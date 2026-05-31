MXGP, Lucas Coenen fa festa in gara-1 a Teutschenthal. Ritiro per Herlings

A Teutschenthal fa festa Lucas Coenen. Il giovane belga non perde mai la prima posizione, controlla per tutti i 30′ e conquista la gara-1 del Gran Premio della Germania 2026, settimo appuntamento del Mondiale MXGP. Agevolato anche dalle battaglie dietro di lui, il pilota KTM non ha praticamente dovuto vincere nessun duello, avendo vita facile fino al traguardo.

Risultato che diventa fondamentale in ottica classifica piloti visto il risultato del suo grande rivale Jeffrey Herlings. L’olandese cade a 12′ dal termine e si ritira, lasciando sul tracciato punti prezioso per continuare la rincorsa al belga. Dietro è Tim Gajser (Yamaha, +04.947) ad assicurarsi un secondo posto mantenuto fin dalla prima curva. Lo sloveno non è mai riuscito ad avvicinarsi alla prima posizione di Coenen, non rischiando niente nel finale.

Per la terza posizione è battaglia fino alla fine. Prima è Andrea Adamo a superare Fernandez, poi lo spagnolo soprassa il siciliano causandone la caduta. Negli ultimi minuti Febvre va all’attacco di Fernandez ma nel tentativo di centrare il podio la Kwasaki del francese va in terra. Riesce quindi a salire sul gradino più basso del podio Ruben Fernandez (Honda, +16.681). Quindi quarto Maxime Renaux (Yamaha, +19.783), quinto Kay de Wolf (Husqvarna, +36.372). Sesto un brillante Alberto Forato (Fantic, +42.925), seguito da uno sfortunato Andrea Adamo (KTM, +1.07.904). Alle alle ore 17.00 per gara-2.