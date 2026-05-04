Scissione completa nel curling femminile: prende forma il Team Zardini Lacedelli

Archiviato il quadriennio olimpico di Milano Cortina 2026, comincia di fatto una nuova era per il curling italiano. Dopo gli stravolgimenti avvenuti nel settore maschile, scatta infatti la rivoluzione anche in campo femminile con la scissione del Team Constantini in due formazioni diverse. In attesa di scoprire quali saranno le nuove compagne della campionessa olimpica di doppio misto a Pechino 2022, ha già preso forma ufficialmente il Team Zardini Lacedelli.

All’indomani dello scioglimento del Team Constantini nella forma in cui lo conoscevamo, è arrivato infatti sempre tramite i social l’annuncio della nascita di un’inedita compagine azzurra guidata da Giulia Zardini Lacedelli che rappresenterà il Curling Club Dolomiti. La 23enne ampezzana, pronta ad intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera nel ruolo di skip, sarà affiancata da Rachele Scalesse (promossa dalla Nazionale juniores), Marta Lo Deserto ed Elena Mathis.

A conti fatti Stefania Constantini perde ben tre (Zardini Lacedelli, Lo Deserto e Mathis) delle quattro compagne con cui ha giocato principalmente nell’ultimo triennio in Nazionale, ripartendo con ogni probabilità da Angela Romei e da altre due giocatrici che verranno definite in un secondo momento. “Ora è tempo di aprire un nuovo capitolo. La squadra ha deciso di intraprendere strade diverse e seguirà nuovi percorsi”, si leggeva nel comunicato che ufficializzava la dissoluzione del Team Constantini visto sul ghiaccio negli ultimi anni.

Da capire in questo contesto quale sarà la nuova collocazione di Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico Marco Mariani che era stata convocata a sorpresa (al posto di Romei) per i Giochi Olimpici dopo aver ricoperto fino a quel momento il ruolo di skip della Nazionale italiana femminile juniores.