Internazionali d'ItaliaTennis
Quando gioca Sinner a Roma? Le date turno per turno e quando non ci sarà il giorno di riposo
Comincia a delinearsi dopo il sorteggio odierno il possibile percorso di Jannik Sinner al Foro Italico in occasione degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 stagionale e ultimo grande appuntamento sulla terra battuta in vista del Roland Garros. Già definita anche la data del debutto del numero uno al mondo, atteso in campo sabato 9 maggio al secondo turno contro uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen.
Come tutte le 32 teste di serie del torneo, il fuoriclasse azzurro usufruirà infatti di un bye al primo turno e comincerà il suo cammino romano direttamente ai trentaduesimi di finale per poi tornare in azione eventualmente due giorni più tardi (lunedì 11 maggio) affrontando uno tra Matteo Berrettini, l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik.
A quel punto, in caso di vittoria, Sinner sarebbe costretto a disputare l’ottavo di finale (con probabile sfida all’americano Frances Tiafoe o al francese Arthur Fils) già martedì 12 maggio senza un giorno di riposo nel mezzo. Il programma del 24enne altoatesino proseguirebbe poi ipoteticamente giovedì 14 con il quarto di finale e venerdì 15 con la semifinale, mentre l’ultimo atto degli Internazionali si terrà domenica 17 maggio.
CALENDARIO JANNIK SINNER A ROMA
Sabato 9 maggio: Jannik Sinner vs Sebastian Ofner o Alex Michelsen.
Lunedì 11 maggio: eventuale terzo turno.
Martedì 12 maggio: eventuale ottavo di finale.
Giovedì 14 maggio: eventuale quarto di finale.
Venerdì 15 maggio: eventuale semifinale.
Domenica 17 maggio: eventuale finale.