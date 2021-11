LIVE Motocross, GP Mantova MXGP in DIRETTA: il saluto di Tony Cairoli. Febvre e Herlings si giocano il Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Mantova 2021, ultima tappa del Mondiale Motocross MXGP. Sul circuito intitolato a Tazio Nuvolari va in scena l’atto conclusivo di questa intensissima stagione e si preannuncia grande spettacolo. Tanta carne al fuoco per questo appuntamento infrasettimanale che fa calare il sipario su una memorabile annata agonistica, si resta sul tracciato lombardo dopo l’evento di tre giorni fa e si deciderà davvero tutto nelle due gare in programma (ore 12.15 e 15.10).

Tony Cairoli chiude la sua gloriosa carriera. Il siciliano saluta il grande motocross dopo aver vinto nove titoli iridati e scritto pagine memorabili per la storia di questo sport. L’alfiere della KTM cercherà di chiudere in bellezza, provando a conquistare il successo che metterebbe la ciliegina sulla torta a un’epopea semplicemente leggendaria. Gli appassionati delle ruote grasse seguiranno poi da vicino la lotta a tre per la conquista del Mondiale.

Il francese Romain Febvre è in testa alla classifica, ma l’olandese Jeffrey Herlings insegue ad appena tre lunghezze di distacco, mentre lo sloveno Tim Gajseer si trova a -15. Herlings sembra favorito in sella alla sua KTM, ma il transalpino della Kawasaki cercherà di resistere e il balcanico della Honda proverà a rimontare per vincere il suo terzo titolo iridato consecutivo.

Si inizia alle ore 12.15 con gara-1, poi alle ore 15.10 spazio a gara-2.

