VIDEO Tony Cairoli cade in gara-1 a Mantova: l’incidente con Seewer

Si è disputata oggi, mercoledì 10 novembre, l’ultima tappa dell Mondiale motocross: in programma a Mantova c’era il GP Città di Mantova, sia per la MXGP che per la MX2. Si trattava dell’ultima prova della carriera per Tony Cairoli, che da qualche mese aveva deciso di dire basta a fine stagione. Per l’azzurro incidente con Seewer e ritiro in Gara-1 e decimo posto in Gara-2.

VIDEO L’INCIDENTE CAIROLI-SEEWER IN GARA-1

FOTOCATTAGNI