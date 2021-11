Francesco “Pecco” Bagnaia primo, Jorge Martin secondo, Jack Miller terzo. Questo è stato il podio, tutto in salsa Ducati, del Gran Premio della Comunitat Valenciana, diciottesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo la scuderia di Borgo Panigale ha ribadito quanto fatto nelle ultime settimane, ovvero dominare la scena.

Il team bolognese continua a proporsi in maniera prorompente in questa fase conclusiva del campionato, con Bagnaia capace di vincere in 4 delle ultime 6 uscite, con l’amaro in bocca della caduta di Misano 2, senza la quale la stagione si sarebbe protratta fino ad oggi con il titolo iridato ancora in bilico.

Il commento di Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, conferma la soddisfazione del team emiliano: “Il risultato di oggi è davvero un traguardo importante per noi e questa è una giornata storica per Ducati. Avere tre nostre moto sul podio è un sogno, soprattutto perché si è trattato di una gara con distacchi davvero ravvicinati. Pecco, Jorge e Jack hanno fatto davvero una prova incredibile e ottenere così anche il titolo squadre è davvero bellissimo”.

Dall’Igna prosegue nel suo discorso: “Sono felicissimo e ringrazio tutto il personale di Ducati Corse per il loro impegno e dedizione in questa stagione. Arrivare fino a qui ha richiesto un enorme sforzo da parte di tutti! Ora continueremo a lavorare sodo per cercare di riportare anche il titolo piloti a Borgo Panigale nella prossima stagione”.

Credit; MotoGP.com Press