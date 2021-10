Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2021. Già 4 tornei vinti. Montepremi e cifre

Jannik Sinner si è reso protagonista di una stagione eccellente: ha vinto ben quattro tornei (ATP 500 di Washington; tre ATP 250 a Melbourne, Sòfia, Anversa), ha perso la finale del Masters 1000 di Indian Wells, ha giocato gli ottavi di finale al Roland Garros e agli US Open. Risultati di qualità che hanno permesso all’altoatesino di issarsi all’undicesimo posto del ranking ATP e di restare in corsa per la qualificazione alle ATP Finals.

Il 20enne ha appena festeggiato il trionfo sul cemento indoor della località belga, ha portato a casa punti importanti per cercare di strappare l’accesso al torneo di fine stagione e ha già la testa sul torneo ATP 500 di Vienna e sul Masters 1000 di Parigi, dove dovrà fare risultato per continuare a inseguire l’evento di Torino. Nel frattempo l’azzurro può anche ritenersi soddisfatto per il montepremi raccolto nel corso di questa stagione. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2021 grazie ai suoi risultati sportivi?

Il montepremi ufficializzato dalla ATP ammonta a 1,44 milioni di euro (per la precisione 1.441.254 euro). A questa cifra, che ripetiamo essere composta dai premi di gara ed essere aggiornata settimanalmente dalla ATP (in dollari statunitensi, noi abbiamo già aggiunto l’importo di Anversa). In carriera ha invece toccato i 2,7 milioni di euro (per la precisione 2.697.808 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER NEL 2021?

1.441.254 euro.

Foto: Lapresse