Sinner-Novak, ATP Vienna: programma, orario, tv, streaming ottavi di finale

Domani, giovedì 28 ottobre, Jannik Sinner scenderà in campo per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. Sul cemento austriaco, l’altoatesino (n.11 del mondo) affronterà Dennis Novak (n.116 del mondo).

Sulla carta un match non impossibile per Sinner che punta ai quarti di finale in questo torneo. L’azzurro, dopo aver battuto l’americano Reilly Opelka, ha dato seguito al momento di grande vena, vista la facilità con cui si è sbarazzato dello statunitense.

Jannik, però, dovrà fare attenzione dal momento che Novak è un rivale da prendere con le molle, visto quanto dimostrato nel corso del primo turno conto Gianluca Mager. Tennista che nei cinque colpi può fare molto male.

SINNER-NOVAK, ATP VIENNA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE:

2°incontro sul Centrale (inizio programma dalle 14.00) Jannik Sinner vs Dennis Novak

In precedenza, dalle ore 14.00 sempre sul Campo Centrale, ci sarà la sfida tra Gael Monfils e Diego Schwartzman.

SINNER-NOVAK: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e NOW.

Diretta streaming gratis su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse