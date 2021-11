VIDEO Motocross MXGP, GP Mantova: highlights e sintesi. Herlings campione del mondo, Tony Cairoli ai saluti

Oggi, mercoledì 10 novembre, il Mondiale motocross ha visto andare in scena l’ultima tappa della manifestazione: in programma a Mantova c’è stato il GP Città di Mantova, sia per la MXGP che per la MX2. Grande motivo di interesse è stata la volata a tre per il Mondiale della MXGP: vince il neerlandese Jeffrey Herlings, primo a quota 708, davanti al francese Romain Febvre, secondo con 703, ed allo sloveno Tim Gajser, terzo a quota 688.

