM 1 – – – – – – – – – – 0-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15.51 La classifica finale della race-2:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:29.493 18 0:00.000 0:00.000 1:55.951 4 51.849

2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:30.990 18 0:01.497 0:01.497 1:57.461 9 51.183

3 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:11.307 18 0:41.814 0:40.317 1:57.452 4 51.187

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:12.521 18 0:43.028 0:01.214 1:59.367 2 50.366

5 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:15.003 18 0:45.510 0:02.482 1:59.417 3 50.345

6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:16.497 18 0:47.004 0:01.494 1:58.867 6 50.578

7 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:20.484 18 0:50.991 0:03.987 1:59.731 3 50.213

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:28.056 18 0:58.563 0:07.572 2:00.067 4 50.072

9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:30.456 18 1:00.963 0:02.400 2:00.135 3 50.044

10 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:33.680 18 1:04.187 0:03.224 2:00.462 4 49.908

11 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:36.544 18 1:07.051 0:02.864 2:00.374 10 49.944

12 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:37.986 18 1:08.493 0:01.442 2:00.201 5 50.016

13 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:38.634 18 1:09.141 0:00.648 2:00.445 4 49.915

14 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:39.127 18 1:09.634 0:00.493 2:00.801 6 49.768

15 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:57.183 18 1:27.690 0:18.056 2:00.626 5 49.84

16 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:01.731 18 1:32.238 0:04.548 2:01.043 4 49.668

17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:05.239 18 1:35.746 0:03.508 2:02.041 6 49.262

18 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 37:06.793 18 1:37.300 0:01.554 2:01.426 7 49.512

19 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:31.947 18 2:02.454 0:25.154 2:01.869 8 49.332

20 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:54.705 17 1 lap 1 lap 2:03.768 11 48.575

21 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 36:01.360 17 1 lap 0:06.655 2:03.224 8 48.789

22 197 Polas, Denis SVK SMF KTM 35:46.440 16 2 laps 1 lap 2:09.086 4 46.574

23 860 La Scala, Andrea ITA FMI GASGAS 36:35.694 16 2 laps 0:49.254 2:10.319 3 46.133

24 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 36:52.118 16 2 laps 0:16.424 2:11.366 5 45.765

25 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 29:11.391 14 4 laps 2 laps 2:00.952 5 49.706

26 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 27:00.889 13 5 laps 1 lap 1:59.986 5 50.106

27 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 21:09.200 10 8 laps 3 laps 2:03.409 5 48.716

28 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 10:36.217 5 13 laps 5 laps 2:03.231 2 48.786

15.49 Si scatena la festa in casa KTM per Herlings, perfetto in questo 2021! Stagione incredibile per la MXGP che saluta nel migliore dei modi la leggenda di Tony Cairoli.

15.46 Herlings taglia per primo la linea del traguardo! L’olandese di KTM è il nuovo campione del mondo della MXGP! Secondo titolo in carriera per lui! Febvre termina terzo,

15.45 Ultimo giro della stagione, ultimo passaggio in carriera per Tony Cairoli!

15.44 Due giri alla fine! Herlings ad un passo dal quinto Mondiale in carriera, il secondo in MXGP.

15.42 Herlings ancora leader a tre passaggi dalla fine. Vedremo se arriverà l’attacco di Gasjer prima della bandiera a scacchi!

15.39 Herlings prova a chiudere in bellezza la stagione con un nuovo successo da mettere in bacheca insieme al titolo 2021! Il Trentino non aveva sorriso all’alfiere di KTM che ora sta per vincere nuovamente il Mondiale.

15.38 Herlings risponde al rivale! Ultimi 3 minuti della stagione in questo momento!

15.36 Herlings è stato preso da Gajser! Battaglia per il successo, vediamo se l’olandese si difenderà o se lascerà spazio al rivale.

15.34 Herlings controlla la corsa, non si sta prendendo rischi in questo momento. Gasjer è visibilmente superiore al rivale che non ha bisogno di vincere!

15.32 Sono 2.5 i secondi di vantaggio per Herlings che può permettersi di arrivare secondo vista la terza piazza di Febvre.

15.30 La classifica aggiornata:

1 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 7:48.169 4 1:55.951 4 1:55.951 1:56.479 1:57.416 0:29.426 0:31.279 Inter 2

2 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 7:51.790 4 0:03.621 0:03.621 1:57.452 4 1:57.452 1:57.799 1:58.792 0:29.624 0:40.521 Inter 2

3 3 243 Gajser, Tim SLO HON 7:52.887 4 0:04.718 0:01.097 1:57.519 4 1:57.519 1:57.957 1:57.926 0:29.890 0:31.705 Inter 2

4 4 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 8:00.165 4 0:11.996 0:07.278 1:59.367 2 1:59.828 1:59.566 1:59.367 0:30.007 0:32.461 Inter 2

5 5 61 Prado, Jorge ESP KTM 8:00.935 4 0:12.766 0:00.770 1:59.731 3 2:00.832 1:59.731 1:59.917 0:29.836 0:32.675 Inter 2

6 6 189 Bogers, Brian NED GAS 8:01.946 4 0:13.777 0:01.011 1:59.417 3 2:00.090 1:59.417 2:01.420 0:30.570 0:31.815 Inter 2

7 7 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 8:03.618 4 0:15.449 0:01.672 2:00.067 4 2:00.067 2:00.426 2:00.560 0:30.335 0:32.266 Inter 2

8 8 70 Fernandez, Ruben ESP HON 8:05.202 4 0:17.033 0:01.584 2:00.279 2 2:00.350 2:00.692 2:00.279 0:30.273 0:32.169 Inter 2

9 9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 8:06.999 4 0:18.830 0:01.797 2:00.135 3 2:00.899 2:00.135 2:01.425 0:30.741 Inter 1

15.27 Febvre continua la propria rincorsa alla testa del gruppo! Il francese di Kawasaki ha bisogno di un miracolo per vincere quest’oggi.

15.25 Mancano 16 minuti al termine di una stagione semplicemente incredibile. Herlings sempre più vicino ad un titolo più che mai meritato.

15.23 Herlings controlla la scena e potrebbe permettersi anche di arrivare secondo. Il suo target è stare davanti a Febvre!

15.21 Terzo posto per Febvre a 10 secondi da Herlings. Missione quasi impossibile per il francese che al momento è alle spalle di Gajser.

15.20 CADUTA PER ROMAIN FEBVRE! Il francese perde il controllo della propria moto in uscita da un tornate! Errore gravissimo per l’alfiere di Kawasaki!

15.20 CHE PASSO! Herlings allunga ancora e vede il titolo, Febvre ha al momento quasi 4 secondi di ritardo!

15.18 Prado si difende da Seewer! Battaglia per il quarto posto, mentre Cairoli è al momento in decima posizione in seguito ad una partenza non perfetta.

15.18 Herlings allunga! Che passo per l’olandese che porta ad 1 secondo il proprio margine sul francese.

15.16 Herlings prova ad allungare, ma non riesce. Febvre punta il rivale come accaduto nella race-1. Cairoli insegue la Top10, Gajser è terzo in questo momento.

15.15 Herlings! Nuovo leader in questo momento, ma la gara è ancora molto lunga. La Kawasaki #3 cerca di tornare in vetta, ma attualmente sembra inferiore al rivale.

15.15 Febvre cerca di gestire Herlings che è all’attacco.

15.14 Herlings vs Febvre! La KTM dell’olandese si fa vedere sulla Kawasaki. CHI VINCE E’ CAMPIONE DEL MONDO!

15.12 Non funziona il gioco di squadra di KTM! Febvre al comando, Herlings insegue secondo.

15.11 Prado ancora al comando dopo la prima curva! Febvre è secondo davanti ad Herlings! Si accende subito la lotta per il titolo 2021.

15.10 Bandiera verde! Scatta la race-2 del GP di Mantova! Ultima gara del Mondiale!

15.07 I piloti si preparano al cancelletto di partenza! Tra pochi minuti si parte! Sale la tensione!

15.03 La classifica della race-1 della MXGP:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:20.709 18 0:00.000 0:00.000 1:55.921 5 51.863

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:23.174 18 0:02.465 0:02.465 1:56.397 6 51.651

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:23.533 18 0:02.824 0:00.359 1:56.775 7 51.484

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:09.193 18 0:48.484 0:45.660 1:57.121 4 51.332

5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:16.871 18 0:56.162 0:07.678 1:58.109 2 50.902

6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:18.080 18 0:57.371 0:01.209 1:59.221 7 50.427

7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:18.816 18 0:58.107 0:00.736 1:58.503 4 50.733

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:19.299 18 0:58.590 0:00.483 1:58.215 7 50.856

9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:20.784 18 1:00.075 0:01.485 1:58.629 5 50.679

10 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:23.324 18 1:02.615 0:02.540 1:59.590 12 50.272

11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:28.927 18 1:08.218 0:05.603 1:59.849 3 50.163

12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:30.061 18 1:09.352 0:01.134 1:58.385 6 50.783

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:35.056 18 1:14.347 0:04.995 1:59.302 7 50.393

14 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:39.256 18 1:18.547 0:04.200 1:58.796 5 50.608

15 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:44.555 18 1:23.846 0:05.299 1:58.429 7 50.765

16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:47.501 18 1:26.792 0:02.946 2:00.718 7 49.802

17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:52.057 18 1:31.348 0:04.556 2:00.500 4 49.892

18 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:53.811 18 1:33.102 0:01.754 2:01.443 16 49.505

19 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:57.826 18 1:37.117 0:04.015 2:01.423 9 49.513

20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:21.456 18 2:00.747 0:23.630 2:02.103 9 49.237

21 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 35:31.922 17 1 lap 1 lap 2:02.905 3 48.916

22 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 35:44.761 17 1 lap 0:12.839 2:02.768 4 48.97

23 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 33:10.464 16 2 laps 1 lap 2:00.453 11 49.912

24 860 La Scala, Andrea ITA FMI GASGAS 35:35.290 16 2 laps 2:24.826 2:07.542 2 47.137

25 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 36:51.341 16 2 laps 1:16.051 2:09.879 4 46.289

26 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 29:34.354 14 4 laps 2 laps 2:03.369 2 48.732

27 197 Polas, Denis SVK SMF KTM 22:15.212 10 8 laps 4 laps 2:07.898 6 47.006

28 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 12:40.247 6 12 laps 4 laps 1:57.254 4 51.273

29 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 5:32.004 2 16 laps 4 laps 3:20.226 2 30.026

30 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 2:12.696 1 17 laps 1 lap 0:00.000 0

14.59 Nel frattempo a Mantova è stato premiato Maxime Renaux, campione del mondo della MX2 con Yamaha. Tra poco la classe regina.

14.56 La sfida è apertissima, invece, per il Mondiale. Febvre ed Herlings sono a pari punti alla vigilia della race-2. Il primo che arriva al traguardo è automaticamente campione!

14.53 Sarà una gara speciale quella che ci apprestiamo a vivere. Si chiude infatti un’era visto che tra pochi minuti assisteremo l’ultima competizione della carriera di Tony Cairoli, leggenda del Motocross che ha annunciato il ritiro al termine di questa annata.

14.50 Herlings o Febvre, chi vincerà il Mondiale? Bentornati amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara-2 del GP di Mantova, competizione che determinerà il campione 2021. Tra pochi minuti si parte!

13.05 Grazie per averci seguito in questa diretta. L’appuntamento è per questo pomeriggio con una gara-2 che saluterà Antonio Cairoli ed eleggerà il nuovo campione del mondo della MXGP. Un saluto a tutti!

13.02 Herlings e Febvre hanno lottato ad armi pari nella prima gara. KTM ha giocato di squadra, una situazione da tenere in considerazione che potrebbe ripresentarsi per la race-2.

13.00 Peccato per Cairoli. Il siciliano si appresta a rifarsi questo pomeriggio in quella che di fatto sarà l’ultima prova nella MXGP. Il #222, caduto dopo un contatto con Seewer, è pronto per salutare il proprio pubblico.

12.55 La classifica finale della prima prova del GP di Mantova:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:20.709 18 0:00.000 0:00.000 1:55.921 5 51.863

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:23.174 18 0:02.465 0:02.465 1:56.397 6 51.651

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:23.533 18 0:02.824 0:00.359 1:56.775 7 51.484

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:09.193 18 0:48.484 0:45.660 1:57.121 4 51.332

5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:16.871 18 0:56.162 0:07.678 1:58.109 2 50.902

6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:18.080 18 0:57.371 0:01.209 1:59.221 7 50.427

7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:18.816 18 0:58.107 0:00.736 1:58.503 4 50.733

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:19.299 18 0:58.590 0:00.483 1:58.215 7 50.856

9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:20.784 18 1:00.075 0:01.485 1:58.629 5 50.679

10 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:23.324 18 1:02.615 0:02.540 1:59.590 12 50.272

11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:28.927 18 1:08.218 0:05.603 1:59.849 3 50.163

12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:30.061 18 1:09.352 0:01.134 1:58.385 6 50.783

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:35.056 18 1:14.347 0:04.995 1:59.302 7 50.393

14 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:39.256 18 1:18.547 0:04.200 1:58.796 5 50.608

15 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:44.555 18 1:23.846 0:05.299 1:58.429 7 50.765

16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:47.501 18 1:26.792 0:02.946 2:00.718 7 49.802

17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:52.057 18 1:31.348 0:04.556 2:00.500 4 49.892

18 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:53.811 18 1:33.102 0:01.754 2:01.443 16 49.505

19 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:57.826 18 1:37.117 0:04.015 2:01.423 9 49.513

20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:21.456 18 2:00.747 0:23.630 2:02.103 9 49.237

21 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 35:31.922 17 1 lap 1 lap 2:02.905 3 48.916

22 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 35:44.761 17 1 lap 0:12.839 2:02.768 4 48.97

23 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 33:10.464 16 2 laps 1 lap 2:00.453 11 49.912

24 860 La Scala, Andrea ITA FMI GASGAS 35:35.290 16 2 laps 2:24.826 2:07.542 2 47.137

25 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 36:51.341 16 2 laps 1:16.051 2:09.879 4 46.289

26 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 29:34.354 14 4 laps 2 laps 2:03.369 2 48.732

27 197 Polas, Denis SVK SMF KTM 22:15.212 10 8 laps 4 laps 2:07.898 6 47.006

28 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 12:40.247 6 12 laps 4 laps 1:57.254 4 51.273

29 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 5:32.004 2 16 laps 4 laps 3:20.226 2 30.026

30 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 2:12.696 1 17 laps 1 lap 0:00.000 0

12.52 La gara-2 determinerà le sorti della MXGP 2021. Lo spettacolo è assicurato!

12.50 Herlings vince gara-1 del GP di Mantova! L’olandese di KTM aggancia in classifica Febvre che chiude secondo davanti a Gajser! Il Mondiale si deciderà questo pomeriggio!

12.49 Ultimo giro! Herlings deve resistere ancora per pochi chilometri. Attenzione a Febvre!

12.47 Herlings appare in grado di gestire la prima posizione, Febvre deve vedersela anche con l’Honda di Gajser.

12.46 Herlings deve resistere ancora due lunghi giri. I rivali si stanno avvicinando, tutto può ancora succedere in quel di Mantova!

12.45 Tre giri alla fine! I primi 3 sono racchiusi in meno di 3 secondi con Gajser che attacca Febvre! Sarebbe importantissimo questo soprasso per Herlings.

12.43 Herlings mantiene un piccolo gap sul francese, la Honda di Gajser attacca il #3 del gruppo!

12.41 Herlings perde qualche decimo, attenzione a Gajser che nell’ultimo passaggio è stato il più veloce dei primi 3! Un ipotetico sorpasso del portacolori di Honda su Febvre sarebbe oltremodo importante per l’olandese che comanda la corsa.

12.40 Herlings mantiene il proprio margine, 5 minuti al termine di questa gara-1.

12.39 La classifica aggiornata:

1 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 21:33.773 11 1:55.921 5 1:58.086 1:57.785 1:57.821 0:29.973 0:31.223 Inter 2

2 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 21:36.827 11 0:03.054 0:03.054 1:56.397 6 1:57.608 1:57.656 1:58.788 0:30.099 0:31.067 Inter 2

3 3 243 Gajser, Tim SLO HON 21:39.887 11 0:06.114 0:03.060 1:56.775 7 1:57.615 1:58.101 1:58.215 0:30.330 0:31.081 Inter 2

4 4 61 Prado, Jorge ESP KTM 21:56.928 11 0:23.155 0:17.041 1:58.109 2 2:01.500 2:01.408 2:00.651 0:31.208 Inter 1

5 5 172 Boisrame, Mathys FRA KAW 22:00.172 11 0:26.399 0:03.244 1:58.503 4 2:01.362 2:01.758 2:00.668 0:32.162 Inter 1

6 6 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 22:00.281 11 0:26.508 0:00.109 1:57.121 4 2:00.830 1:58.860 1:59.688 0:30.956 Inter 1

7 7 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 22:04.499 11 0:30.726 0:04.218 1:58.215 7 2:01.184 2:01.592 2:01.893 0:30.892 Inter 1

8 8 70 Fernandez, Ruben ESP HON 22:06.646 11 0:32.873 0:02.147 1:58.385 6 2:02.957 2:02.417 2:02.424 0:30.574 Inter 1

9 9 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 22:07.168 11 0:33.395 0:00.522 1:59.221 7 2:02.092 2:01.113 2:00.537 0:30.925 Inter 1

10 10 919 Watson, Ben GBR YAM 22:07.618 11 0:33.845 0:00.450 1:58.629 5 2:01.504 2:02.872 2:00.452 0:30.866 Inter 1

12.37 Sale a tre secondi il gap tra Herlings e Febvre. La lotta per il Mondiale è destinata a concludersi questo pomeriggio in una race-2 da non perdere.

12.36 Febvre non sembra in grado di riprendere Herlings che ora è in controllo della situazione. Il portacolori della Kawasaki ha speso molto per riportarsi sull’olandese ed ora appare in difficoltà.

12.33 Herlings mantiene il comando delle operazioni! Febvre è sempre secondo con più di 2 secondi di ritardo.

12.32 Nuovo gap: Herlings guida con 2.5 secondi di vantaggio sulla moto #3, protagonista assoluta di questa corsa.

12.32 Febvre all’attacco! Il leader del Mondiale vuole allungare alla viglia della decisiva race-2 di questo pomeriggio! Herlings sembra rispondere in questo momento.

12.31 ROMAIN FEBVRE! La Kawasaki ha guadagnato oltre 1 secondo su Herlings!

12.29 Herlings al comando con 4 secondi di margine su Febvre. La gara non è ancora finita, ma in questo momento l’alfiere di KTM sta annullando il proprio gap in classifica.

12.28 Cairoli si ritira! Errore da parte dell’elvetico, diretto rivale in classifica per il quarto posto assoluto.

12.26 CAIROLI! Caduta per il siciliano dopo un contatto con Seewer! Moto danneggiata per il nostro connazionale che perde terreno. Gajser sale terzo nel frattempo su Prado.

12.25 Solo ora Prado deve arrendersi a Febvre che ora proverà disperatamente a riprendere Herlings che ha preso più di 1 secondo di margine. Ottima prestazione di Cairoli che con Gajser (Honda) attacca il podio!

12.24 MOMENTO CHIAVE! Herlings allunga, Febvre non riesce a passare Prado!

12.23 DA TERZO A PRIMO! Herlings passa Febvre e viene lasciato passare dal compagno di box! L’olandese è leader, mentre il #3 di Kawasaki non riesce a passare lo spagnolo.

12.23 Herlings arriva! Lotta a tre per la leadership, a due per il titolo. L’olandese approfitta della bagarre per la testa per accorciare su Febvre e Prado.

12.21 Romain Febvre! La Kawasaki #3 attacca Prado che prova a resistere! Attendiamo a Herlings che potrebbe tornare sui primi due!

12.20 Bandiera gialla nel primo settore della pista. Caduta per un centauro che è stato trasportato in sicurezza in barella dai commissari di percorso. Attendiamo comunicazioni in merito.

12.20 Febvre vs Prado! Continua la lotta per la leadership della corsa.

12.18 Prado resiste al primo assalto di Febvre, Cairoli è quinto dopo i primi minuti di gara. Herlings precede il #222 di KTM.

12.17 Febvre all’attacco di Prado che sembra non avere il passo per gestire la leadership. Il francese cerca di allungare in classifica su Herlings, diretto rivale per il titolo!

12.16 Prado parte bene, Febvre insegue lo spagnolo di KTM che è uscito indenne dalla prima insidiosa curva. Cairoli è al momento in quarta piazza davanti a Herlings.

12.15 Green flag! Scatta la race-1 del GP di Mantova! Si accende la lotta per il Mondiale 2021!

12.13 Attenzione alla partenza, oltremodo importante in una pista molto dura in cui non è semplice superare. Sono pochi i metri che portano alla prima curva verso sinistra, ogni errore può costare caro.

12.10 La classifica dei tempi delle prove libere del GP di Mantova:

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:51.652 4 0:00.000 0:00.000 12 53.846

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:52.162 8 0:00.510 0:00.510 11 53.601

3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:52.592 6 0:00.940 0:00.430 10 53.396

4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:52.833 3 0:01.181 0:00.241 6 53.282

5 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 1:52.836 4 0:01.184 0:00.003 10 53.281

6 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:53.235 4 0:01.583 0:00.399 12 53.093

7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:53.779 8 0:02.127 0:00.544 10 52.839

8 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:54.111 9 0:02.459 0:00.332 11 52.686

9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:54.157 6 0:02.505 0:00.046 10 52.664

10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 1:54.271 2 0:02.619 0:00.114 9 52.612

11 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 1:54.539 4 0:02.887 0:00.268 13 52.489

12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 1:54.915 8 0:03.263 0:00.376 11 52.317

13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 1:54.962 2 0:03.310 0:00.047 8 52.296

14 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:55.152 11 0:03.500 0:00.190 11 52.209

15 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 1:55.260 2 0:03.608 0:00.108 10 52.16

16 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 1:55.287 4 0:03.635 0:00.027 10 52.148

17 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 1:55.310 5 0:03.658 0:00.023 9 52.138

18 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 1:55.434 9 0:03.782 0:00.124 11 52.082

19 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 1:55.649 4 0:03.997 0:00.215 11 51.985

20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:55.945 6 0:04.293 0:00.296 10 51.852

21 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:56.047 5 0:04.395 0:00.102 7 51.807

22 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 1:56.094 11 0:04.442 0:00.047 11 51.786

23 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 1:56.113 5 0:04.461 0:00.019 12 51.777

24 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 1:56.922 5 0:05.270 0:00.809 10 51.419

25 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 1:57.720 5 0:06.068 0:00.798 9 51.07

26 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 1:57.973 6 0:06.321 0:00.253 11 50.961

27 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 1:58.248 8 0:06.596 0:00.275 10 50.842

28 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 2:00.234 11 0:08.582 0:01.986 11 50.002

29 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 2:00.948 4 0:09.296 0:00.714 8 49.707

30 860 La Scala, Andrea ITA FMI GASGAS 2:04.778 4 0:13.126 0:03.830 7 48.182

31 197 Polas, Denis SVK SMF KTM 2:05.194 4 0:13.542 0:00.416 9 48.021

32 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 2:08.346 3 0:16.694 0:03.152 10 46.842

12.06 Cairoli cerca l’ultimo acuto in carriera, pronto a lasciare in bellezza il proprio mondo. Ricordiamo che il #222 non sarà più presente in griglia, verrà ritirato dalla MXGP.

12.03 Febvre è il favorito d’obbligo per questa prova. Il francese ha l’opportunità di confermarsi in vitta alla classifica generale con la propria Kawasaki. Tutto resta ancora aperto visto i soli 3 punti di scarto sull’olandese Jeffrey Herlings.

12.00 Tutto è pronto per una competizione da non perdere. La pista di Mantova accoglie il secondo atto stagionale per i protagonisti del Mondiale Motocross, il terzo se consideriamo il GP delle Nazioni vinto dall’Italia.

11.53 Tutto è pronto nell’impianto lombardo per l’ultimo capitolo della storica carriera di Antonio Cairoli. Si chiude quest’oggi un era del mondo del Motocross, tra pochi minuti la race-1.

11.50 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Mantova, ultimo atto della MXGP 2021. Tra pochi minuti si parte!

La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Mantova 2021, ultima tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito intitolato a Tazio Nuvolari va in scena l’atto conclusivo di questa intensissima stagione e si preannuncia grande spettacolo. Tanta carne al fuoco per questo appuntamento infrasettimanale che fa calare il sipario su una memorabile annata agonistica, si resta sul tracciato lombardo dopo l’evento di tre giorni fa e si deciderà davvero tutto nelle due gare in programma (ore 12.15 e 15.10).

Tony Cairoli chiude la sua gloriosa carriera. Il siciliano saluta il grande motocross dopo aver vinto nove titoli iridati e scritto pagine memorabili per la storia di questo sport. L’alfiere della KTM cercherà di chiudere in bellezza, provando a conquistare il successo che metterebbe la ciliegina sulla torta a un’epopea semplicemente leggendaria. Gli appassionati delle ruote grasse seguiranno poi da vicino la lotta a tre per la conquista del Mondiale.

Il francese Romain Febvre è in testa alla classifica, ma l’olandese Jeffrey Herlings insegue ad appena tre lunghezze di distacco, mentre lo sloveno Tim Gajseer si trova a -15. Herlings sembra favorito in sella alla sua KTM, ma il transalpino della Kawasaki cercherà di resistere e il balcanico della Honda proverà a rimontare per vincere il suo terzo titolo iridato consecutivo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Mantova 2021, ultima tappa del Mondiale Motocross MXGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.15 con gara-1, poi alle ore 15.10 spazio a gara-2. Buon divertimento a tutti.

