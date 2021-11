Il fato si è compiuto ed è Jeffrey Herlings a festeggiare. ‘L’olandese volante’ della KTM ha vinto gara-2 del GP di Mantova, ultimo round del Mondiale 2021 di MXGP, e si laureato campione del mondo per la seconda volta in carriera nella massima cilindrata del Motocross. Per il neerlandese si tratta del quinto iride in totale, tenendo conto dei successi del 2012, 2013 e 2016 in MX2 e del 2018 in MXGP. Una degna chiusura in cui il successo dell’orange è pienamente meritato e il trionfo nella seconda manche dopo la prima è la conferma di ciò. Herlings si è imposto con 1″497 di margine sul campione uscente Tim Gajser (Honda) e sull’alfiere della Kawasaki Romain Febvre a 40″317.

Una gara-2 nella quale l’olandese ha preso il controllo nelle prime battute, costringendo Febvre agli straordinari. Una guida sopra gli standard che ha portato il transalpino a commettere un grave errore e a perdere diverso tempo. Ne hanno approfittato il pilota della KTM e lo stesso Gajser che ha cercato in tutti i modi di contendere la vittoria di questa run al neerlandese.

Niente da fare, perché JH84 voleva festeggiare in bellezza e l’ha fatto in maniera inequivocabile. Ha concluso, invece, in decima piazza la sua ultima gara di carriera Tony Cairoli. Un percorso fantastico quello del siciliano, costellato da nove titoli mondiali e 94 GP vinti. Un percorso glorioso terminato con top- 10 a 1’04″187 dal vincitore.

A completare il quadro dei migliori dieci troviamo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 43″028, l’olandese Brian Bogers (GASGAS) a 45″510, lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 47″004, l’altro iberico Jorge Prado (KTM) a 50″991, il neerlandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 58″563, il belga Jeremy Van Horebeek (Beta) a 1’00″963 e appunto Cairoli. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, da considerare il 12° posto di Alessandro Lupino (KTM) a 1’08″493 e il 23° di Andrea La Scala (GASGAS).

CLASSIFICA GP MANTOVA 2021 MXGP – GARA-2

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:29.493 0.000 50.818 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:30.990 1.497 50.782 22

3 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 36:11.307 41.814 49.839 20

4 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:12.521 43.028 49.811 18

5 189 BOGERS, Brian NED KNMV Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 36:15.003 45.510 49.754

6 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda 114 Motorsports Honda 36:16.497 47.004 49.720 15

7 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:20.484 50.991 49.629 14

8 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:28.056 58.563 49.458 13

9 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 36:30.456 1:00.963 49.403 12

10 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:33.680 1:04.187 49.331 11

11 109 WRIGHT, Dylan CAN CMA Honda 114 Motorsports Honda 36:36.544 1:07.051 49.266 10

12 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 36:37.986 1:08.493 49.234 9

13 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 36:38.634 1:09.141

14 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:39.127 1:09.634 49.209 7

15 7 JASIKONIS, Arminas LTU LMSF Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 36:57.183 1:27.690

16 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 37:01.731 1:32.238 48.708 5

17 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 37:05.239 1:35.746 48.631 4

18 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 37:06.793 1:37.300 48.597 3

19 92 GUILLOD, Valentin SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 37:31.947 2:02.454 48.054 2

20 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 35:54.705 -1 Lap 47.433 1

21 75 ROOSIORG, Hardi EST EMF KTM 36:01.360 6.655 47.287 0

22 197 POLAS, Denis SVK SMF KTM 35:46.440 -2 Laps 44.815 0

23 860 LA SCALA, Andrea ITA FMI GASGAS 36:35.694 49.254 43.809 0

24 79 HOARAU, Timothée FRA FFM Kawasaki 36:52.118 1:05.678 43.484 0

25 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 29:11.391 -4 Laps 48.058 0

26 172 BOISRAME, Mathys FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 27:00.889 -5 Laps 48.218 0

27 920 VALENTIN, Ander ESP RFME Husqvarna 21:09.200 -8 Laps 47.368 0

28 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 10:36.217 -13 Laps 47.248 0

FOTOCATTAGNI