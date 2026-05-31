MXGP, Lucas Coenen domina gara-2 a Teutschenthal. Andrea Adamo sale sul podio!
Dominio assoluto di Lucas Coenen (KTM) nella seconda manche del GP di Germania, settimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Nella classe regina del motocross, il belga ha centrato la terza doppietta stagionale. Dopo essersi imposto in gara-1, Coenen ha concesso il bis con una prestazione autoritaria, offrendo una dimostrazione del proprio talento sul difficile e insidioso tracciato di Teutschenthal.
Fango e profondi canali hanno caratterizzato una manche particolarmente impegnativa, nella quale Coenen è stato abilissimo a conquistare la leadership dopo l’holeshot di un eccellente Andrea Adamo. Con un ritmo nettamente superiore rispetto alla concorrenza, il pilota della tabella rossa ha preceduto di 4″841 il suo principale rivale nella lotta iridata, l’olandese Jeffrey Herlings (Honda), vincitore su questo tracciato nella passata stagione.
Straordinaria la prova di Adamo che, nella sua stagione da rookie in MXGP, è riuscito a resistere agli attacchi del campione del mondo in carica Romain Febvre. L’alfiere della KTM, trionfatore in MX2 un anno fa, ha messo in mostra velocità, carattere e personalità contro un avversario ben più esperto, penalizzato anche da una caduta nel tentativo di ricucire il distacco.
Al traguardo, il siciliano ha chiuso terzo con un ritardo di 25″605 dalla vetta, mentre Febvre si è dovuto accontentare della quarta posizione a 28″046. Completa la top-5 l’olandese Kai de Wolf (Husqvarna), staccato di 40″060. Positivi anche i risultati degli altri italiani: Alberto Forato (Fantic) ha terminato in nona posizione a 58″284, seguito da Andrea Bonacorsi (Ducati), decimo a 1’00″488. Più attardato Federico Tuani (Honda), che ha concluso al 28° posto.
Grazie a questo successo, il terzo a livello di Gran Premi in stagione, Coenen ha consolidato la propria leadership nel campionato, portando a 31 punti il vantaggio su Herlings. Adamo occupa invece la nona posizione nella classifica generale con 211 punti.
CLASSIFICA GARA-2 GP GERMANIA MXGP 2026
1 5 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:47.752 0.000 46.902 25
2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Honda HRC PETRONAS Honda 34:52.593 4.841 46.794 22
3 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:13.357 25.605 46.334 20
4 1 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:15.798 28.046 46.280 18
5 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:27.812 40.060 46.019 16
6 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:31.739 43.987 45.934 15
7 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC PETRONAS Honda 35:41.229 53.477 45.731 14
8 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 35:44.468 56.716 45.662 13
9 303 FORATO, Alberto ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:46.036 58.284 45.628 12
10 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 35:48.240 1:00.488 45.581 11
11 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:48.831 1:01.079 45.569 10
12 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:02.578 1:14.826 45.279 9
13 83 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 36:11.248 1:23.496 45.098 8
14 93 GEERTS, Jago BEL FMB MRT Racing Team Beta Beta 36:19.406 1:31.654 44.930 7
15 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 36:24.049 1:36.297 44.834 6
16 4 ELZINGA, Rick NED KNMV Venrooy KTM Racing KTM 36:27.358 1:39.606 44.766 5
17 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Sarholz Racing Team KTM 36:29.701 1:41.949 44.718 4
18 300 LUDWIG, Noah GER DMSB KTM Sarholz Racing Team KTM 36:36.716 1:48.964 44.576 3
19 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:40.831 1:53.079 44.492 2
20 55 SPIES, Maximilian GER DMSB Becker Racing KTM 36:42.818 1:55.066 44.452 1
21 919 WATSON, Ben GBR ACU Dirt Store Triumph Racing Triumph 36:46.933 1:59.181 44.369 0
22 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM 35:06.341 -1 Lap 43.754 0
23 224 TERESAK, Jakub CZE ACCR KTM 35:09.975 3.634 43.678 0
24 138 VOXEN KLEEMANN, William DEN DMU KTM 35:14.302 7.961 43.589 0
25 131 NICKEL, Cato GER DMSB KMP HONDA RACING TEAM BY DVAG Honda 35:20.223 13.882 43.467 0
26 470 KOENIG, Peter GER DMSB KTM 35:23.792 17.451 43.394 0
27 410 THUNECKE, Max GER DMSB Suzuki 35:45.507 39.166 42.955 0
28 123 TUANI, Federico ITA FMI Honda 35:50.192 43.851 42.861 0
29 260 KOCH, Nico GER DMSB Becker Racing KTM 36:16.804 1:10.463 42.337 0
30 991 SCHEU, Mark GER DMSB Suzuki 36:48.950 1:42.609 41.721 0
31 278 VERMIJL, Thomas BEL FMB Becker Racing GASGAS 36:22.562 -2 Laps 39.587 0
32 931 FLEISSIG, Marco GER DMSB Yamaha 35:36.407 -3 Laps 37.746 0
33 338 OLSSON, Filip SWE SVEMO Honda 23:35.029 -7 Laps 40.706 0
34 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Yamaha 18:27.943 -9 Laps 41.591 0
35 64 PAPE, Romain FRA FFM Yamaha 16:09.036 -10 Laps 41.608 0
36 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 14:39.966 -11 Laps 39.274 0
37 696 GWERDER, Mike SUI SWISSMOTOHTS KTM Racing Team KTM 11:41.252 -12 Laps 41.069 0
38 52 GERHARDSSON, Albin SWE SVEMO Yamaha 7:39.022 -14 Laps 37.645 0
39 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Fantic Factory Racing MXGPFantic 2:39.865 -17 Laps 0.000 0
16 VIALLE, Tom FRA FFM Honda HRC PETRONAS Honda did not start
36 GREUTMANN, Nico SUI SWISSMOTOMX-Academy Honda Racing by Meuwissen Motorsports Honda did not start
781 HSU, Brian GER FMI Honda did not start