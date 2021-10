LIVE Sinner-Novak 6-4 6-2, ATP Vienna in DIRETTA: proiezioni ranking e ATP Race. Top10 ad una vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

JANNIK SINNER AD UNA VITTORIA DALLA TOP10 NEL RANKING ATP!

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP RACE: SINNER IN CORSIA DI SORPASSO SU HURKACZ!

LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK SINNER

SINNER-RUUD: PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO, TV, STREAMING

SCONTRO DIRETTO TRA SINNER E RUUD: IL PRECEDENTE

COSA DEVE FARE JANNIK SINNER PER SUPERARE HURKACZ E RUUD A VIENNA NELLA RACE

VIDEO HIGLIGHTS SINNER-NOVAK

LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUUD

18.28 Con questa sesta vittoria consecutiva dell’azzurro la nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Novak finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire partita dopo partita la lotta alle Atp Finals e le emozioni del finale della stagione tennistica. Un caro saluto e a presto!

18.27 Sinner che affronterà uno tra Sonego e Ruud domani come ultimo match di giornata. I due sono impegnati in questo momento nel terzo set. Con entrambi i giocatori non ha precedenti l’altoatesino.

18.26 Sinner con questa vittoria si porta appena a 10 punti dalla top 10 e a 30 punti da Hurkacz che in questo momento occupa l’ultima posizione utile per andare alle Atp Finals di Torino.

18.24 Un Sinner non brillantissimo, ma estremamente efficace quello che batte Novak. L’azzurro ancora non ha perso il servizio in questo torneo, annullando quest’oggi sei palle break sulle sei concesse. Buono il rendimento con la prima di servizio: 76% di resa e 55% con la seconda. 38% di punti vinti in risposta contro un avversario che ha servito discretamente.

6-4 6-2 GAME, SET & MATCH SINNER! L’azzurro non stecca e vola ai quarti di finale a Vienna!

40-30 Si trova la palla addosso sul rovescio dal centro del campo Novak. Match point per l’azzurro.

30-30 Servizio al corpo rapido e preciso scagliato da Sinner.

15-30 Gran dritto in corsa di Sinner che si difende alla grande da lontano.

0-30 Doppio fallo per Sinner che si complica ancora una volta il turno di battuta.

0-15 Costruisce bene il punto Sinner, salvo sbagliare la chiusura con il dritto.

5-2. Servizio vincente e Novak prolunga la sua partita. Sinner servirà per volare ai quarti di finale.

40-0 Guadagna campo alla grande con il dritto l’austriaco! Sempre in spinta in questo palleggio il giocatore di casa.

30-0 Serve and volley vincente per Novak.

15-0 Ace al centro scagliato da Novak.

5-1. Senza nessun problema Sinner conferma il vantaggio di due break nel secondo set.

40-30 Servizio esterno e dritto a sventaglio vincente a campo aperto.

30-30 Gran dritto in diagonale di Novak che poi sfonda per vie centrali.

30-15 Secondo ace per Sinner: spolverata la riga al centro.

15-15 Stavolta il nastro trattiene il dritto di Sinner.

15-0 CHE SMASH A RIMBALZO DI SINNER! Effetto ad uscire strettissimo dopo un’ottima difesa in pallonetto di Novak.

4-1. Novak interrompe l’emorragia dopo un parziale di cinque giochi a zero in favore di Sinner.

40-15 Ottimo servizio al corpo: il giocatore di Wiener Neustadt può sbloccarsi in questo secondo set.

30-15 Cambia molto bene Sinner con il lungolinea di rovescio.

30-0 Stavolta il lob tentato da Sinner non rimane in campo.

15-0 Serve bene il giocatore austriaco.

4-0. Angolo pazzesco trovato con il dritto da Sinner. L’azzurro risale da 0-40 e continua a non cedere il servizio in questo torneo.

A-40 Strappa con il dritto Novak: subentra anche un po’ di frustrazione adesso.

40-40 Prima al corpo vincente! Annullate tutte e tre le palle break!

30-40 Il nastro aiuta Sinner! Rovescio completamente smorzato ed imprendibile per l’austriaco!

15-40 Sale bene sopra la palla con il dritto Sinner, togliendo il tempo a Novak.

0-40 Un altro errore per Sinner in lunghezza con il dritto: arrivano tre palle break consecutive per Novak.

0-30 Spinge ancora bene Novak, mettendo pressione sul servizio di Sinner.

0-15 Si prende lo sventaglio Novak accelerando bene in risposta.

3-0 DOPPIO BREAK SINNER!!!!!! PALLONETTO DA CAPOGIRO!!!! Servizio e dritto in sicurezza per Novak, Sinner arriva in corsa e mette sulla riga un lob semplicemente impossibile!! Che livello adesso per l’azzurro!

30-40 La prima palla break è annullata da un buon servizio dell’austriaco.

15-40 Guadagna campo Sinner con un’altra grande risposta e raccoglie il punto a rete. Palla break che chiuderebbe l’incontro.

15-30 Risposta aggressiva di Sinner con il dritto avendo i piedi piantati dentro il campo.

15-15 Trova angoli estremamente acuti Novak con il rovescio, alla fine Sinner cede.

0-15 CHE PASSANTE DI SINNER!! Da lontanissimo di polso gioca una palla strettissima! Che sensibilità!

2-0. Importante per Sinner confermare il break, annullando una palla dell’aggancio.

A-40 Perde campo Novak grazie ad una buona prima di Sinner.

40-40 Prima vincente ed incitamento per Sinner!

30-40 Brutto errore per Sinner che colpisce male il rovescio. Palla del controbreak immediato per Novak.

30-30 Scappa di un soffio a lato il rovescio lungolinea di Novak!

15-30 Prova ad osare Novak con il rovescio, ma non trova il campo in lunghezza.

0-30 Bene Novak che trova un angolo interessante con il rovescio ed affonda con il dritto dalla parte opposta.

0-15 In corridoio il dritto di Sinner dopo il servizio.

1-0 BREAK SINNER! Se ne va lungo il recupero dell’austriaco e l’azzurro mette la freccia anche nel secondo set.

30-40 SULLA RIGA IL DRITTO DI SINNER! Sempre più lontano Novak, Sinner continua ad insistere sul dritto anomalo incrociato e trova un angolo strettissimo. Palla break.

30-30 Primo doppio fallo anche per l’austriaco e subito problemi al servizio.

30-15 Buona risposta, poi Sinner non riesce a trovare il dritto vincente.

15-15 Strappa con il dritto Sinner provando a mettere i piedi dentro il campo.

0-15 Imprime subito la legge del più forte Sinner giocando alla grande in difesa.

INIZIO SECONDO SET

17.46 Un primo set non esaltante, ma concreto giocato da Sinner. Bravo l’altoatesino ad annullare due pericolose palle break nel quarto gioco per poi accelerare i ritmi sul 3-3 e piazzare lo strappo decisivo. Il sudtirolese ottiene l’84% di punti con la prima, mettendo la prima palla di servizio il 61% delle volte.

6-4 PRIMO SET SINNER! Spinge bene con il dritto dietro al servizio l’azzurro che si aggiudica il primo parziale.

40-15 Sposta molto bene il suo avversario Sinner: arrivano due set point consecutivi.

30-15 In progressione Novak! Parte da lontano, guadagna campo con il dritto profondo e chiude in lungolinea!

30-0 Si allontana dal campo Novak per far partire lo scambio con il dritto, ma sbaglia in profondità.

15-0 Non contiene la risposta bloccata Novak.

5-4. Bravo Novak che tiene il servizio con il secondo ace. Sinner adesso serve per chiudere il primo parziale.

40-15 Buon recupero da lontano di Novak, Sinner sbaglia ancora con il dritto.

30-15 Esagera nella ricerca del vincente Novak da una posizione estremamente decentrata.

30-0 Buona prima scagliata dall’austriaco.

15-0 Servizio e dritto in avanzamento in rapidità: ottima uscita di Novak.

5-3. Buona prima per Sinner che conferma la fuga in questo primo set!

40-30 Secondo doppio fallo per Sinner: è scappato troppo verso sinistra il lancio di palla.

40-15 Ancora un servizio al centro vincente! Possibilità di salire sul 5-3.

30-15 Prima ad uscire piazzata da Sinner!

15-15 Colpisce il dritto con il peso del corpo all’indietro Sinner e sbaglia in lunghezza.

15-0 Arriva il primo ace da parte di Sinner!

4-3 BREAK SINNER! Dritto profondissimo giocato dall’azzurro, stecca Novak e il primo set finalmente si stappa e viene indirizzato da Sinner.

15-40 La prima viene annullata grazie ad un ottimo servizio a uscire.

0-40 Servizio e dritto, ma Sinner organizza un ottimo passante: tre palle break.

0-30 Gratuito di Novak con il rovescio da fondocampo! Situazione delicata per l’austriaco.

0-15 Alza la traiettoria, carica il dritto Sinner e Novak viene spinto fuori dal campo.

3-3. Finalmente anche Sinner tiene la battuta senza affanni.

40-0 Prima robusta e rovescio a campo aperto vincente.

30-0 Sul nastro il rovescio di Novak quando si era entrati nello scambio.

15-0 Ottima prima al centro per Sinner.

2-3. Ancora un buon turno di battuta per Novak che non soffre e rimane avanti nel primo parziale.

40-15 Molto profondo ed incisivo lo slice di rovescio di Novak, Sinner sbaglia.

30-15 Primo ace per Dennis Novak!

15-15 Passante molto intelligente, rallentato di Sinner, Novak non trova la demi-volée.

15-0 Ottima prima al centro messa in campo da Novak.

2-2. Contropiede di dritto molto preciso per Sinner che annulla due palle break e risale in questo quarto gioco.

A-40 Servizio e dritto: punto finalmente rapido per Sinner.

40-40 Sinner decide di non prendersi rischi nello scambio e Novak sbaglia per primo con il rovescio.

30-40 Tiene lo scambio Novak sulla diagonale di rovescio, ma l’austriaco non trova l’uscita in lungolinea di dritto.

15-40 Arriva anche il doppio fallo per Sinner che concede quindi due palle break pericolose.

15-30 Non colpisce bene Novak, ma trova un grande angolo e Sinner non trova il campo con il dritto in allungo.

15-15 Macchinoso nell’uscita dal servizio con il rovescio Sinner.

15-0 Servizio esterno e dritto lungolinea: in sicurezza Sinner.

1-2. Con un’ottima prima esterna l’austriaco rimane al comando delle operazioni nel primo set.

40-30 Si costruisce bene il punto Novak, ma l’ultimo rovescio lungolinea esce di millimetri.

40-15 Se ne va il rovescio di Sinner da fondocampo: due palle per il 2-1 Novak.

30-15 Prova a venire avanti Novak con l’approccio in back, ma la palla si allarga in corridoio.

30-0 Il nastro aiuta Novak, rendendo il rovescio imprendibile per Sinner.

15-0 Pressa molto bene con il dritto Novak: alla fine Sinner desiste.

1-1. Spinge bene Sinner con il dritto dietro al servizio e tiene il servizio ai vantaggi.

A-40 Novak prova a sorprendere Sinner con un back corto, ma l’italiano non si fa sorprendere chiudendo con il dritto lungolinea in avanzamento.

40-40 Grande angolo trovato con il rovescio da Novak: l’austriaco trascina il game ai vantaggi.

40-30 Aggredisce bene Novak sulla seconda di Sinner, anticipando e prendendo la rete.

40-15 Prova ad uscire dallo scambio Novak con il dritto inside-in, sbagliando in larghezza.

30-15 Prima vincente al centro piazzata dall’altoatesino.

15-15 Trova gli ultimi centimetri di campo Novak in risposta e il dritto di Sinner scappa in corridoio.

15-0 Seconda ben lavorata da Sinner con il polso, rimbalza alta e Novak non controlla la risposta.

0-1. Tiene un buon ritmo nello scambio Novak e alla fine il primo a sbagliare è Sinner. Buon inizio per il giocatore di casa.

40-15 Ottima sortita a rete per Novak dopo il contropiede per raccogliere il punto.

30-15 Trova profondità Sinner con il dritto, spostando il suo avversario.

30-0 Tocca il nastro il dritto di Sinner, poi il colpo successivo è affossato in rete.

15-0 Subito prima vincente per il giocatore austriaco.

SI COMINCIA! DENNIS NOVAK AL SERVIZIO!

INIZIO PRIMO SET

17.02 Novak ha già dato un dispiacere ad un giocatore italiano qui a Vienna: l’idolo di casa al primo turno si è sbarazzato di Gianluca Mager in due tiebreak, al termine di una partita molto equilibrata.

17.00 Il miglior risultato Atp per Dennis Novak di quest’anno è stato proprio indoor a Montpellier dove ha raggiunto i quarti di finale. L’austriaco qualche settimana fa è arrivato in finale nel Challenger di Orleans, sempre indoor.

16.58 L’azzurro ieri ha dominato contro Reilly Opelka giocando una partita semplicemente perfetta al servizio e in risposta: solo nove punti persi alla battuta e ben tre break piazzati contro uno dei bombardieri del circuito.

16.56 Anche nel ranking il giocatore di Sesto Pusteria può fare un passo in avanti: in caso di successo potrebbe portarsi a soli 10 punti da Dominic Thiem che occupa l’ultima posizione della top 10.

16.54 Per Sinner è una partita particolarmente importante anche in ottica Atp Finals: l’azzurro può approfittare dello scivolone di Cameron Norrie che ha perso contro Felix Auger-Aliassime avendo avuto tre match point consecutivi a disposizione. In caso di successo l’altoatesino si porterebbe a 2925 punti nella race, ad appena 30 punti da Hurkacz, ultima piazza valida al momento per volare a Torino.

16.52 In particolare nel torneo belga, Sinner ha sbaragliato la concorrenza. Dopo qualche piccola difficoltà nei primi due turni contro Musetti e Rinderknech nei primi set, in semifinale e in finale l’azzurro ha rifilato due doppi 6-2 a Harris e Schwartzman.

16.50 E’ un Sinner in grandissima forma quello che si presenta a questa partita: l’azzurro ha vinto i 250 di Sofia ed Anversa ed ha raggiunto gli ottavi di finale a Indian Wells.

16.48 Si affrontano Jannik Sinner e Dennis Novak per la prima volta: i due non si erano mai trovati neanche nel circuito Challenger.

16.46 Benvenuti amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE di Sinner-Novak. Diego Schwartzman ha appena piegato Gael Monfils con il punteggio 7-6 4-6 6-2, qualificandosi ai quarti di finale del torneo di Vienna. Fra poco comincerà il match dell’azzurro.

16.14 Il secondo set se lo aggiudica Monfils con il punteggio di 6-4. Terzo set tra il francese e Schwartzman, al termine di questa partita comincerà Sinner-Novak sul Centrale di Vienna.

15.27 Ben ritrovati amici di OA Sport. È appena terminato il primo set della sfida tra Monfils e Schwartzman: El Peque se l’è aggiudicato al tiebreak. Al termine di questo incontro sarà la volta di Jannik Sinner opposto a Dennis Novak.

14.10 E’ appena iniziato il match Monfils-Schwartzman sul Centrale: al termine di questo match scenderà in campo Jannik Sinner.

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP RACE

JANNIK SINNER A DUE VITTORIE DALLA TOP10 NEL RANKING ATP

Il programma di Sinner-Novak – La corsa alle Finals di Jannik Sinner

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Dennis Novak, secondo turno dell’ATP 500 di Vienna. Altra partita importante per l’azzurro in ottica Atp Finals.

Miglior momento dell’anno per Sinner: l’altoatesino ha vinto a Sofia ed Anversa e nell’intermezzo ha raggiunto gli ottavi di finale ad Indian Wells. In particolar modo la scorsa settimana in Belgio, l’allievo di Riccardo Piatti ha dimostrato netti progressi al servizio, oltre che una condizione fisica spaziale. Buono anche il debutto nel torneo austriaco: 6-4 6-2 ad Opelka strappando ben tre volte il servizio allo statunitense grazie ad una prova mostre in risposta.

Di fronte ci sarà la wild card locale Dennis Novak. L’austriaco ha vinto al primo turno in due tiebreak contro il nostro Gianluca Mager, giocando un incontro decisamente solido al servizio, galvanizzato dal pubblico di casa. Il giocatore di Wiener Neustadt nelle scorse settimane si è qualificato ad Anversa e ha raccolto la finale nel Challenger di Orleans.

I due non si sono mai affrontati nel circuito maggiore, né a livello Challenger. Una vittoria permetterebbe a Sinner di andare a 3305 in classifica, a soli dieci punti dalla top-10 occupata da Dominic Thiem, mentre nella race andrebbbe a sole trenta lunghezze dalla nona posizione di Hurkacz che ad oggi permette di arrivare a Torino. Chi vince affronta uno tra Ruud e Sonego ai quarti di finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Novak, secondo turno dell’ATP 500 di Vienna. La partita è programmata come seconda dopo Monfils-Schwartzman sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.00. Noi vi aggiorneremo in tempo reale sull’orario d’inizio del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger