LIVE Sinner-Schwartzman, Finale ATP Anversa in DIRETTA: è caccia al quinto titolo e alle Finals di Torino!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman, match valido per la finale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile. Primo incontro di sempre tra i due giocatori: sfida equilibrata con il #13 e il #14 al mondo a confronto, prime due teste di serie del tabellone belga. L’atto conclusivo singolare si giocherà dopo quella di doppio tra gli olandesi Koolhof/Rojer e i francesi Mahut/Martin.

Jannik Sinner torna in campo dopo la seconda semifinale raggiunta ad Anversa dopo quella del 2019 persa contro Stan Wawrinka. La vittoria di ieri per 6-2 6-2 contro il sudafricano Lloyd Harris gli ha permesso di raggiunge il quinto atto conclusivo del 2021, il sesto in carriera dopo Sofia dello scorso anno escludendo le Next Gen ATP Finals 2019. L’azzurro vuole il quarto successo annuale e soprattutto la posizione #11 scavalcando Felix Auger-Aliassime.

Anche Diego Schwartzman non ha perso set sin qui in Belgio proprio come l’azzurro: a partire dal secondo turno l’argentino ha vinto contro Andy Murray per 6-4 7-6(6). Ai quarti di finale e in semifinale invece il sudamericano ha eliminato gli americani Brandon Nakashima per 6-4 6-2 e Jenson Brooksby per 6-4 6-0. Il classe 1992 gioca la sua seconda finale dell’anno dopo quella vinta in casa a Buenos Aires.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman, match valido per la finale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come secondo match di giornata sul Campo Centrale, dopo la finale di doppio maschile delle ore 14 tra gli olandesi Koolhof/Rojer e i francesi Mahut/Martin, il primo partire dalle ore 16.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SkySport Tennis e su Supertennis, in diretta streaming su Sky Go e Now oltre che su SupertenniX. Buon divertimento a tutti.

Credit: Belga – David Pintens