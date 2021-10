CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.04 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

18.03 Ecco le statistiche del match: Jannik Sinner ha piazzato 8 ace a 0 e due doppi falli contro l’unico dell’argentino nel primo set. Percentuali altissime per l’azzurro al servizio: 91% di punti vinti con la prima e 62% con la seconda, annullando 2 palle break su 2. per l’argentino invece percentuali complicate: 48% di punti vinti con la prima e 45% con la seconda con 3 palle break salvate su 7. 60 punti vinti a 33 per il classe 2001.

18.00 Jannik Sinner è il nuovo campione di Anversa! L’azzurro domina in poco più di un’ora Diego Schwartzman e vince 6-2 6-2 il quinto torneo in carriera, il quarto su cinque finali nel 2021. L’italiano ha conquistato un trofeo in cui non ha perso set mostrando un’intensità e una sicurezza senza precedenti, proprio come quest’oggi in cui ha ottenuto ben 4 break in due parziali. Da domani sarà 11 al mondo e a Vienna riprenderà la corsa verso la top10 e la qualificazione a Torino.

FINE SECONDO SET

6-2 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER!!!! L’AZZURRO È IL NUOVO CAMPIONE DI ANVERSA

40-30 Doppio fallo dell’italiano.

40-15 DUE MATCH POINT SINNER!!!!

30-15 DIRITTO MICIDIALE DI SINNER DAL CENTRO DEL CAMPO!

15-15 Rovescio diagonale di poco lungo dell’azzurro.

15-0 Servizio e rovescio di Sinner.

5-2 Schwartzman allunga il match ma adesso l’azzurro può chiudere la sfida.

40-15 Rovescio violento ma lungo di Sinner.

30-15 Ottima prima di Schwartzman.

15-15 In rete il recupero di rovescio dell’azzurro dopo il diritto lungolinea di Schwartzman.

0-15 Ottimo diritto dal fondo del campo per Sinner.

5-1 ALTRO ROVESCIO VINCENTE DI SINNER! L’argentino non trova profondità e ora deve allungare il match.

40-15 Malissimo l’argentino da fondocampo: diritto steccato da Sinner e rovescio manovrato in rete per Schwartzman.

30-15 Risposta lunga dell’azzurro.

15-15 Ottima risposta di Schwartzman: lento Sinner in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Sinner.

4-1 ALTRO BREAK SINNER! L’azzurro può scappare via.

40-AD SINNER DA SBALLO DA FONDOCAMPO! Rovescio lungolinea imprendibile dall’azzurro dopo il diritto ad aprirsi il campo.

40-40 Risposta sbagliata dal classe 2001 che permette di respirare al sudamericano.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Sul nastro il rovescio in manovra dell’argentino.

30-30 Gran risposta sulla seconda da parte dell’azzurro.

30-15 Scarico il rovescio lungolinea di Sinner dal centro del campo.

15-15 Scappa via il diritto dell’argentino sulla risposta profonda di Sinner.

15-0 Rovescio lungo di Sinner.

3-1 SERVIZIO A ZERO DI SINNER! L’azzurro si avvicina al titolo un passetto alla volta.

40-0 Scappa via la risposta dell’argentino.

30-0 Servizio e diritto a sventaglio dell’azzurro.

15-0 Ace di Sinner.

2-1 Arriva il game per Schwartzman che prova a tornare in partita.

40-30 Altro errore in fase difensiva da parte dell’argentino che non trova il campo.

40-15 Servizio e diritto in corridoio da parte dell’argentino.

40-0 Risposta sbagliata dall’italiano.

30-0 Servizio e diritto di Schwartzman.

15-0 Ottima prima del 14 al mondo.

2-0 0 punti per l’argentino in questo secondo set.

40-0 Schwartzman non trova la risposta sulla prima di Sinner.

30-0 Gran prima dell’italiano.

15-0 PALLA CORTA DELIZIOSA DI SINNER! L’azzurro domina il punto, si apre il campo con il rovescio e chiude a rete.

1-0 BREAK IMMEDIATO DI SINNER! L’azzurro toglie il fiato all’argentino.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! INIZIO DI SET SUBITO SCINTILLANTE

0-30 Gran diagonale vinta dall’italiano che vince il confronto imposto dall’argentino.

0-15 Ottima prima di Schwartzman ma risposta vincente di Sinner.

INIZIO SECONDO SET

17.22 Jannik Sinner da sballo nel primo parziale della finale di Anversa, vinto per 6 giochi a 2 grazie ai break ottenuti nel terzo e quinto gioco ma soprattutto ai cinque set point ottenuti e le due chance di break annullate ai danni di Diego Schwartzman.

FINE PRIMO SET

6-2 PRIMO SET JANNIK SINNER AL QUINTO TENTATIVO!

40-30 Schwartzman non molla e trova un gran diritto lungolinea.

40-15 Rovescio magistrale di Sinner deviato sfortunatamente dal nastro.

40-0 Ace di Sinner.

30-0 Risposta lunga dell’argentino.

15-0 Ottima prima di Sinner.

5-2 Arriva il secondo game della Finale per il sudamericano che resiste alle due chance dell’italiano.

AD-40 Caparbio l’argentino a spingere da fondocampo e reggere l’urto dei colpi dell’azzurro.

40-40 DI POCO LARGO IL DIRITTO LUNGOLINEA DI SINNER! Gran diagonale di rovescio giocata dall’italiano.

40-AD ALTRA CHANCE PER SINNER! L’argentino non riesce a reggere il ritmo profondo dell’azzurro.

40-40 Lunga la risposta dell’italiano.

30-40 PALLA BREAK E SET POINT! Doppio fallo di Schwartzman.

30-30 Buona prima centrale dell’argentino.

15-30 In rete il diritto a sventaglio di Sinner dopo la diagonale di rovescio.

0-30 Schwartzman non trova il campo in uscita dal servizio.

0-15 Diritto vincente da fondocampo di Sinner.

5-1 SINNER ANNULLA DUE CHANCE DI BREAK E CONFERMA IL DOPPIO BREAK! Schwartzman deve tornare in partita.

AD-40 SINNER DA IMPAZZIRE DA FONDOCAMPO! Schwartzman prova a muovere l’avversario ma il diritto lungolinea dell’azzurro è mortifero.

40-40 Prima esterna di Sinner.

40-AD ALTRA CHANCE PER L’ARGENTINO! Sinner non trova il campo con il diritto.

40-40 SINNER MARTELLA DA FONDOCAMPO! L’argentino va in affanno e non trova il campo in manovra con il diritto.

30-40 PALLA BREAK SCHWARTZMAN! Piccolo passaggio a vuoto di Sinner.

30-30 Risposta vincente di Schwartzman con il rovescio.

30-15 Servizio e diritto di Sinner dopo il rovescio diagonale.

15-15 GRAN ROVESCIO DI SINNER! Schwartzman in ritardo in uscita dalla risposta.

0-15 Diritto lungo dal centro del campo da parte di Sinner.

4-1 DOPPIO BREAK SINNER! DIRITTO FULMINEO IN RISPOSTA

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER!!!!! MA COME STA GIOCANDO?!!!!

15-30 Schwartzman sale in cattedra con il diritto e torna a vincere un punto.

0-30 SINNER INGIOCABILE! Rovescio longilinea ad aprirsi il campo e diritto diagonale vincente.

0-15 Sinner è impressionante in risposta e toglie il ritmo all’argentino.

3-1 Servizio a zero del 13 al mondo.

40-0 Servizio vincente dell’azzurro.

30-0 Risposta lunga del classe ’92.

15-0 Ace di Sinner.

2-1 BREAK IMMEDIATO DI SINNER! Inizio impressionante dell’azzurro.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Diritto diagonale impressionante dell’italiano.

15-30 Diritto steccato dall’argentino.

15-15 Risposta profonda di Sinner con il rovescio.

15-0 Stecca in risposta dell’azzurro.

1-1 Ace di Sinner e ottimo inizio in battuta.

40-15 Di poco lungo il diritto in uscita dal servizio dell’italiano.

40-0 Ace dell’italiano.

30-0 Prima vincente di Sinner.

15-0 ACCELERAZIONE FULMINEA DI SINNER! Gran diritto dell’azzurro.

0-1 Buon esordio al servizio di Schwartzman.

40-30 Lunga l’accelerazione dell’argentino.

40-15 Rovescio lungo di Sinner nel tentativo di manovra.

30-15 Schwartzman trova un ottimo contropiede di diritto.

15-15 Ottima risposta di rovescio dell’azzurro.

15-0 Di poco lungo il diritto lungolinea di Sinner.

0-0 Si comincia ad Anversa! Batte l’argentino.

INIZIO PRIMO SET

16.40 L’azzurro ha vinto il sorteggio e scelto di ricevere.

16.38 Per quanto riguarda gli italiani in Austria, il finalista dello scorso Lorenzo Sonego, che demolì Novak Djokovic, sfiderà Cristian Garin mentre la testa di serie #3, Matteo Berrettini, attende un qualificato. Jannik Sinner sfiderà Reilly Opelka al primo turno da testa di serie #7 mentre Lorenzo Musetti sfiderà Gael Monfils e Fabio Fognini contro Diego Schwartzman: possibile derby azzurro agli ottavi.

16.36 Comincia il riscaldamento in Belgio.

16.34 Tornando alla corsa verso la Race, in quel di Vienna Cameron Norrie, nemico #1 dell’azzurro dopo la vittoria di Indian Wells, sfiderà l’ungherese Marton Fucsovics. Casper Ruud invece incontrerà Lloyd Harris e infine Hubert Hurkacz contro la wild card britannica Andy Murray.

16.32 Giocatori in campo ad Anversa!

16.30 Il tennista argentino è crollato in classifica rispetto allo scorso anno quando raggiunse ben tre finali tra Cordoba, Roma e Colonia perdendo rispettivamente contro Cristian Garin, Novak Djokovic e Alexander Zverev.

16.28 Il classe 1992 gioca la sua seconda finale dell’anno dopo quella vinta in casa a Buenos Aires a inizio anno contro il connazionale e padrone di casa Francisco Cerundolo sconfitto 6-1 6-2.

16.26 Ai quarti di finale e in semifinale invece il sudamericano ha eliminato gli americani Brandon Nakashima per 6-4 6-2 e Jenson Brooksby per 6-4 6-0.

16.24 Anche Diego Schwartzman non ha perso set sin qui in Belgio proprio come l’azzurro: a partire dal secondo turno l’argentino ha vinto contro Andy Murray per 6-4 7-6(6).

16.22 Il classe 2001 in caso di vittoria si porterebbe a 110 punti da Hubert Hurkacz che sarà impegnato come gli altri contendenti, a cui si aggiunge anche Casper Ruud, in quel di Vienna.

16.20 Per quanto riguarda la Race verso Torino, l’azzurro ha 2745 punti, a 50 punti da Cameron Norrie che sarebbe scavalcato con una vittoria giungendo a 2845 punti.

16.18 L’azzurro vuole il quarto successo annuale e soprattutto la posizione #11 scavalcando Felix Auger-Aliassime dato che vincendo salirebbe a 3260 punti in classifica.

16.16 Ad inizio anno ha vinto contro Stefano Travaglia mentre negli USA ha sconfitto Mackenzie McDonald e infine Gael Monfils a Sofia dopo la vittoria dello scorso anno su Vasek Pospisil.

16.14 Si tratterebbe della quarta vittoria dell’anno su cinque finali dopo la sconfitta all’ATP 1000 di Miami contro il polacco Hubert Hurkacz. L’altoatesino ha vinto poi i tornei di Melbourne, Washington e Sofia.

16.12 Jannik Sinner vuole il quinto successo in carriera alla sesta finale in carriera a livello ATP escludendo la vittoria contro Alex de Minaur alle Next Gen Finals di Milano 2019.

16.10 L’italiano è giunto sin qui dopo il bye al primo turno, la vittoria nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti per 7-5 6-2 e i quarti di finale vinti contro Arthur Rinderkench per 6-4 6-2.

16.08 L’azzurro perse 6-3 6-2 contro lo svizzero dopo aver battuto al primo turno il polacco Kamil Majchrzak per 6-4 6-2, il francese Gael Monfils 6-3 6-2 e Francis Tiafoe ai quarti di finale per 6-4 3-6 6-3.

16.06 Jannik Sinner torna in campo dopo la seconda semifinale raggiunta ad Anversa dopo quella del 2019 persa contro Stan Wawrinka. La vittoria di ieri per 6-2 6-2 contro il sudafricano Lloyd Harris gli ha permesso di raggiunge il quinto atto conclusivo del 2021.

16.04 Primo incontro di sempre tra i due giocatori: sfida equilibrata con il #13 e il #14 al mondo a confronto, prime due teste di serie del tabellone belga pronti a darsi battaglia sul Campo Centrale.

16.02 La partita è in programma come secondo match di giornata sul Campo Centrale, dopo la finale di doppio maschile delle ore 14 tra gli olandesi Koolhof/Rojer e i francesi Mahut/Martin dove i francese hanno trionfato 6-0 6-1, il primo partire dalle ore 16.30

16.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Diego Schwartzman, match valido per la finale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile.

Credit: Belga – David Pintens