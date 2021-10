Con il successo sull’austriaco Dennis Novak, giunto per mezzo dello stesso 6-4 6-2 che aveva rifilato all’americano Reilly Opelka ieri, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale all’ATP 500 di Vienna. Un’ora e 16 minuti basta al numero 2 d’Italia per raggiungere quota 20 set consecutivi vinti sul veloce indoor, considerando Sofia, Anversa e la capitale austriaca.

Per l’altoatesino il prossimo impegno è di quelli pesanti, con il norvegese Casper Ruud, uno dei diretti avversari nella corsa alle ATP Finals di Torino. Sinner è molto vicino, allo stato attuale, all’obiettivo: gli mancano 30 punti, sempre ferma restando la presenza di Parigi-Bercy e Stoccolma come ulteriori fonti di distribuzione di risultati utili.

Ci sarebbe inoltre la possibilità di entrare nella top ten anche nella classifica ATP più classica, quella basata sulle 52 settimane (con sempre meno rimasugli delle regole post-Covid). Il sorpasso, in caso di successo, sarebbe doppio, su Dominic Thiem e Hubert Hurkacz, con l’austriaco assente (anche dalla Wiener Stadthalle: non è stato fatto entrare perché non vaccinato, lui ha dichiarato di star attendendo Novavax se i tempi saranno rapidi) e il polacco sconfitto al primo turno da Andy Murray.

Con tutti i punti che sta incamerando ora, Sinner sta difendendo ben più che egregiamente i 250 punti della sua prima vittoria sul circuito maggiore, quella di Sofia di un anno fa. Punti, questi, che usciranno dal suo best 18 nella seconda settimana di novembre.

SINNER-NOVAK, ATP VIENNA 2021: HIGHLIGHTS





Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger