LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Germania 2026, riparte la sfida Coenen contro Herlings.

Il Mondiale di Motocross nella classe MXGP entra in una fase calda della stagione e il circuito tedesco può pesare molto nella sfida per la vetta della classifica. La battaglia più attesa è quella tra Lucas Coenen e Jeffrey Herlings.

Il giovane fenomeno belga arriva in Germania da leader del Mondiale di MXGP con 289 punti, ma il margine sul campione olandese è di appena 8 lunghezze. Alle loro spalle troviamo l’attuale campione Romain Febvre, Tim Gajser, Tom Vialle, Maxime Renaux e Kay de Wolf, in una classifica ancora molto aperta dopo le prime sei tappe.

Presenti anche gli italiani. Andrea Adamo occupa la nona posizione in classifica con 171 punti da debuttante, mentre Alberto Forato è nella dodicesima piazza momentanea a quota 104. Presenti anche Mattia Guadagnini attualmente infortunato e Andrea Bonacorsi, quest’ultimo chiamato a una domenica concreta su una pista dove partire forte sarà fondamentale. Niente da fare invece per Mattia Guadagnini che sarà sostituito da Elzinga. Ma la news del weekend è la separazione da subito tra Jeremy Seewer e la Ducati che continua al momento con due moto (Vlaanderen e Bonacorsi).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Germania 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!