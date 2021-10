Jannik Sinner in Finale ad Anversa: orario, prossimo avversario, tv, streaming

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo ATP 250 di Anversa, sconfiggendo in due set il malcapitato sudafricano Lloyd Harris. Il tennista italiano ha giganteggiato in lungo e in largo sul cemento indoor della località belga, meritandosi così l’accesso all’atto conclusivo. L’attuale numero 13 al mondo ha espresso un livello davvero stellare, chiudendo i conti in maniera perentoria e guadagnandosi il diritto di affrontare il vincente del match tra lo statunitense Jenson Brooksby e l’argentino Diego Schwartzman.

Il 20enne, che lunedì sarà almeno numero 12 del ranking ATP (numero 11 in caso di vittoria), sta cercando di conquistare il maggior numero di punti possibile in ottica qualificazione alle ATP Finals. L’appuntamento con la finale del torneo ATP 250 di Anversa è per domenica 24 ottobre (ore 16.30): indubbiamente l’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non potrà permettersi di sottovalutare l’avversario che si troverà di fronte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale ATP 250 di Anversa con Jannik Sinner in campo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e su Sky; in diretta streaming su supertennits.tv, Sky Go, Now Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JANNIK SINNER, FINALE ATP 250 ANVERSA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 OTTOBRE:

16.30 Finale ATP 20 Anversa: Jannik Sinner vs Brooksby/Schwartzman

FINALE ATP 250 ANVERSA: AVVERSARIO JANNIK SINNER

Il vincente della semifinale tra lo statunitense Jenson Brooksby e l’argentino Diego Schwartzman.

JANNIK SINNER, FINALE ATP 250 ANVERSA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming, gratis, su supertennis.tv.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse