Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna e tornerà in campo nella serata di venerdì 29 ottobre per disputare il suo match sul cemento indoor della capitale austriaca. Per svariati motivi si tratterà di un incontro determinante per l’altoatesino: in caso di vittoria entrerà matematicamente nella top-10 del ranking ATP e compirebbe un passo importante in ottica qualificazione alle ATP Finals, obiettivo per il quale è strenuamente in lotta con il polacco Hubert Hurkacz e con il norvegese Casper Ruud.

L’altoatesino, attuale numero 11 al mondo, incrocerà il norvegese Casper Ruud, che ha eliminato Lorenzo Sonego al termine di un’autentica battaglia. Il numero 8 del ranking ATP è un avversario diretto di Sinner nella corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e si preannuncia una battaglia decisamente agguerrita. C’è un precedente tra i due giocatori: sedicesimi di finale proprio a Vienna lo scorso anno, vinse l’azzurro per 7-6(2), 6-3.

Il quarto di finale chiuderà il programma di giornata sul Campo Centrale. A partire dalle ore 14.00 si disputeranno, nell’ordine: Matteo Berrettini vs Carlos Alcarez, Felix Auger-Aliassime vs Alex de Minaur/Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas/Frances Tiafoe vs Diego Schwartzmann (non prima delle ore 17.30) e poi a seguire toccherà a questa attesissima sfida.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-XXX, quarto di finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e supertennis.tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-RUUD, QUARTO DI FINALE VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 29 OTTOBRE:

Quarto match dalle ore 14.00 Jannik Sinner vs Casper Ruud

SINNER-RUUD: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger