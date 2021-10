È tutto pronto per l’esordio di Matteo Berrettini nell’ATP 500 di Vienna. Nel primo turno l’azzurro (testa di serie numero 3) affronterà sul cemento austriaco il qualificato Alexei Popyrin (n.74 del ranking). La partita è in programma per domani alle 19:00 circa (sarà il quarto incontro di giornata sul campo centrale). Il vincitore del match sfiderà poi negli ottavi di finale uno tra il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.27 ATP) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.18 del ranking).

Il numero 1 d’Italia partirà sicuramente favorito nell’incontro di domani, ma dovrà fare attenzione a non sottovalutare l’australiano. L’unico precedente tra i due risale ai sedicesimi di finale degli US Open 2019, dove fu Berrettini ad avere la meglio in 4 set al termine di un match tutt’altro che semplice (6-4 6-4 6-7 7-6 il risultato finale in favore dell’azzurro).

Per il romano sarà importante fare bene in questo torneo anche per aiutare Sinner nella corsa per le ATP Finals di Torino. Ai quarti di finale infatti l’azzurro potrebbe incontrare sulla sua strada il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie numero 5), grande avversario dell’altoatesino nella classifica Race.

Qui di seguito tutte le informazioni riguardo il match di Berrettini. Il numero 1 d’Italia giocherà domani intorno alle 19 nel quarto incontro di giornata sul campo centrale. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e su Sky e in diretta streaming su supertennits.tv, Sky Go, Now Tv. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA 1° TURNO ATP VIENNA 2021

Lunedì 25 ottobre

Quarto match dalle 14.00: Matteo Berrettini (ITA) (3) – Alexey Popyrin (AUS)

In precedenza sul Campo Centrale si disputeranno i seguenti match: Basilashvili-Carreno Busta, Alcaraz-Evans, Hurkacz-Murray. Dunque la sfida dell’azzurro andrà in scena nella serata italiana.

MATTEO BERRETTINI – ALEXEY POPYRIN, PRIMO TURNO ATP 500 VIENNA: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre)

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming, gratis, su supertennis.tv.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse