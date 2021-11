Motocross MXGP, Jeffrey Herlings trionfa in gara-1 a Mantova e agguanta Febvre in vetta alla classifica. Ritiro per Cairoli

Un successo d’autorità. L’olandese Jeffrey Herlings (KTM) si è aggiudicato gara-1 del GP di Mantova, ultimo round del Mondiale 2021 di MXGP. Nella classe regina del Motocross il neerlandese ha fatto vedere una prestazione di alto profilo che gli ha permesso di prevalere davanti al francese Romain Febvre (Kawasaki) di 2″465 e allo sloveno Tim Gajser (Honda) di 2″824. Un riscontro che darà alla seconda manche, in programma alle ore 15.10, un connotato ancora più importante perché Herlings ha agganciato in classifica generale Febvre (683 punti entrambi), mentre Gajser dovrà sperare essenzialmente in un errore di entrambi essendo ora a -17 dal vertice.

Una run nella quale il migliore nell’holeshot, come al solito, è stato lo spagnolo Jorge Prado su KTM, ma la verve dell’iberico si è esaurita in poco per una velocità sul giro non all’altezza dei migliori. A farsi largo, infatti, è stato Herlings che con manovre d’alta scuola si è liberato della compagnia ed è andato via in fuga, impostando un ritmo indiavolato.

Ha cercato di rispondere Febvre, bravo a conquistare la seconda posizione, ma lo strenuo inseguimento non ha portato i frutti sperati. Una gara-1 nella quale voleva dare forti segnali di vitalità anche Tony Cairoli, all’ultima ‘recita’ davanti al suo pubblico con nove Mondiali e 94 GP vinti all’attivo. Una prova sfortunata per lui visto il contatto con Jeremy Seewer (Yamaha), giunto quarto, e il ritiro conseguente. Il siciliano si augura di rifarsi nella seconda manche.

A completare il quadro della top-10 troviamo quindi Seewer a 48″484, Prado a 56″161, il danese Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) a 57″371, il francese Mathys Boisrame (Kawasaki) a 58″107, l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 58″590, il britannico Ben Watson (Yamaha) a 1’00″075 e il neerlandese Brian Bogers (GasGas) a 1’02″615. Molto indietro gli italiani con Alessandro Lupino il migliore in 23ma posizione su KTM.

CLASSIFICA GP MANTOVA MXGP 2021 GARA-1

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:20.709 18 0:00.000 0:00.000 1:55.921 5 51.863

2 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:23.174 18 0:02.465 0:02.465 1:56.397 6 51.651

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:23.533 18 0:02.824 0:00.359 1:56.775 7 51.484

4 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:09.193 18 0:48.484 0:45.660 1:57.121 4 51.332

5 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:16.871 18 0:56.162 0:07.678 1:58.109 2 50.902

6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:18.080 18 0:57.371 0:01.209 1:59.221 7 50.427

7 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:18.816 18 0:58.107 0:00.736 1:58.503 4 50.733

8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:19.299 18 0:58.590 0:00.483 1:58.215 7 50.856

9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:20.784 18 1:00.075 0:01.485 1:58.629 5 50.679

10 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:23.324 18 1:02.615 0:02.540 1:59.590 12 50.272

11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:28.927 18 1:08.218 0:05.603 1:59.849 3 50.163

12 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 36:30.061 18 1:09.352 0:01.134 1:58.385 6 50.783

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:35.056 18 1:14.347 0:04.995 1:59.302 7 50.393

14 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 36:39.256 18 1:18.547 0:04.200 1:58.796 5 50.608

15 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:44.555 18 1:23.846 0:05.299 1:58.429 7 50.765

16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:47.501 18 1:26.792 0:02.946 2:00.718 7 49.802

17 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:52.057 18 1:31.348 0:04.556 2:00.500 4 49.892

18 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:53.811 18 1:33.102 0:01.754 2:01.443 16 49.505

19 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 36:57.826 18 1:37.117 0:04.015 2:01.423 9 49.513

20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:21.456 18 2:00.747 0:23.630 2:02.103 9 49.237

21 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 35:31.922 17 1 lap 1 lap 2:02.905 3 48.916

22 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 35:44.761 17 1 lap 0:12.839 2:02.768 4 48.97

23 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 33:10.464 16 2 laps 1 lap 2:00.453 11 49.912

24 860 La Scala, Andrea ITA FMI GASGAS 35:35.290 16 2 laps 2:24.826 2:07.542 2 47.137

25 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 36:51.341 16 2 laps 1:16.051 2:09.879 4 46.289

26 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 29:34.354 14 4 laps 2 laps 2:03.369 2 48.732

27 197 Polas, Denis SVK SMF KTM 22:15.212 10 8 laps 4 laps 2:07.898 6 47.006

28 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 12:40.247 6 12 laps 4 laps 1:57.254 4 51.273

29 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 5:32.004 2 16 laps 4 laps 3:20.226 2 30.026

30 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 2:12.696 1 17 laps 1 lap 0:00.000 0

Foto: LPS