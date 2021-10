Subito dopo la sconfitta in finale contro Jannik Sinner, Diego Schwartzman non ha perso tempo a far capire di non essere deluso. Semplicemente, e l’ha chiarito in modo inequivocabile nelle parole della premiazione, ha incontrato un avversario che lo ha privato di ogni possibile chance. Per lui è l’ottava finale persa sulle 12 giocate, ma non c’è nessuna amarezza.

Queste le parole del “Peque”, molto lusinghiere nei confronti dell’altoatesino: “Voglio dire due parole a Jannik. Hai giocato in maniera incredibile. Oggi non ho avuto nessuna occasione. Credo che tu vincerai tanti, tanti altri titoli in carriera. Sei anche una gran bella persona, oltre che un gran competitore. Ed è molto importante essere una brava persona fuori dal campo. Complimenti al tuo team“.

C’è naturalmente spazio anche per il proprio percorso: “Grazie al mio team, alla mia fidanzata, al mio coach, a quelli che mi hanno aiutato a essere arrivato a giocare tre finali qui. Io tornerò per avere un’altra chance l’anno prossimo. Voglio dire una cosa, per finire: grazie a voi per essere venuti. So che è stato così difficile avere l’arena piena, grazie all’organizzazione per aver portato la gente al palazzetto. Grazie ancora, ci vediamo l’anno prossimo“.

Rivedremo Schwartzman proprio nei prossimi giorni, a Vienna, e proprio contro un altro giocatore italiano, Fabio Fognini. Potenzialmente la sua strada potrebbe incrociarsi di nuovo con Lorenzo Musetti, da cui perse ad Acapulco, benché il toscano non parta favorito con il francese Gael Monfils.

Foto: LaPresse