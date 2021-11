L’Italia dei motori sta per vivere una tre-giorni davvero non semplice da gestire. Nel breve volgere di poche ore, infatti, saluteranno la carriera agonistica due leggende come Valentino Rossi e Tony Cairoli. Il primo dirà “addio” al mondo delle due ruote domenica in occasione del Gran Premio di Valencia della MotoGP, il siciliano, invece, lo dirà al motocross già domani, mercoledì 10 novembre, in occasione del Gran Premio Città di Mantova, ultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2021.

Sul tracciato lombardo, quindi, si andrà a concludere una carriera leggendaria, senza mezzi termini. Il fuoriclasse nato a Patti ha messo in scena una vera e propria epopea in questo sport, e lo saluta a 36 anni, dopo 9 titoli mondiali complessivi, 94 Gran Premi vinti e 179 podi su 277 gare disputate. Come a Valentino Rossi, anche nel suo caso, è sempre mancato il decimo alloro della carriera, ma la sua grandezza non si misura certamente con un titolo in più, o meno.

A differenza del nativo di Tavullia, inoltre, Tony Cairoli se ne va ancora sulla cresta dell’onda e come un grandissimo protagonista del campionato 2021. Il titolo è svanito anche per colpa di qualche infortunio di troppo, ma non sono mancate le prove brillanti negli ultimi mesi, come il successo a Pietramurata di poche settimane fa.

La stagione della MXGP, mai così vibrante nelle ultime annate, si deciderà solamente domani, nelle ultime due manche della gara numero 18 della stagione. Davanti a tutti in classifica troviamo il francese Romain Febvre con 661 punti, contro i 658 di Jeffrey Herlings (che paga a carissimo prezzo l’assenza per infortunio in Repubblica Ceca), mentre al terzo posto rimane il campione uscente, Tim Gajser a quota 646. Tony Cairoli è quarto ma staccatissimo, con 534 punti, ma con la consapevolezza di essere pronto per l’ultima gara della carriera e di essere l’ago della bilancia per il titolo.

Domenica, dopotutto, ha concluso al terzo posto nel complessivo il Gran Premio di Lombardia e, se saprà ripetersi, potrebbe andare a togliere punti pesanti a chi si sta giocando il titolo. La sua voglia di vincere è immutata, ovviamente, e proverà in ogni modo a salutare il motocross con l’ultimo grande acuto, in un mercoledì che sarà storico ad ogni modo, con il titolo della classe regina ancora in bilico tra tre grandi rivali e una leggenda che saluterà il suo mondo dopo ben 9 allori iridati.

